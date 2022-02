ആനയെ തടയാനാകുമോ ആനമതിലിന്? ആറളത്തിന്റെ സങ്കടങ്ങൾ; സഫാരി പാർക്ക് പോംവഴിയോ?

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തോടു ചേർന്നുള്ള ആറളം ഫാമിനെ കാട്ടാനകളിൽ നിന്നു സംരക്ഷിക്കാൻ കരിങ്കല്ലും കോൺക്രീറ്റും ചേർത്തുള്ള ആനമതിൽ നിർമിക്കാനാണ് ഈമാസമാദ്യം സംസ്ഥാനത്തെ 3 മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലെടുത്ത തീരുമാനം. ആനമതിൽ തന്നെ വേണമെന്ന് ആറളം ഫാമിലുള്ളവർ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ, ആനമതിൽ അപ്രായോഗികമാണെന്നാണു വനം, മരാമത്ത്, വന്യജീവി വിദഗ്ധരടങ്ങിയ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട്. കാടരികുകളിൽ ആനയെ തടയാൻ ആനമതിലുകൾ നിർമിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ കാടിന്റെയും നാടിന്റെയും സ്ഥിതിയെന്താകും? ആനയെ തടയാൻ കോൺക്രീറ്റും കരിങ്കല്ലും ചേർത്തുള്ള ആനമതിൽ മാത്രമാണോ പോംവഴി? ആറളം മാതൃകയാണോ? ആറളത്തെ ആനമതിലുയർത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പലതാണ്.

ആറളത്തിന്റെ സങ്കടങ്ങൾ:

ആറളത്തു കാട്ടാനയിറങ്ങിയതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ. ചിത്രം: സമീർ എ.ഹമീദ്/മനോരമ

∙ 8 വർഷത്തിനിടെ 9 പേർ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മറ്റു വന്യമൃഗങ്ങളുടേതടക്കമുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 11 പേർ.

∙ ഫാം കൃഷിയിടത്തിൽ കൊല വിളി മുഴക്കി വിഹരിക്കുന്നത് ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ നിന്നുള്ള 60ൽ പരം ആനകൾ

∙ ആനയടക്കം വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം കാരണം 2020 നവംബർ മുതൽ 2022 ജനുവരി വരെ 27.93 കോടി രൂപയുടെ വിളനാശം.

∙ ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തോടു ചേർന്നുള്ള ആറളം ഫാമിൽ ഒരു ഏക്കർ വീതം നൽകിയാണ് 3375 ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിച്ചത്. അന്നു ഭൂമി ലഭിച്ചവരിൽ പെട്ട 1600 കുടുംബങ്ങളും അവരുടെ ബന്ധുക്കളുമടക്കം 1812 കുടുംബങ്ങളാണിപ്പോൾ ഫാമിലുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ സ്ഥലം വിട്ടു. അടച്ചുറപ്പുള്ള വീട്, ജോലി, റോഡ്, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്നു സുരക്ഷ എന്നിവയിലുണ്ടായ വീഴ്ചയാണു കാരണമായി പറയുന്നത്.

ആറളത്തു കാട്ടാനയിറങ്ങിയതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ. ചിത്രം: സമീർ എ.ഹമീദ്/മനോരമ

∙ നിർമിച്ചു നൽകിയ വീടുകൾ 150 കുടുംബങ്ങൾ വേണ്ടെന്നുവച്ചു.

∙ ആൾ താമസം ഇല്ലാത്തത് 1500 ഏക്കറിൽ.

∙ഫാമിൽ 315 ഹെക്ടറിൽ , കായ്ഫലം ഉള്ള 65, 000 തെങ്ങുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന്, 20,000ൽ താഴെ മാത്രമായി. ബാക്കി കാട്ടാന തകർത്തു കഴിഞ്ഞു.

∙ 20 ഹെക്ടറിലെ കമുകിൽ ഒന്നു പോലും ശേഷിക്കുന്നില്ല.

∙ കശുമാവ്, കൊക്കോ, കുരുമുളക്, റബർ എന്നിവയും വന്യമൃഗങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു.

∙ 2020 നവംബർ മുതൽ ഇതുവരെ ഫാമിനു ഉണ്ടായ വിള നഷ്ടം 27.93 കോടി രൂപയുടേതാണ്. ആ റളം ഫാം രക്ഷപ്പെടുത്താൻ 14.56 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു പുനരുദ്ധാരണ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴാണു മറുവശത്ത് ആനക്കൂട്ടം തകർത്തു മുന്നേറുന്നത്.

∙ ആറളം ഫാമിനോടു ചേർന്നുള്ള വനത്തിന്റെ തെക്കേ അതിർത്തിയിൽ 10 കിലോമീറ്റർ കരിങ്കൽ–കോൺക്രീറ്റ് മതിലുണ്ട്. ഇത് ആനകളെ ഫലപ്രദമായി തടയുന്നുണ്ട്.

ആനമതിലിന്റെ ചെലവും ചരിത്രവും

ആറളത്തു കാട്ടാനയിറങ്ങിയതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ. ചിത്രം: സമീർ എ.ഹമീദ്/മനോരമ

2019 ജനുവരി 6 ന് അന്നത്തെ മന്ത്രി എ.കെ.ബാലൻ ഫാമിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിയാണ് ആനമതിൽ. ശാശ്വത പരിഹാരം ആനമതിൽ മാത്രം എന്നാണ് അന്ന് എ.കെ.ബാലൻ പറഞ്ഞത്. ഒന്നര വർഷം മുൻപ് പൂർത്തിയാകേണ്ടതായിരുന്നു, ഈ പദ്ധതി. പിന്നീട്, 18 മാസം കൊണ്ടു മതിലിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവു നൽകി. ആനമതിലിനു പകരം സംവിധാനം പരിശോധിക്കാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി 4 അംഗ വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. ആറളം ഫാം ബ്ലോക്ക് 13 ലെ പൊട്ടിച്ചപ്പാറ മുതൽ ബ്ലോക്ക് 9 ലെ വളയംചാൽ വരെ 10.5 കിലോമീറ്ററിൽ ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന് അതിരായി കരിങ്കൽ മതിലും ബ്ലോക്ക് 9 ലെ വളയംചാൽ മുതൽ കാളികയം വരെ 3 കിലോമീറ്ററിൽ ചീങ്കണ്ണി പുഴയ്ക്ക് സമാന്തരമായി റെയിൽ വേലിയും വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം.

സഫാരി പാർക്ക് പോംവഴിയാണോ?

∙ ആറളം ഫാമിനെ ആന സഫാരി പാർക്ക് ആക്കി മാറ്റണം എന്ന നിർദേശത്തെയും നാട്ടുകാർ എതിർക്കുന്നു. ഫാമിൽ കോടിക്കണക്കിനു രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികളാണു നടക്കുന്നത്.

ആനമതിൽ വേണ്ടെന്നു വിദഗ്ധസമിതി

ആറളത്തു കാട്ടാനയിറങ്ങിയതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ. ചിത്രം: സമീർ എ.ഹമീദ്/മനോരമ

സൗരോർജ തൂക്കുവേലിയും അലാം, മൊബൈൽ ആപ് സംവിധാനങ്ങളുമാണ് ആനശല്യം തടയാനായി, സർക്കാർ നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധസമിതി പ്രധാനമായും നിർദേശിക്കുന്നത്. ആനയെ തടയാൻ ആനമതിൽ പര്യാപ്തമാവില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. വൈൽഡ് ലൈഫ് ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ കെ.വി.ഉത്തമൻ അധ്യക്ഷനും എഷ്യൻ എലിഫന്റ് സ്പെഷലിസ്റ്റും വനഗവേഷണ കേന്ദ്രം മുൻ ഡയറക്ടറുമായ ഡോ.പി.എസ്.ഈസ, ട്രൈബൽ റീസെറ്റിൽമെന്റ് ഡവലപ്മെന്റ് മിഷൻ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ജി.അനിൽകുമാർ, മരാമത്ത് വകുപ്പ് എൻജിനീയർമാരായ സി.റിജോ റിന്ന, കെ.ജിഷാകുമാരി എന്നിവർ അംഗങ്ങളുമായ സമിതിയാണു റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയത്. 10.5 കിലോമീറ്റർ ആനമതിലുണ്ടാക്കാൻ 3 വർഷമെടുക്കുമെന്നും ചെലവ് 25.5 കോടി രൂപ വരുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.ആറളം ഫാമിലെ വന്യജീവി ശല്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ള ഹർജിയിലാണ് വിദഗ്ധസമിതിയെ സർക്കാർ നിയോഗിച്ചത്.

∙ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തുള്ള ട്രഞ്ചുകളുടെ ആഴം കൂട്ടുകയും ഇവയുടെ വശങ്ങൾ ഇടിയാതിരിക്കാൻ കല്ലുകൾ പാകുകയും ചെയ്യണം.

∙സൗരോർജ തൂക്കുവേലിക്ക്, 2 കിലോമീറ്റർ ഇടവിട്ട് ‘എനർജൈസർ’ വയ്ക്കുകയും വേലിയിൽ തുടർച്ചയായ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും വേണം. മഴക്കാലത്തും വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉറപ്പുവരുത്തണം. സോളർ തൂക്കുവേലിയുടെ പരിപാലനത്തിനു മാത്രമായി 2 കിലോമീറ്ററിൽ ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ വാച്ചർമാരെ നിയോഗിക്കണം. ആനയിറങ്ങിയതു ജനങ്ങളെ പെട്ടെന്നു തന്നെ അറിയിക്കുന്നതിനു വനാതിർത്തിയുടെ ഓരോ 2 കിലോമീറ്ററിലും അലാം സംവിധാനം വേണം.

കൂപ്പ് റോഡുകൾ വാഹന ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുകയും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത് മുഴുവൻ സമയ നിരീക്ഷണം സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യണം.

∙രാത്രിയും പകലും നിരീക്ഷണത്തിനായി വാച്ചർമാരും വനംവകുപ്പു ജീവനക്കാരുമടങ്ങിയ പ്രത്യേക സംഘത്തെയും വനാതിർത്തിയിലെ നിരീക്ഷണത്തിനു മാത്രമായി 5 വാച്ചർമാരെ വേറെയും നിയോഗിക്കണം.

∙ചതുപ്പിലും നീരൊഴുക്കുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും റെയിൽ വേലിയും സൗരോർജ തൂക്കുവേലിയുമാണു യോജിച്ചത്.

∙വനാതിർത്തിയോടു ചേർന്ന്, പുനരധിവാസമേഖലയിലെ കുറ്റിക്കാടുകൾ 40 മീറ്റർ വീതിയിലെങ്കിലും വെട്ടിത്തെളിച്ച്, മുള്ളുള്ള ചെടികൾ നട്ടുവളർത്തുന്നത് ആനയെയും കാട്ടുപന്നിയെയും അകറ്റിനിർത്താൻ സഹായകരമാകും.

∙ആറളം ഫാമിൽ മൂന്നിടങ്ങളിൽ കാട്ടിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം വേണം. നിലവിൽ ഫാമിലുള്ള ആനകളെയും ഭാവിയിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വഴികളിലൂടെ എത്തുന്നവയെയും കാട്ടിലേക്കു തിരിച്ചുവിടാനുള്ള വഴികളാകണമിത്.

ആറളത്തു കാട്ടാനയിറങ്ങിയതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ. ചിത്രം: സമീർ എ.ഹമീദ്/മനോരമ

∙ കോൺക്രീറ്റ് മതിൽ തകർത്ത് ഫാമിലെത്താനുള്ള ധൈര്യവും ശക്തിയും കാട്ടാനകൾക്കുണ്ട്.

കോൺക്രീറ്റ് മതിലിന്റെ വർധിച്ച ചെലവും പരിസ്ഥിതി ആഘാതവും പരിഗണിക്കണം.

∙ ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ തെക്കുഭാഗത്ത് ആനമതിലുണ്ടെങ്കിലും അതിനപ്പുറത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ആനകൾ ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തുന്നുണ്ട്.

വേലി നിർമിക്കേണ്ടതു വീടുകൾക്കു ചുറ്റും: ഡോ. ശ്രീധർ വിജയകൃഷ്ണൻ

(ആന ഗവേഷകൻ, പ്രിൻസിപ്പൽ സയന്റിസ്റ്റ്, ബെംഗളൂരു സെന്റർ ഫോർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സ്റ്റഡീസ്)

ആനമതിലെന്നതു ശാശ്വത പരിഹാരമല്ല. വനാതിർത്തി മുഴുവൻ ആനമതിൽ കെട്ടുകയെന്നതു പ്രായോഗികമല്ല. ആറളത്തു തന്നെ, മതിലിനു മീതെ ആനകൾ കടന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വലിയ ചെലവും വരും. കൂടുതൽ പ്രായോഗികമായ പരിഹാരം വേണം. വേലി കെട്ടിയോ മതിലു നിർമിച്ചോ ആനകളെ കാട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ തടഞ്ഞുനിർത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യമാണിപ്പോൾ പൊതുവെയുള്ളത്. അത് എങ്ങനെ വേണമെന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ മാറണം. നെടുനീളെ വേലി കെട്ടുമ്പോൾ, അതിന്റെ പരിപാലനം വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ആനകൾ വെളിയിൽ വരുമെന്നതു യാഥാർഥ്യമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വീടുകൾ, മറ്റു ജനവാസമേഖലകൾ, കൃഷിയിടങ്ങൾ എന്നിവയെ ചുറ്റി മാത്രം വേലിയുണ്ടാക്കിയാൽ നിർമാണ ചെലവും പരിപാലനത്തിനുള്ള ചെലവും അധ്വാനവും കുറയും.

വനഭൂമിയോടു ചേർന്നുള്ള കൃഷിയിനങ്ങൾ മാറ്റി കൃഷി ചെയ്യണമെന്നു കർഷകനോടു പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം, വരുമാനമുണ്ടാകുന്ന വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യരുതെന്നു കർഷകനോടു പറയാൻ പറ്റുമോ? മാത്രമല്ല, വിളകൾ മാറ്റിയതു കൊണ്ടു കാര്യമായ ഫലമുണ്ടാകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. 11 കൊല്ലം മുൻപ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു കർഷകൻ ഞങ്ങളോടു നേരിട്ടു പറഞ്ഞൊരു അനുഭവമുണ്ട്. കരിമ്പും ചോളവും വാഴയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃഷി. ആന സ്ഥിരമായി വരാൻ തുടങ്ങിയതോടെ കിഴങ്ങുകളിലേക്കു മാറി. അപ്പോൾ കാട്ടുപന്നികളായി ശല്യക്കാർ. അതും വേണ്ടെന്നു വച്ച് സവാള കൃഷി തുടങ്ങി.

കാട്ടുപന്നിയും ആനയുമൊന്നും വരില്ലല്ലോ എന്നാണു കരുതിയത്. സവാള മുളപൊട്ടിയപ്പോഴേക്കും മാനുകളെത്തി തിന്നു നശിപ്പിച്ചു. വിള മാറ്റിയാൽ, മറ്റൊരു വന്യജീവിയെത്തി തിന്നു നശിപ്പിക്കില്ലെന്നു പറയാൻ കഴിയില്ല. സൗരോർജ തൂക്കുവേലി ഒരു പരിധി വരെ ഫലപ്രദമാണ്. അവയുടെ പരിപാലനം നേരാംവണ്ണം നടക്കാത്തതാണു വേലികൾ ഫലപ്രദമാകാതിരിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. കാട്ടിൽ ചെന്ന് അതു പരിപാലിക്കുക വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ്. കാടിനു ചുറ്റും വേലിയിടുന്നതിനു പകരം കോളനികൾക്കോ വീടുകൾക്കോ മറ്റു ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങൾക്കോ വേലിയിടുന്നതാണു നല്ലത്. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ശ്രീലങ്കയിലുമൊക്കെ ഇതു വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Elephant wall to be constructed at Aralam farm