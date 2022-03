പേടിച്ചരണ്ട് സിംഹവും ഗൊറില്ലയും: പോളണ്ടിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് മൃഗങ്ങളും, വൻ അഭയാർഥിപ്രവാഹം

യുക്രെയ്ൻ– റഷ്യ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ട കഴിഞ്ഞ ദിനം. ഹർകീവ് നഗരത്തിൽ ഇടതടവില്ലാതെ റഷ്യൻ മിസൈലുകൾ പതിച്ചു. കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള റഷ്യൻ ആർട്ടിലറി വ്യൂഹം യുക്രെയ്ൻ തലസ്ഥാനമായ കീവ് ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര തിരിച്ചു. എങ്ങും യുദ്ധത്തിന്റെ അലയൊലികൾ.ശബ്ദ കോലാഹലം ഉയർന്നു നിന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ യുക്രെയ്ൻ തലസ്ഥാനത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രശസ്തമായ കീവ് മൃഗശാലക്കുള്ളിൽ ഒരു ഫൊട്ടോഗ്രഫർ ഒരു ചിത്രം പകർത്തി. മൃഗശാലയിലെ ഹൊറേസ് എന്ന ആനയെ തൊട്ടും തലോടിയും കിന്നാരം പറഞ്ഞും സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന കിറിലോ ട്രാന്റിൻ എന്ന മൃഗശാല ജീവനക്കാരന്റെ ചിത്രമായിരുന്നു അത്. യുക്രെയ്നിലെ യുദ്ധം മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല ബാധിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയും വന്യമൃഗങ്ങളെയും കൂടിയാണ്. ഭക്ഷണ പ്രതിസന്ധിയും മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും യുദ്ധം മൂലം മൃഗങ്ങൾ നേരിടുന്നു.

യുക്രെയ്നിലെ ഏക ഗൊറില്ലയായ ടോണിയും കീവ് മൃഗശാലയിലാണുള്ളത്. ജർമനിയിലെ ന്യൂറംബർഗിലാണ് ഇപ്പോൾ 49 വയസ്സുള്ള ടോണി ജനിച്ചത്. 1999ലാണ് ഇതിനെ കീവ് മൃഗശാലയിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത്. 2015ൽ ഇതിന്റെ നാൽപത്തിയഞ്ചാം ജൻമദിനം യുക്രെയ്നിൽ വലിയ ആഘോഷത്തോടെ കൊണ്ടാടിയിരുന്നു. കീവ് മൃഗശാലയുടെ വലിയ ആകർഷണം കൂടിയാണ് ടോണി. ഒട്ടേറെ ആളുകളാണ് ടോണിയെ കാണാനായി മാത്രം മൃഗശാലയിലെത്തുന്നത്. യുദ്ധത്തിന്റെ കോലാഹലങ്ങളിൽ ടോണിയും പരിഭ്രാന്തനും അസ്വസ്ഥനുമാണെന്നു കീവ് മൃഗശാല അധികൃതർ പറയുന്നു. തന്നെ കാണാനെത്തുന്നവരോട് സമയം ചെലവിടാൻ ടോണിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. എന്നാൽ യുദ്ധം പെയ്തിറങ്ങിയതോടെ മൃഗശാലയിലെത്തുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു. ഇത് ടോണിയുടെ മാനസികനിലയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടോണിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കാനായി മൃഗശാല അധികൃതർ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.

Extremely hard combat near the Kyiv Zoo now pic.twitter.com/8OTokRe1zu — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) February 26, 2022

യുദ്ധം മൂർധന്യാവസ്ഥയിലായതോടെ വലിയ അഭയാർഥിപ്രവാഹമാണ് പോളണ്ടിലേക്കും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കും യുക്രെയ്നിൽ നിന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഇതു സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. കീവ് നഗരത്തിലെ മൃഗശാലയായ സേവ് വൈൽഡ് ആനിമൽ സാങ്ച്വറിയിൽ നിന്നും മറ്റും മൃഗങ്ങളെ യുക്രെയ്ൻ–പോളണ്ട് അതി‍ർത്തിയിൽ എത്തിച്ചു. റഷ്യൻ ടാങ്കുകളെ പേടിച്ചാണ് മൃഗങ്ങളുമായുള്ള ട്രക്കുകളും വാനുകളും പുറപ്പെട്ടതെന്ന് യുക്രെയ്ൻ മൃഗശാലാ അധികൃതർ പറയുന്നു. പോളണ്ടിലെ മൃഗശാലയായ സൂ പോസ്നാന്റെ അധികൃതർ അതിർത്തിയിൽ കാത്തുനിന്നു. യുക്രെയ്നിൽ നിന്നുള്ള മൃഗങ്ങളെ അവർ സ്വീകരിച്ച് പോളണ്ടിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. കൂട്ടിലടയ്ക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ഒരു സിംഹമുൾപ്പെടെ ഈ വിധത്തിൽ യുക്രെയ്നിൽ നിന്നു വന്നിരുന്നു.

പോളണ്ടിലെ മൃഗസ്നേഹികൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സൂ പോസ്നാൻ യുദ്ധക്കെടുതികളിൽ നിന്ന് യുക്രെയ്നിലെ മൃഗങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട്. കീവിലെ മൃഗശാലയിൽ നിന്നുള്ള മൃഗങ്ങളെ രക്ഷിച്ച ശേഷം മറ്റൊരു യുക്രെയ്നിയൻ നഗരമായ ല്വീവിലെ മൃഗശാലയെയും സഹായിക്കാൻ അവർക്കു പദ്ധതിയുണ്ട്. യുദ്ധം മൂലം യുക്രെയ്നിലെ മൃഗശാലകളിൽ മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിനു വലിയ ദൗർലഭ്യം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. സൂ പോസ്നാൻ മൃഗശാല ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള സഹായങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട്.ട്രക്കുകൾ നിറച്ച് മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം അതിർത്തി കടന്ന് ഇവിടെ നിന്നു പുറപ്പെടുന്നുണ്ട്. യുക്രെയ്നിലെ മൃഗശാലകൾക്കായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മൃഗസ്നേഹികളുടെ സഹായങ്ങളും പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Ukraine Zoo Animals Evacuated to Poland After Getting Surrounded by Russian Tanks