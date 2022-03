ജലചംക്രമണത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ആശങ്കാജനകമായ മാറ്റങ്ങൾ; ഫലം വരൾച്ചയും പ്രളയവും കൊടുങ്കാറ്റും, മുന്നറിയിപ്പ്

ഭൂമിയിലെ ജീവന്‍റെ നിലനില്‍പ്പിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് അന്തരീക്ഷത്തില്‍ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള ജലചംക്രമണം. മഴയായ് പെയ്യുന്ന ജലം ഭൂമയിലേക്കെത്തുന്നു. സൂര്യതാപമേറ്റ് ഇതേ ജലം തിരികെ നീരാവിയായി അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക്. അവിടെ തണുത്തുറഞ്ഞ് മേഘങ്ങളായി മാറി തിരികെ വീണ്ടും മഴയുടെ രൂപത്തില്‍ ഭൂമിയിലേക്ക്. താഴ്ന്ന ക്ലാസുകൾ മുതല്‍ നമ്മള്‍ പഠിക്കുന്ന ഈ ജലചംക്രമണത്തിന്‍റെ തോത് പക്ഷേ വലിയ അളവില്‍ മാറുന്നു എന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഈ മാറ്റം ഭൂമിയില്‍ ലഭ്യമാകുന്ന ശുദ്ധജലത്തിന്‍റെ അളവിനെ ബാധിച്ചേക്കുമെന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്ക.

പ്രകൃതിയില്‍ നിന്നുള്ള ഒന്നിനേയും എന്നന്നേക്കുമുള്ള വരദാനമായി കണക്കാക്കാന്‍ കഴിയില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും അത് സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ അത്തരം സ്രോതസ്സുകള്‍ പാതിവഴിയിലെ നിലച്ചു പോയേക്കാം. ഈ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഭൂമിയിലെ ജലചംക്രമണ പ്രതിഭാസത്തിനും ഉള്ളതെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ജലചംക്രണത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ മാറ്റം ഭൂമിയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ വ്യത്യസ്തമായാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരണ്ട മേഖലകള്‍ കൂടുതല്‍ വരണ്ടതായും വലിയ മഴ ലഭിക്കുന്ന മേഖലകളില്‍ ആ മഴയുടെ ശക്തി വര്‍ധിക്കുന്നതായുമാണ് കണ്ടുവരുന്നതെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

നേച്ചര്‍ മാസികയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുതിയ പഠനത്തിലാണ് ഭൂമിയിലെ മാറുന്ന ജലചംക്രമണ വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചും അതുയര്‍ത്തുന്ന ആശങ്കയെക്കുറിച്ചും വിശദമായി വിവരിക്കുന്നത്. ജലചംക്രമണത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ മാറ്റം ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രതിഭാസമല്ല. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ആഗോളതാപനവും ഭൂമിയില്‍ സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്ന അസന്തുലിതാവസ്ഥയുടെ തുടര്‍ച്ച തന്നെയാണ് ജലചംക്രമണ വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ മാറ്റവും. ഇതിന് ശാസ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം ആഗോളതാപനത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ ബഹിര്‍ഗമനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെയെ സാധ്യമാകൂ എന്നും പഠനം വിശദീകരിക്കുന്നു.

ആഗോളതാപനത്തിന്‍റെ ആഘാതം

മാറുന്ന കാലാവസ്ഥ മൂലം ഭൂമിയിലെ ജലചംക്രമണ തേതില്‍ മാറ്റം ഇപ്പോള്‍ തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദശാബ്ദങ്ങളില്‍ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളില്‍ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മഴയുടെ തോത് കണക്കാക്കിയാല്‍ ഇത് മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയും. വരണ്ട മേഖലകളില്‍ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ശുദ്ധജലസാന്നിദ്ധ്യം മഴ കൂടുതലുള്ള മേഖലകളില്‍ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ്. ഈ വർധിച്ച് വരുന്ന ജലചംക്രമണത്തിലെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ളവയാണ്. അതായാത് വരണ്ട മേഖലകളില്‍ വരള്‍ച്ച രൂക്ഷമാകുമ്പോള്‍ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളില്‍ വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതികളും രൂക്ഷമാകും.

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങളിലായി ചൂട് കാലത്ത് കൊടും ചൂടും മഴക്കാലത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കവും അനുഭവിക്കുന്ന മലയാളികളോട് ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല. ഇത് കേരളത്തില്‍ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. ഇതേ പഠനത്തില്‍ പറയുന്നതനനുസരിച്ച് താരതമ്യേന വരണ്ട മേഖലകളായ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ പടിഞ്ഞാറന്‍ പ്രദേശങ്ങള്‍, ഉദാഹരണത്തന് വടക്കേ അമരിക്കയില്‍ കലിഫോര്‍ണിയ, ആഫ്രിക്കയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറന്‍ മേഖല, തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ പെറുവിലെ മരുപ്രദേശം, ഇങ്ങനെ വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളില്‍ വരള്‍ച്ച രൂക്ഷമാകും. ഇവിടങ്ങളില്‍ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ വിദര്‍ഭ, ആന്ധ്ര പോലുള്ള മേഖലകളിലും രാജസ്ഥാന്‍, ഗുജറാത്ത് എന്നീ മേഖലളിലെല്ലാം വരള്‍ച്ച അതികഠിനമാകും. അതേസമയം രണ്ട് മണ്‍സൂണുകളിലായ ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുന്ന മുംബൈ നഗരവും. ചെന്നൈ നഗരവും, കേരളം പോലുള്ള പ്രദേശവുമെല്ലാം കൊടുങ്കാറ്റും പേമാരിയും നേരിടും.

ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഇത്തരം ഒരു മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്ന ആദ്യ പഠനമല്ല നേച്ചര്‍ മാസികയിലേത്. ഐക്യാരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗം 2021 ല്‍ പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടിലും പ്രകൃതിയുടെ ജലവിതരണത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിന്‍റെ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പുകളുണ്ട്. സമാനമായ സാഹചര്യം തുടര്‍ന്നാണ് ഭൂമിയിലെ പകുതിയിലേറെ വരുന്ന ജനങ്ങളില്‍ ശുദ്ധജലലഭ്യത എന്നത് നിത്യജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയായി വൈകാതെ മാറുമെന്ന് ഈ പഠനം പറയുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ തുടക്കത്തിലെ കാഴ്ചകള്‍ മാത്രമാണെന്നും ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.വരും പതിറ്റാണ്ടുകളില്‍ പ്രതിസന്ധി അതികഠിനമാകുമെന്നും പഠനം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

മാറ്റത്തിന്‍റെ വേഗം

ജലചംക്രമണത്തിലും ഭൂമിയിലെ വിവിധ മേഖലകളില്‍ ലഭിക്കുന്ന ജലത്തിന്‍റെ അളവിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഈ മാറ്റത്തിന്‍റെ വേഗം അളക്കുക എന്നത് ശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇതിന് പ്രധാന കാരണം സമുദ്രമാണ്. ഭൂമിയിലാകെ ലഭിക്കുന്ന മഴയുടെ തോതും സംഭവിക്കുന്ന ബാഷ്പീകരണത്തിന്‍റെ തോതും ഇന്നും ശാസ്ത്രത്തിന് കണക്ക് കൂട്ടാന്‍ കഴിയാത്തതിനും കാരണം സമുദ്രമാണ്. ഭൂമിയുടെ മൂന്നില്‍ രണ്ട് മേഖലയിലുമുള്ള സമുദ്രത്തിലേക്ക് എത്ര അളവില്‍ മഴ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നത് കണക്ക് കൂട്ടുക വലിയ പ്രയാസമുള്ള ജോലിയാണ്.

ഇത് കുറേക്കൂടി ലളിതമാക്കുന്ന ഒരു മാര്‍ഗമാണ് ഗവേഷകര്‍ ഇപ്പോള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സമുദ്രത്തിന്‍റെ വിസ്തൃതി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍ മഴയുടെ ലഭ്യത അളക്കുക പ്രയാസമാണെങ്കിലും ഇതേ മഴ സമുദ്രജലത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റം പഠിക്കുക എന്നത് താരതമ്യേന പ്രയാസം കുറഞ്ഞ ജോലിയാണ്. മഴയിലൂടെ എത്തുന്ന ശുദ്ധജലം കലരുമ്പോള്‍ സമുദ്രജലത്തിലെ ഉപ്പില്‍ തല്‍ക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും കുറവുണ്ടാകും. ലവണ സാന്ദ്രതയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ കുറവാണ് സമുദ്രത്തിന്‍റെ വിവിധ മേഖലകളില്‍ ലഭിക്കുന്ന മഴയുടെ അളവ് കണക്കാക്കാന്‍ ഗവേഷകര്‍ ഇപ്പോള്‍ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്ന മാര്‍ഗം.

ഇതനുസരിച്ച് കണക്കാക്കുമ്പോള്‍ ഏതാണ്ട് 77000 ക്യൂബിക് കിലോമീറ്ററോളം വരുന്ന ജലത്തിന്‍റെ ലഭ്യത ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് താരതമ്യേന ചൂട് കുറഞ്ഞ മഴ കൂടുതല്‍ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയുടെ ജലചംക്രമണത്തിലുണ്ടായ മാറ്റമാണ് ഈ മഴയുടെ ലഭ്യതയിലുണ്ടായ മാറ്റത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ഗവേഷകര്‍ വിവരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 4 പതിറ്റാണ്ടിനിടെയാണ് ഒരു വര്‍ഷത്തില്‍ ലഭിയ്ക്കുന്ന ആകെ മഴയുടെ 7 ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ഈ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതായത് മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളില്‍ 7 ശതമാനം വരെ അധികമഴയും, വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളില്‍ 7 ശതമാനം വരെ കുറഞ്ഞ മഴയുമാണ് ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാകുന്നതെന്ന് സാരം.

അതേസമയം ഈ കണക്കുകളില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന മാറ്റം പഴങ്കഥയായിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും ഗവേഷകര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു. കാരണം ഈ കണക്കുകള്‍ നാല് പതിറ്റാണ്ടിലെ മഴയുടെ ലഭ്യതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഇതില്‍ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടോളം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്‍റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലെ കാര്‍ബണ്‍ ബഹിര്‍ഗമനതോത് അനുസരിച്ചുള്ളതാണ്. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനിടെ കാര്‍ബണ്‍ ബഹിര്‍ഗമന തോതിലും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളാണുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ മഴയുടെയും ജലചംക്രമണത്തിന്‍റെ തോതിലുണ്ടായ മാറ്റവും ഇതിന് അനുസൃതമായി വർധിച്ചിരിക്കാമെന്നും ഗവേഷകര്‍ കണക്കുകൂട്ടുന്നു.

