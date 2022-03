ചൂട് കൂടുന്നു: നീല ഹരിത ആൽഗകൾ കേരളത്തിലും; മനുഷ്യരുൾപ്പെടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അപകടം

കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം മൂലം ലോകത്തു വ്യാപകമാകുന്ന അപകടകാരിയായ നീലഹരിത ആൽഗയുടെ സാന്നിധ്യം കേരളത്തിലും. കുട്ടനാട് കായൽകൃഷി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ വിവിധ ജലാശയങ്ങളിൽ‌ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് നീല–ഹരിത ആൽഗയുടെ (blue-green algae) സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത്. ആഗോള താപനത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമായി ജലാശയങ്ങളിലെ താപനില വർധിക്കുന്നതാണു മനുഷ്യനും മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കും അപകടകാരിയായി മാറുന്ന നീല–ഹരിത ആൽഗകൾ പെരുകാൻ കാരണം. ലോക വ്യാപകമായി വിവിധ പഠനങ്ങളാണ് ഇത്തരം ആൽഗകളെക്കുറിച്ച് നടക്കുന്നത്.

∙ ആലപ്പുഴയിലെ ആൽഗ

ആലപ്പുഴയിലെ ജലാശയങ്ങളിലാണ് ആൽഗയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതെന്നു കുട്ടനാട് കായൽകൃഷി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ ഡോ.കെ.ജി.പത്മകുമാർ പറയുന്നു. ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആലൽഗകളെ കണ്ടെത്തുന്നത്. ചൂട് വർധിക്കുന്നതോടെ ജലാശയങ്ങളിലെ താപനില ഉയരുന്നത് ആൽഗകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുകൂലമാണ്. വൃത്തിയാക്കാത്തതും ഒഴുക്കില്ലാത്തതുമായ ജലാശയങ്ങളിലാണ് ആൽഗയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം കണ്ടെത്തിയത്. അപകടകാരിയാണ് ഇത്തരം ആൽഗകൾ. ഇതിന്റെ വ്യാപനം ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകളെ അടക്കം മലിനമാക്കുമെന്നും ഡോ. പത്മകുമാർ പറയുന്നു.

∙ കേരളത്തിലും വേണം മുൻ കരുതൽ

കേരളത്തിലും നീലഹരിത ആൽഗ കണ്ടെത്താനും അവയുടെ വ്യാപനം തടയാനും പഠനവും നടപടികളും വേണമെന്നു ഡോ. പത്മകുമാർ പറയുന്നു. അടുത്തു തന്നെ കുട്ടനാട് കായൽ കൃഷി ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പഠന റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ആറുകൾ, കുളങ്ങൾ അടക്കമുള്ള സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നാണ് ശുദ്ധജല പദ്ധതികൾക്കായി വെള്ളമെടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ ക്ലോറിനേഷൻ അടക്കമുള്ള ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം ആൽഗ അടക്കമുള്ളവയുടെ സാന്നിധ്യം കൂടി പരിശോധിക്കാൻ നടപടി ആവശ്യമാണ്.

∙ എന്താണ് നീലഹരിത ആൽഗ

‌കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ ഫലമായി ജലാശയങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൽഗയാണ് നീല ഹരിത ആൽഗകൾ. സാധാരണ ആൽഗകളിൽ നിന്ന് ഇതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമാണ്. ചൂട് കാലത്താണ് ഇത്തരം ആൽഗകൾ പെരുകുന്നത്. വെള്ളത്തിന്റെ ചൂട് വർധിക്കുന്നത് ആൽഗയുടെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കും. ആൽഗകൾ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടന്നാണ് വളരുന്നത്. ഇവ സൂര്യപ്രകാശത്തെ വലിച്ചെടുത്ത് വീണ്ടും ജലാശയത്തിന്റെ ചൂട് വർധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. തീരപ്രദേശത്താണ് ആൽഗയുടെ സാന്നിഘ്യം കൂടുതലായി കണ്ടെത്തിയത്. കടുത്ത വേനലിൽ ശുദ്ധജല ലഭ്യത കുറയുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിന്റെ സാന്നിധ്യം വർധിക്കുന്നതും അപകടകാരിയ ആൽഗയ്ക്ക് അനുകൂല ഘടകമാണ്.

∙ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം

നീല ഹരിത ആൽഗകൾ മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ജലജീവികൾക്കും ഹാനീകരമാണ്. ആൽഗയുള്ള വെള്ളത്തിൽ തൊട്ടാൽ ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടും. സതാംപ്റ്റൺ സ്റ്റോണി ബ്രൂക്ക് സർവകലാശാലയിലെ ക്രിസ്റ്റഫർ ഗോബ്ലർ നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ ഈ ആൽഗ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എത്തിയാൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി നേച്ചർ മാഗസിൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. യുഎസിലെ ജോർജിയ, നോർത്ത് കരോലൈന സംസ്ഥാനങ്ങൾ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ ഇത്തരം ആൽഗകളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കുന്നതിന് എതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. നോർത്ത് കരോലൈനയിൽ 3 വളർത്തു നായ്ക്കൾ ഇത്തരം വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയതു മൂലം ചത്തതിനെ തുടർന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്.

വിവരങ്ങൾക്ക്: യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എൻവിറോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്‌ഷൻ ഏജൻസി (യുഎസ് ഇപിഎ)

English Summary: Spike in temperature has turned the waters warmer and hospitable to blue-green algae