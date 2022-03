‘ഫെയർവെൽ പിറ്റ്’ തിമിംഗലങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന മരണക്കെണി! ചത്തത് 30 എണ്ണം

ന്യൂസീലൻഡിൽ കരയിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറി മുപ്പതോളം തിമിംഗലങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പൈലറ്റ് വേൽ എന്ന വിഭാഗത്തിൽപെടുന്ന തിമിംഗലങ്ങളാണു കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് ന്യൂസീലൻഡ് മറൈൻ സംരക്ഷണ വിഭാഗം അറിയിച്ചു. മുൻപും നിരവധി അവസരങ്ങളിൽ തിമിംഗലങ്ങളുടെ കൂട്ടമരണത്തിനിടയാക്കിയ ഫെയർവെൽ പിറ്റ് എന്ന മേഖലയിലാണു ദുരന്തം. ഇതു മൂലം ലോക പരിസ്ഥിതി ഭൂപടത്തിൽ കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ സ്ഥലമാണ് ഫെയർവെൽ പിറ്റ്. കൊല്ലപ്പെട്ട തിമിംഗലങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന അഞ്ച് തിമിംഗലങ്ങളെ തിരികെ അയയ്ക്കാൻ സംരക്ഷകർക്കു സാധിച്ചിരുന്നു.

ന്യൂസീലൻഡിലെ സൗത്ത് ഐലൻഡിന്റെ വടക്കേയറ്റത്തുള്ള ഭാഗമാണു ഫെയർവെൽ സ്പിറ്റ്. കടലിലേക്കിറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന 26 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള മണൽത്തിട്ടയാണ് ഇത്. ഇതു മൂലം ആഴം കുറഞ്ഞ ഒരു കടൽ അടിത്തട്ട് മേഖലയിൽ രൂപം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതു തിമിംഗലങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കും ആഴം കൂടിയ മേഖലയാണെന്ന് കരുതി ഇങ്ങോട്ടേക്കെത്തുന്ന തിമിംഗലങ്ങൾ ആഴം കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ അടിപ്പെട്ടു കുടുങ്ങിപ്പോകാറാണു പതിവ്. വരും കാലങ്ങളിൽ തിമിംഗലങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനായി മണൽത്തിട്ടയുടെ ആഴം കൂട്ടണമെന്ന് ആവശ്യം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതു പരിസ്ഥിതി പരമായി മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കിയേക്കാം എന്നതിനാൽ ന്യൂസീലൻഡ് അധികൃതർ അത്ര കണക്കാക്കുന്നില്ല.

കഴിഞ്ഞ 15 വർഷങ്ങളിലായി പതിനൊന്നിലേറെ തവണ തിമിംഗലങ്ങൾ ഈ വിധത്തിൽ കരയ്ക്കടിഞ്ഞ് ആഴക്കുറവുള്ള വെള്ളത്തിൽ പെട്ടു ചത്തൊടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഭീകരമായ സംഭവം നടന്നത് 2017ലാണ്. ആ വർഷം ഫെബ്രുവരി പത്തിന് ഏകദേശം എഴുന്നൂറോളം പൈലറ്റ് തിമിംഗലങ്ങൾ ഫെയർവെൽ സ്പിറ്റിലേക്കെത്തി കുടുങ്ങിപ്പോയി. ലോകശ്രദ്ധ ഇങ്ങോട്ടേക്കു ക്ഷണിച്ചുവരുത്തിയ സംഭവമായിരുന്നു ഇത്. നാനൂറോളം തിമിംഗലങ്ങൾ ഇതിൽപെട്ടു ചത്തു. പ്രോജക്ട് ജോന തുടങ്ങിയ സന്നദ്ധ സംരക്ഷക ഗ്രൂപ്പുകളുടെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്താലാണ് ഒട്ടേറെ തിമിംഗലങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ വർഷവും അൻപതിലധികം പൈലറ്റ് തിമിംഗലങ്ങൾ ഇവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഡോൾഫിനുകളുമായി ആകാരത്തിൽ വളരെയേറെ സാമ്യം പുലർത്തുന്നവയാണ് ലോങ് ഫിന്ന്ഡ് പൈലറ്റ് വെയ്ൽ. ആർട്ടിക് ഒഴിച്ച് ലോകത്തെ എല്ലാ സമുദ്രങ്ങളിലും ഇവയെ കാണാം.ഇരുപതടിയോളം നീളം വയ്ക്കുന്ന ഇവയ്ക്ക് പൊതുവെ കറുത്ത നിറമാണ്.തികഞ്ഞ സമൂഹജീവികളായ ഇവ സംഘമായാണു ജീവിക്കുന്നത്. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ഡസൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ഡസൻ തിമിംഗലങ്ങളുണ്ടാകാം. കണവയാണ് ഇവയുടെ പ്രധാന ആഹാരം. 50 വർഷം വരെയൊക്കെ ഇവ ജീവിക്കാറുണ്ട്. എണ്ണം കൂടുതലായതിനാൽ ഇവയ്ക്ക് വംശനാശ ഭീഷണിയൊന്നുമില്ല. ടോർപിഡോകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും മറ്റുമായി യുഎസ് നാവികസേന പണ്ട് ഈ തിമിംഗലങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു.

