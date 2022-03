അവസാനം ഭൂമിയിൽ കണ്ടത് 1662ൽ; ഡോഡോ പക്ഷിയെ തിരികെയെത്തിക്കാൻ ഗവേഷകർ!

വംശനാശം സംഭവിച്ചതിനാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷരായ ജീവജാലങ്ങളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിനു പറയുന്ന പേരാണ് ‍ഡീ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ അഥവാ റീസറക്‌ഷൻ ബയോളജി. ഈ പ്രക്രിയ വഴി മാമ്മത്തുകൾ മുതൽ ദിനോസറുകൾ വരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പലപ്പോഴായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ പണ്ടുകാലത്ത് വംശനാശം സംഭവിച്ച ഡോഡോ പക്ഷിയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണു ശാസ്ത്രജ്ഞർ. ദുഖകരമായ പര്യവസാനം മൂലം ലോകമെങ്ങും പ്രശസ്തമാണ് ഡോഡോ. ‘ഡെഡ് ആസ് ഡോഡോ’ എന്നൊരു പ്രയോഗം തന്നെയുണ്ട്.

ഡോഡോ പക്ഷിയുടെ ജനിതകഘടന പൂർണമായും സീക്വൻസ് ചെയ്യപ്പെട്ടെന്നും ഇതു താമസിയാതെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നും കലിഫോർണിയ സർവകലാശാലയിലെ പ്രഫ. ബെഥ് ഷാപ്പിറോ പറഞ്ഞു. കോപ്പൻ ഹേഗനിലെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയമായിരിക്കും ഈ പക്ഷിയുടെ ജനിതകഘടന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ഡെൻമാർക്കിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഡോഡോ ഫോസിലിൽ നിന്നാണു ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഡോഡോയുടെ ജനിതകഘടന കിട്ടിയത്. സസ്തനികളെ പുനസൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും പാടായിരിക്കും ഡോഡോ പോലെ ഒരു പക്ഷിയെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് പ്രഫ. ബെഥ് പറഞ്ഞു.

ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപുകളിൽ വേട്ടക്കാരൊന്നുമില്ലാതെ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം സുഭിക്ഷമായി ജീവിച്ച പക്ഷികളായിരുന്നു ഡോഡോ. പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ ഡോഡോ എന്ന വാക്കിനർഥം വിഡ്ഢിയെന്നാണ്. മൗറീഷ്യസിലേക്ക് യൂറോപ്യൻ കൊളോണിയൽ സംഘങ്ങൾ എത്തിയതോടെ ഡോഡോയുടെ കഷ്ടകാലവും തുടങ്ങി. മൂന്നടിയോളം പൊക്കമുള്ള സമ്പുഷ്ടമായ ശരീരമുള്ള ഈ പക്ഷികൾ താമസിയാതെ വന്നവരുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണമായി മാറി.

കാലങ്ങളായി വേട്ടക്കാരെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരാത്തതിനാൽ ഈ പക്ഷികൾക്ക് മനുഷ്യരുടെ അടുത്തുവരാൻ ഭയമില്ലായിരുന്നു.അതു മൂലം അവയെ എളുപ്പത്തിൽ പിടിക്കാൻ അവിടെയെത്തിയവർക്കു സാധിച്ചു. യൂറോപ്യൻമാർ വന്ന കപ്പലുകളിലെത്തിയ പൂച്ചകളും നായ്ക്കളും ഡോഡോകളെ വെറുതെ വിട്ടില്ല. പൊടുന്നനെയുള്ള ഈ വമ്പൻ വേട്ടയാടൽ മൂലം ഈ സാധുപക്ഷികൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നു മൺമറഞ്ഞു. 1662ലാണ് ഇവയെ അവസാനം ഭൂമിയിൽ കണ്ടത്.

ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ക്രിസ്മസ് ദ്വീപിൽ താമസിച്ചിരുന്ന, വംശനാശം വന്ന റാറ്റസ് മക്ലീരി അഥവാ മക്ലിയേഴ്സ് റാറ്റ് എന്ന എലികളെയും തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ഗവേഷണം തകൃതിയാണ്. 119 വർഷം മുൻപ് ഇവയുടെ നാശത്തിനും കാരണമായത് യൂറോപ്പിൽ നിന്നു വന്ന കപ്പലുകളാണ്. ഈ കപ്പലിലേറി വന്ന അധിനിവേശ യൂറോപ്യൻ എലികളിൽ നിന്ന് ഇവയ്ക്ക് രോഗം പകർന്ന് തദ്ദേശീയരായ എലികൾ ചത്തൊടുങ്ങുകയായിരുന്നു. ഡീഎക്സ്റ്റിങ്ഷൻ എന്ന പ്രക്രിയ ആദ്യകാലത്ത് വെറുമൊരു ഭാവനയായിട്ടാണു കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ മേഖലയിൽ വലിയ പുരോഗതിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ജനിതക ഗവേഷണം, ക്ലോണിങ് തുടങ്ങിയ ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടങ്ങൾ മൂലമാണ് ഈ മേഖലയ്ക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യത തൊണ്ണൂറുകളിൽ കൈവന്നത്.

1996ൽ ഡോളിയെന്ന ചെമ്മരിയാട്ടിൻകുട്ടിയെ സോമാറ്റിക് സെൽ ന്യൂക്ലിയർ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ചതും ഇതിനു വലിയ കളമൊരുക്കി. മൺമറഞ്ഞു പോയ ഐബെക്സ് എന്ന ജീവിയുടെ ക്ലോണിനെ ഇതേ പ്രക്രിയ ഉപയോഗിച്ച് 2009ൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പുനസൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ജനിച്ചയുടൻ തന്നെ ഈ ക്ലോൺ ചത്തു. മാമ്മത്തുകളെ ഈ രീതിയിൽ പുനസൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് വലിയൊരു വിഭാഗം ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ദിനോസറുകളെ ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒക്കില്ലെന്നും ചില ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. ചരിത്രാതീത കാലത്തെ ജീവികളായതിനാ‍ൽ ഇവയുടെ ജനിതകഘടനാ സാംപിളുകൾ കൃത്യമായി ലഭിക്കാത്തതാണു കാരണം.

English Summary: Dodo could be brought back to life after scientists scan extinct bird’s DNA for 1st time