ആഞ്ഞടിച്ച് ചുഴലിക്കാറ്റ്, പാറിപ്പറന്ന് മേൽക്കൂരകൾ, മലക്കം മറിഞ്ഞ് വാഹനങ്ങൾ–നടുക്കുന്ന ദൃശ്യം

അമേരിക്കയിലെ ടെക്സസിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം താണ്ഡവമാടിയ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധനേടുന്നത്. ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ അകപ്പെട്ടുപോയ ഒരു പിക്കപ്പ് വാനിന്റെ ദൃശ്യമാണിത്. ഈ സമയം റോഡിലൂടെ മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു വ്യക്തി ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിനിടെ യാദൃശ്ചികമായാണ് സംഭവം ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞത്. 6 മില്യണിലധികം ആളുകളാണ് ഈ ദൃശ്യം ഇതുവരെ കണ്ടത്.

പിക്കപ്പ് വാനിനുള്ളിൽ ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പാഞ്ഞെത്തിയ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ശക്തിയിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനാവാതെ വാൻ പലയാവർത്തി വട്ടം കറങ്ങുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം. കുറച്ചു ദൂരം കാറ്റിനൊപ്പം മലക്കംമറിഞ്ഞ് വാൻ തെന്നി നീങ്ങി. അതിനുശേഷം ഹൈവേയിൽ വച്ച് തന്നെ വശങ്ങളിലേക്ക് പിക്കപ്പ് വാൻ പല തവണ ചരിഞ്ഞു വീഴുന്നുമുണ്ട്.

കാറ്റിനൊപ്പം വാനും പറന്നു പോകുമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഒടുവിൽ കാറ്റിന്റെ ശക്തിയിൽ തല്ലെ വാൻ നേരെയായി. ബ്രയാൻ എംഫിംഗർ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ഭീകരത വെളിവാക്കുന്ന ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയിരിക്കുന്നത്. വാനിനൊപ്പം മറ്റ് അനവധി വസ്തുക്കളും ചുഴലിക്കാറ്റിൽ പാറി പറക്കുന്നത് വിഡിയോയിൽ വ്യക്തമായി കാണാനാവും.

എന്തായാലും ചുഴലിക്കാറ്റ് കടന്നുപോയതോടെ പിക്കപ്പ് വാനിലെ യാത്രക്കാർ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മട്ടിൽ വാഹനമോടിച്ച് നീങ്ങുകയും ചെയ്തു. അമേരിക്കയുടെ മധ്യ മേഖലയിലും തെക്കൻ മേഖലയിലുമായി വീശിയടിച്ച ചുഴലിക്കാറ്റ് കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് വരുത്തിവച്ചത്. ഷെഡുകളുടെയും മറ്റും മേൽക്കൂരകൾ പറന്നു പോകുന്നതിന്റെയും വൈദ്യുത ലൈനുകൾ കൂട്ടിമുട്ടി തീ പാറുന്നതിന്റെയുമെല്ലാം നിരവധി വിഡിയോകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. ടെക്സസിൽ ഓസ്റ്റിൻ, ഡാലസ് എന്നീ മേഖലകളിലാണ് കാറ്റ് കൂടുതൽ ശക്തിയായി വീശിയടിച്ചത്.

English Summary: Pickup Truck Gets Tossed Around By Texas Tornado Before Landing Upright And Driving Off In Wild Video