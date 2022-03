പ്രളയം നൽകുന്ന പെരിയാർപാഠം, മുനമ്പം നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്; ആവർത്തിക്കരുത് ആ പ്രളയപ്രഹരം

2018-ഓഗസ്റ്റിലെ പെരിയാറിലെ പ്രളയത്തിന്റെ ആഴവും പരപ്പും, തദവസരത്തിലും തുടർന്നും ഉണ്ടായ ചർച്ചകളിലെ ഊന്നൽ അനുസരിച്ച്, ആ ദിനങ്ങളിൽ പെയ്ത മഴയുടെ കണക്കുകളിലും പെരിയാർ തടത്തിലെ എല്ലാ അണക്കെട്ടുകളും തുറക്കേണ്ടിവന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലും മാത്രമായി പൂർണമായും ഒതുങ്ങിയതായിപ്പോയതിൽ ഖേദമുണ്ട്. ഈ പ്രളയം, ഒരു വിധിവൈപരീത്യം എന്നോണം, മുകളിൽ നിന്നും താഴോട്ട് എന്നവിധം സംഭവിച്ച ഒരു വൻദുരന്തം (a top-to-down event) ആയി വിശകലനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. പ്രളയത്തിന്റെ കാരണം അത്യന്തം സമകാലീന വിഷയമായ ആഗോളതാപനം എന്ന പ്രതിഭാസത്തിലേക്കു വരെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഇതായിരുന്നുവോ വേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇത്തരം ചർച്ചകൾ മാത്രം മതിയായിരുന്നുവോ?. ആത്യന്തികമായി പരിശോധിച്ചാൽ പ്രളയം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും തുടർന്നു പൂർണമായും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും സമുദ്രം തന്നെയാണ്! അതിവൃഷ്ടിയോ വൃഷ്ടിയുടെ സമയദൈർഘ്യമോ നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ലെന്നിരിക്കെ, സമുദ്രത്തിന്റെ ഉൾക്കൊള്ളൽ പ്രക്രിയ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നവിധം നദിയുടെ പ്രവാഹപഥത്തെ സജ്ജമാക്കുന്നതിലൂടെ പ്രളയദുരന്തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയോ, ചുരുങ്ങിയപക്ഷം അവയുടെ ആഘാതം കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ വിധത്തിൽ പക്ഷേ, ഒരു ചർച്ചയോ ചിന്തയോ ഉത്തരവാദിത്തപ്പട്ട ഇടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാതെ പോയതു ദുഃഖകരം തന്നെ.

∙ പ്രളയം പഠിപ്പിക്കുന്നത്

പ്രളയങ്ങൾ എക്കാലത്തും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഗോളതാപനവും നദീതടത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടലുകളും വിഷയങ്ങൾ അല്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിലും വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, അവയെല്ലാംതന്നെ നദികളുടെ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അസന്തുലിതമായ എക്കൽ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ എന്ന വിധത്തിൽ സംഭവിച്ചവയായിരിക്കും! എന്നാൽ, ഇന്നാവട്ടെ നദികളുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങൾ തൊട്ട് അഴിമുഖങ്ങൾ വരെ എല്ലായിടത്തും മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടലുകൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു! അണക്കെട്ടുകൾ, തടയിണകൾ, പാലങ്ങൾ, മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ!

പെരിയാർ, ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഒരു പൂർണദൃഷ്ടാന്തം തന്നെയാണ്! ഇവിടെ വിവക്ഷ ചെയ്യുന്നത് പ്രളയത്തെ അഴിമുഖത്തുനിന്നും മേലോട്ട് എന്ന നിലയ്ക്ക്, നദിയുടെ മുകളിലേക്കുള്ള പഥത്തിന്റെ അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തും, അപഗ്രഥിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റിയാണ്! മുകളിൽ നിന്നു താഴോട്ട് എന്നതു പോലെ തന്നെ താഴെ നിന്നു മുകളിലോട്ടുമുള്ള അപഗ്രഥനം. അങ്ങനെ അപഗ്രഥിച്ചാലാവും പെരിയാറിനു താങ്ങാനാവാതെ ജലം ജനങ്ങളിലേക്കൊഴുകി പ്രളയമായി പരിണമിച്ചതിന്റെ കാരണങ്ങളിലേക്കു നമ്മെ നയിക്കുക.

∙ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ പെരിയാർ

സ്വയം,നിരവധി തുരുത്തുകൾ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു നദിയാണ് പെരിയാർ. ഈ തുരുത്തുകൾ ഭൂരിഭാഗവും ജനവാസനിബിഢവുമാണ്! (ചിത്രം-1). പെരിയാർ തടത്തിന്റെ പ്രതലോന്നതി –Elevation- (സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന്) പ്രഭവസ്ഥാനങ്ങളിൽ 2695 മീറ്റർ വരെയും അഴിമുഖത്തോടടുത്തു സമതലങ്ങളിൽ പൂജ്യം എന്ന അവസ്ഥയിലുമാണ്! ആലുവയിൽ പെരിയാർ രണ്ടായി പിരിഞ്ഞ് ഒരു ശാഖ വടക്കോട്ട് മാറി കൊടുങ്ങല്ലൂരിനടുത്തു മുനമ്പത്തു ചെന്ന് കടലിലും രണ്ടാമത്തെ ശാഖ തെക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞു വരാപ്പുഴയിൽ വച്ച് കൊച്ചിക്കായലിലും ചേരുന്നു. ഈ രണ്ടു ശാഖകളും കടലിലും കായലിലും വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതിൻമുൻപ്, വീണ്ടും വീണ്ടും പിരിയുകയും തുടർന്ന് ഒത്തുചേരുകയും ചെയ്തു തുരുത്തുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും പോഷകനദികളേയും തോടുകളെയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു പ്രധാനനദിയായ ചാലക്കുടിപുഴയും മറ്റു മൂന്ന് ചെറിയനദികളും മുനമ്പത്തേക്കു പോകുന്ന വടക്കേ ശാഖയിൽ ചേരുമ്പോൾ തോടുകളും നീർച്ചാലുകളും അങ്ങിങ്ങായുള്ള, ജനവാസനിബിഢമെങ്കിലും ഇന്നും ഒരു ചതുപ്പുപ്രദേശത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പ്‌ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന പ്രദേശത്തു, തെക്കേ ശാഖ കായലുമായി ചേരുന്നു.

∙ നദിയുടെ സഞ്ചാരം

ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉദ്ഭൂതമാകാനുള്ള പെരിയാറിന്റെ പ്രവണത, ചെറുതോണി അണക്കെട്ടിന്റെ അടിഭാഗത്തുനിന്നും തുടങ്ങി മുനമ്പം അഴിമുഖം വരെയുള്ള 136 കി.മീ.നീളം വരുന്ന നദിയുടെ സഞ്ചാരപഥത്തെ പഠനവിധേയമാക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണ്. അണക്കെട്ടിന്റെ അടിഭാഗത്തുനിന്നുംതുടങ്ങി ആദ്യത്തെ 26 കി.മീ. ദൂരത്തിനുള്ളിൽ നദീപഥത്തിന്റെ പ്രതലോന്നതി(Elevation), 606 മീറ്ററിൽനിന്നു 116 മീറ്ററിലേക്കു താഴുന്നു. അതായത്, നദി ഇത്രയും ദൂരത്തിൽ 490 മീ. താഴേക്ക് വരുന്നു! പിന്നീടുള്ള 44 കി.മീ.യാത്രയിൽ -കോടനാട് വരെ -നദിയുടെ പ്രതലോന്നതി വീണ്ടും 100മീ. കുറഞ്ഞ് 16മീ. ആയി ചുരുങ്ങുന്നു! ഈ രണ്ട് ഖണ്ഡങ്ങളും ചേർന്ന 70കി.മീ. പ്രയാണത്തിൽ പെരിയാർ, അവളുടെ പെരിഞ്ചൻകുട്ടി, പൂയംകുട്ടി, ഇടമലയാർ എന്നീ മേൽത്തട്ടിലെ പോഷകനദികളെ പലയിടങ്ങളിലായി സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിവൃഷ്ടിയും,വൃഷ്ടിയുടെ ദൈർഘ്യവും, അണക്കെട്ടുകൾ തുറക്കപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥാവിശേഷവും ഒരേ സമയം സംജാതമാകുകയാണെങ്കിൽ, നദി അവളിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന വൻ ജലഭാരത്തെ ഒരു കുത്തൊഴുക്ക് എന്നവിധം ഈ ചെരിവ് നിമിത്തം കോടനാടിൽ എത്തിക്കും!

പക്ഷേ, കോടനാടിൽ നിന്ന് കീഴ്ഭാഗത്തേക്ക് നദിയുടെ പഥത്തിന്ന് നാടകീയമാംവിധം മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു! തുടർന്നുള്ള പ്രയാണത്തിൽ നദിയുടെ പ്രതലോന്നതി നേരിയതോതിൽ മാത്രം മുന്നോട്ട് കുറഞ്ഞുവരുന്നു. വീണ്ടും 8 കി. മീ. താഴേ മലയാറ്റൂർ എത്തുമ്പോൾ ഇത് വെറും 4 മീറ്റർ മാത്രമാണ്. അവിടെനിന്നും 30 കി.മീ. താഴെ ആലുവായിൽ എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും കുറഞ്ഞു 2 മീറ്ററിൽ ഒതുങ്ങുന്നു! ആലുവായിൽനിന്നും മുനമ്പത്തേക്കുള്ള 28 കി.മീ. പഥത്തിലാകട്ടെ നദിയുടെ നീർച്ചാൽ ഒരു ചെരിവും കാണിക്കാതെ 2 മീറ്റർ പ്രതലോന്നതി എന്ന അവസ്ഥയിൽ ആദ്യന്തം നിലനിൽക്കുന്നു! ഇവ്വിധം, പെരിയാർ അവളുടെ അഴിമുഖത്തേക്കുള്ള അവസാനത്തെ 60 കി.മീ. പ്രയാണത്തിൽ വീർപ്പുമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്! ഇതിങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുന്നതിലോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലോ അല്ല ഇക്കാര്യം പഠനവിധേയമാക്കുകയാണു വേണ്ടത്. കാരണം പെരിയാറിന്റെ ജലസമൃദ്ധിയും പ്രളയവും ലക്ഷക്കണക്കിനുപേർ അധിവസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന കാര്യം ആരും മറക്കരുത്.

∙ മുനമ്പം നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്

മുനമ്പം അഴിമുഖത്തെ നദീമുഖം തെല്ല് ദശാബ്ദങ്ങൾമുമ്പ് ഒരു മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖമായി വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ്. പുലിമുട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ നിർമ്മാണം അഴിമുഖത്തോടടുത്തു നദിയ്ക്കുള്ള 500-ൽ പരം മീറ്റർ വീതിയെ ചുരുക്കി 200 മീറ്ററിൽ താഴെ ആക്കി, ഒരു നാളിയിലൂടെ എന്നവിധം കടലിലേക്ക് തുറക്കുന്നവിധമാണ്! -(ചിത്രം 2). വൻജലഭാരത്തെ വഹിച്ചു പ്രളയോന്മുഖമായെത്തുന്ന ഒരു നദിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇത് അതിഭീമമായ ഒരു കുരുക്കായേ അനുഭവവേദ്യമാകൂ! പുഴയെ വിശാലമായി കടലിലേക്കൊഴുകിച്ചേരാനാണ് അനുവദിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഈ അഴിമുഖത്തു പുലിമുട്ടിന്റെ കുപ്പിക്കഴുത്തിൽപെട്ട് പുഴ പുറത്തേക്കൊഴുകാൻ നിർബന്ധിതമാവുകയാണു ചെയ്യുന്നത്.

മലയാറ്റൂരിനടുത്ത് നീലേശ്വരത്ത് Central Water Commission നദിയുടെ പ്രവാഹത്തിന്റെ തോത് -Discharge Rate- നിർണയിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. CWC-യുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഇവിടെ 4150 ഘനമീറ്റർ പ്രതി സെക്കൻഡ് എന്ന പ്രവാഹതോതിൽ നദിയുടെ നീർച്ചാൽ പൂർണ്ണമായും നിറയുന്നു. ഇതിൽ കൂടുതലായി സംഭവിക്കുന്ന പ്രവാഹത്തോത് നദിക്ക് ഇവിടെ കരകവിഞ്ഞേ ഒക്കൂ എന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പ്രളയദിവസമായ 2018 ഓഗസ്റ്റ് 16 ന്, CWC ഇവിടെ കുറിച്ച പരമാവധി പ്രവാഹത്തോതാകട്ടെ 8800 ഘനമീറ്റർ പ്രതി സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു! അതായത്, നദിയുടെ നീർച്ചാലിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതിന്റെയും ഇരട്ടിയിൽപരം കൂടുതൽ ജലപ്രവാഹം എന്നർഥം.

തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ പെരിയാർതടത്തിൽ നല്ലൊരു ഭാഗത്തിന്റേയും പ്രതലോന്നതി 6 മീറ്ററിലും താഴെയാണ്. നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിന്റെ റൺവേ പോലും പ്രതലോന്നതിയിൽ 9മീ. കവിയുന്നില്ല. മൊത്തം ഈ പ്രദേശങ്ങളാകട്ടെ കൊച്ചി കോർപറേഷനുൾപ്പെടെ പട്ടണങ്ങളുടെ ഒരു ശൃംഖല തന്നെ ചേർന്നതും, അതിനാൽ ജനവാസനിബിഢവുമാണ്! ഇവിടെ ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത് അചിന്തനീയമാണ്! പക്ഷേ, 2018-ൽ അത് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു!

∙ ആവർത്തിക്കരുത് ആ പ്രളയപ്രഹരം

2018 ഓഗസ്റ്റ് 16 ഇനിയും ആവർത്തിക്കപ്പെടരുത്! അന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഒരു തനിയാവർത്തനം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ പെരിയാറിന്റെ കീഴ്ത്തടങ്ങൾ, വിശിഷ്യാ, മലയാറ്റൂരിൽ നിന്നും താഴോട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കെൽപില്ല. ഈ പ്രദേശങ്ങൾ അതിലേക്കു സജ്ജമാകേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ ഊന്നൽ നൽകേണ്ടത് പ്രളയജലം സമാഹരിക്കപ്പെടാതെ എത്രയും വേഗം സമുദ്രത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ദിശയിലേക്കുള്ള കർമപദ്ധതികളിൽ ആണ്. നിലവിലുള്ള അഴിമുഖ മത്സ്യബന്ധനതുറമുഖം ഈ ആശയത്തിന്ന് പക്ഷേ, കടകവിരുദ്ധമാണ്! മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങൾ നദികളുടെ അഴിമുഖത്ത് അല്ലാതേയും നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്. (മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ അഴിമുഖത്തിന്ന് തൊട്ടു മാഹിയിൽ ഒരു മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖമുണ്ട്. പക്ഷേ, ആയത് നദിയുടെ സമുദ്രസംഗമത്തെ ഒട്ടും തന്നെ ബാധിക്കാത്തവിധത്തിലാണ്). പെരിയാറിന്റെ അഴിമുഖം ചുരുങ്ങിയത് 500മീ. വീതിയുള്ളതായിരുന്നുവെങ്കിൽ 2018-ലെ പ്രളയത്തിന്റെ ആഘാതം പകുതി കണ്ടെങ്കിലും കുറയുമായിരുന്നു!.

പ്രധാനമായും മൂന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവിടെ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നൂ.

(1). അഴിമുഖം വിസ്തൃതമാക്കുക.

(2) നദിയുടെ നീർച്ചാൽ പ്രളയസാധ്യതാപ്രദേശങ്ങളിൽ പരമാവധി വിസ്തൃതമാക്കുക; കുരുക്കുകൾ നിർമാർജ്ജനം ചെയ്യുക.

(3 ). ആവശ്യമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ 'Levee' കൾ നിർമ്മിക്കുക.( Levee കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത് നദിയുടെ ഇരുകരകളും കെട്ടിപൊക്കി പ്രളയത്തെ നദിയുടെ നീർച്ചാലിൽ തടയുന്ന സംവിധാനമാണ്)

2018 അഗസ്റ്റിലെ പെരിയാർ പ്രളയം എത്രമാത്രം വിനാശം വിതച്ചതായിരുന്നു എന്നത് നാമെല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞതാണ്! ആഗസ്റ്റ് 5, 2013-നും ഇടമലയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കേണ്ടി വന്നതിനാൽ പെരിയാറിൽ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി. സമീപകാലചരിത്രത്തിലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമായ 1924 ജൂലായ് പ്രളയത്തിന്റെ അതിഭീകര രംഗങ്ങളും അരങ്ങേറിയത് പെരിയാർ തടത്തിലാണ്! വളരെ, വളരേ മുൻപ് 1341-ൽ പെരിയാറിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് തീരപ്രദേശങ്ങൾ മൊത്തം മാറ്റിമറക്കപ്പെട്ടു എന്നും ചരിത്രം കുറിക്കുന്നു! ഇതെല്ലാം ഓരോ പാഠങ്ങളാണ്. പ്രായോഗികമായി ക്രിയാത്മക സമീപനത്തോടെ പഠിച്ചു പരിഹാരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും പെരിയാർ തീരങ്ങൾ മറ്റൊരുജലദുരന്തത്തിനു സാക്ഷിയാകേണ്ടിവരും.

English Summary: What Kerala is doing to avoid a repeat of 'Great Flood of 2018'