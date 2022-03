സസ്യവൈവിധ്യം കാണാൻ കടൽ കടക്കേണ്ട; തലസ്ഥാനത്ത് ആൻഡമാൻ സസ്യങ്ങളുടെ ഉദ്യാനമൊരുങ്ങുന്നു

ആന്‍ഡമാനിലെ സസ്യങ്ങളും മരങ്ങളും കാണാന്‍ കടല്‍കടന്ന് യാത്രപോകേണ്ട. കേരള സര്‍വകലാശാലയുടെ ബോട്ടണി വകുപ്പാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആന്‍ഡമാന്‍ സസ്യങ്ങളുടെ ഉദ്യാനം ഒരുക്കുന്നത്. 15 ഏക്കറില്‍ വനവൽക്കരണവും 'ഹോര്‍ത്തുസ് മലബാറിക്കസ് പാര്‍ക്കും' നിര്‍മാണത്തിന്‍റെ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്.

പഠന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ബോട്ടണി വിഭാഗം ആന്‍ഡമാനിലെ അപൂര്‍വ സസ്യങ്ങളുടെ ഉദ്യാനം ഒരുക്കിയത്. മരങ്ങള്‍ മുതല്‍ ജലസസ്യങ്ങള്‍ വരെ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. കാര്യവട്ടത്തെ സര്‍വകലാശാല കാംപസിലാണ് അപൂര്‍വചെടികള്‍ നട്ടുവളര്‍ത്തുന്നത്.

വനംവകുപ്പിന്‍റെ സഹായത്തോടെയാണ് 15 ഏക്കറില്‍ നാടന്‍മരങ്ങളും ഫലവൃക്ഷങ്ങളും നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത്. കാംപസിലാകെ പടര്‍ന്ന അക്കേഷ്യമരങ്ങള്‍ പിഴുതുമാറ്റിയാണ് നാടന്‍ വൃക്ഷങ്ങള്‍ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നത്. 'ഹോര്‍ത്തുസ് മലബാറിക്കസ്' എന്ന സസ്യശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെടികളുടെയും മരങ്ങളുടെയും ഉദ്യാനവും തയ്യാറായി വരുന്നു.

ഇതിനും പുറമെയാണ് നെല്‍കൃഷിയും ചതുപ്പുകളുടെയും കുളങ്ങളുടെയും പുനരുജ്ജീവനവും നടപ്പാക്കുന്നത്. കൂടാതെ ശാസ്ത്രീയമായ മാലിന്യ സംസ്ക്കരണ സംവിധാനവും സൗരോര്‍ജ പാര്‍ക്കും തയാറായി വരുന്നു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഹരിതാഭമായതും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായ ക്യംപസ് എന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യവട്ടത്തെ 362 ഏക്കര്‍ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത്.

