സംരക്ഷിക്കാന്‍ വച്ച വേലി തന്നെ കുരുക്കായി; കമ്പിവേലിക്കുള്ളിൽ ശ്വാസംമുട്ടി മരങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തില്‍ മരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ വെക്കുന്ന കമ്പിവേലികള്‍ മരത്തിന് തന്നെ അപകടമാകുന്നു. തൈകള്‍ വളര്‍ന്ന് മരമായിട്ടും എടുത്ത് മാറ്റാത്തതിനാല്‍ പലയിടങ്ങളിലും മരങ്ങളുടെ വളര്‍ച്ച ശോഷിച്ച നിലയിലാണ്.വേലിക്കുള്ളില്‍ മാലിന്യം തള്ളുന്നതും വെല്ലുവിളിയാവുന്നു. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ പുളിമൂട് ജംഗഷനിലുള്ള രണ്ട് മരങ്ങളുടെ അവസ്ഥയാണിത്..6 വര്‍ഷം മുന്‍പ് തൈകള്‍ വെച്ചപ്പോള്‍ സംരക്ഷണത്തിനായി ഈ കമ്പിവേലി കൂടി വെച്ചു. തൈ മരമായെങ്കിലും അത് എടുത്ത് മാറ്റായതോടെ രണ്ട് മരങ്ങളുടെയും വളര്‍ച്ച നശിച്ചു.

നഗരത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോള്‍ പലയിടത്തും ഇത് സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ്.ട്രീ വാക്ക് എന്ന പരിസ്ഥിതി സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പലയിടങ്ങളിലെങ്കിലും വേലികള്‍ നീക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും കോര്‍പ്പറേഷനോ സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനങ്ങളോ അതിന് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ചിലയിടങ്ങളില്‍ കമ്പിവേലിക്കുള്ളിലാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കും മാലിന്യങ്ങളും എറിയുന്നത്. ഇതോടെ നഗരത്തെ പച്ചപിടിപ്പിക്കാനായി വച്ച മരങ്ങളെല്ലാം മാലിന്യകേന്ദ്രങ്ങളായി മാറുകയാണ്. ഇതിലെല്ലാം ഇടപെടേണ്ട റോഡ് ഫണ്ട് ബോര്‍ഡാണങ്കിലോ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞ് മട്ടില്ല

