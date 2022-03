വയസ്സ് നൂറിനു മുകളിൽ, പക്ഷേ പ്രായപൂർത്തിയായില്ല, തീരത്തടിഞ്ഞത് അപൂർവ സ്രാവ്!

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കോൺവാളിലുള്ള ന്യൂലിൻ ഹാർബർ തീരത്ത് വന്നടിഞ്ഞത് അപൂർവ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട സ്രാവ്. നാലു മീറ്ററിനടുത്ത് വലുപ്പമുള്ള പെൺ സ്രാവിനെ ടൂർ ഏജൻസിയായ മെർമെയ്ഡ് പ്ലഷർ ട്രിപ്പ്സിലെ ജോലിക്കാരാണ് ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കാഴ്ചയിൽ സാധാരണ സ്രാവുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് തോന്നിയതിനാൽ ടൂർ ഏജൻസിയിലെ ജോലിക്കാർ അതിനെ പരിശോധനകൾക്കായി സമുദ്ര ഗവേഷകർക്ക് സമീപം എത്തിച്ചു.

വിശദമായ പരിശോധനയിൽ ഗ്രീൻലൻഡ് ഇനത്തിൽപെട്ട ഒന്നാണിതെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു. സമുദ്രത്തിലെ ആഴം കൂടിയ തണുപ്പുള്ള മേഖലകളാണ് ഗ്രീൻലൻഡ് സ്രാവുകളുടെ വാസസ്ഥലം. ഒൻപത് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് ഈ ഇനത്തിൽ പെട്ട ഒന്നിനെ ബ്രിട്ടനിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്. കോൺവാൾ മറൈൻ പാതോളജി സംഘം സ്രാവിന്റെ ജഡം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് വിധേയമാക്കി. യുകെയിൽ തന്നെ ഇതാദ്യമായാണ് ഗ്രീൻലൻഡ് സ്രാവുകളിൽ ഒന്നിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുന്നത്.

സ്രാവിന് 100 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിന് ഇപ്പോഴും പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത. ഗ്രീൻലൻഡ് സ്രാവുകളിലെ പെൺ വർഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യുൽപാദനശേഷി ഉണ്ടാവുന്നത് 150 വയസ്സ് ആകുമ്പോഴാണ്. അപ്പോഴേക്കും അവയ്ക്ക് നാലര മീറ്ററിനു മുകളിൽ നീളമുണ്ടാകും. തീരത്തടിഞ്ഞ സ്രാവിന് 3.96 മീറ്റർ മാത്രമാണ് നീളം.

സ്രാവിന്റെ കൃത്യമായ പ്രായം കണക്കാക്കാൻ ഇനിയും വിശദമായ പരിശോധനകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് ലണ്ടൻ സുവോളജിക്കൽ സൊസൈറ്റിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ റോബ് ഡിയവിൽ പറയുന്നു. തന്റെ ഔദ്യോഗികജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും പ്രായംചെന്ന സമുദ്ര ജീവിയാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഗ്രീൻലൻഡ് സ്രാവുകളെ കണ്ടെത്തുന്നത് അപൂർവമായതിനാൽ അവയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല. അത്തരമൊരു പഠനം നടത്താൻ സുവർണാവസരം ലഭിച്ച സന്തോഷത്തിലാണ് ഗവേഷകർ.

യുകെയിൽ തന്നെ ഗ്രീൻലൻഡ് സ്രാവുകൾ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മാത്രമേ തീരത്തടിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. കണ്ടെത്തിയ സ്രാവിന്റെ കണ്ണുകളും കശേരുക്കളുടെ ഒരു ഭാഗവും വിശദ പഠനത്തിനായി വിദഗ്ധ സംഘത്തിന് അയച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്രാവ് എങ്ങനെയാണ് തീരത്ത് അകപ്പെട്ടതെന്നും അതിന് എന്തെങ്കിലും രോഗം ബാധിച്ചിരുന്നോ എന്നും പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ വന്ന ശേഷം മാത്രമേ തിരിച്ചറിയാനാവൂ. ഗ്രീൻലൻഡ് സ്രാവുകളുടെ ഭക്ഷണക്രമം എങ്ങനെയാണെന്നും സമുദ്ര മലിനീകരണം അവയെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുമെല്ലാം കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഗവേഷകർ.

English Summary: Rare Greenland Shark washed up in Cornwall could have been more than 100 years old