ഏപ്രില്‍ മാസത്തില്‍ കേരളത്തില്‍ വേനല്‍ മഴ കൂടുതല്‍ കിട്ടുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ചൂട് കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ മാസം സംസ്ഥാനത്ത് സാധാരണയെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ വേനല്‍മഴ കിട്ടുമെന്നാണ് കേന്ദ്രകാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നത്. ശരാശരി 105 മില്ലീ മീറ്റര്‍ മഴയാണ് കിട്ടേണ്ടത്. ഇതിനെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ മഴ പെയ്യാനിടയുണ്ട്.

വേനല്‍ചൂട് കുറയാനാണ് സാധ്യത. ഇപ്പോള്‍ 37 മുതല്‍ 40 ഡിഗ്രിവരെയാണ് പലയിടത്തും പകല്‍ താപനില. ഇതിന് കുറവു വരുന്നത് ആശ്വാസമാകും. മാര്‍ച്ച് മാസത്തില്‍ സാധാരണയെക്കാള്‍ 45 ശതമാനം അധികം വേനല്‍മഴ കിട്ടിതായാണ് കണക്കുകള്‍ പറയുന്നത്. ഇന്ന് എല്ലാജില്ലകളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ ലഭിക്കും. തെക്കന്‍ജില്ലകളിലാണ് കൂടുതല്‍ മഴകിട്ടാന്‍ സാധ്യതയെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Rain with thunderstorms until April in Kerala