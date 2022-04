വീശിയടിച്ച് ഡസ്റ്റ് ഡെവിൾ; പാരാഗ്ലൈഡർ പറന്നു പൊങ്ങിയത് മരത്തിലേക്ക്, ഒടുവിൽ?- വിഡിയോ

Grab Image from video shared on youtube by Viralhog

പ്രകൃതിയിലെ പല പ്രതിഭാസങ്ങളും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നവയാണ്. അവയിൽ ചിലത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നവയും. അത്ര അപകടകാരി അല്ലാതിരിന്നിട്ടും ഡസ്റ്റ് ഡെവിള്‍ എന്ന ചെറു ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ഇടയിൽപ്പെട്ടു പറന്നുപൊങ്ങിയ പാരാഗ്ലൈഡറുടെ ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത്. ഓസ്ട്രിയയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങിനായി തയാറെടുക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പെട്ടെന്ന് അവിടെ ചെറുചുഴലിയായ ഡസ്റ്റ് ഡെവിൾ രൂപം കൊണ്ടത്. കാറ്റു വീശിയടിച്ചതോടെ പാരച്യൂട്ടുമായി തയാറായിനിന്ന പാരാഗ്ലൈ‍ഡർ കാറ്റിനൊപ്പം ഉയർന്നുപൊങ്ങി. ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം, ആഴത്തിലുള്ള തുടർവായനയ്ക്ക്.. വാർത്തകളുടെ, വിശകലനങ്ങളുടെ വിശാലലോകം: മനോരമ ഓൺലൈൻ പ്രീമിയം Login പ്രകൃതിയിലെ പല പ്രതിഭാസങ്ങളും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നവയാണ്. അവയിൽ ചിലത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നവയും. അത്ര അപകടകാരി അല്ലാതിരിന്നിട്ടും ഡസ്റ്റ് ഡെവിള്‍ എന്ന ചെറു ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ഇടയിൽപ്പെട്ടു പറന്നുപൊങ്ങിയ പാരാഗ്ലൈഡറുടെ ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത്. ഓസ്ട്രിയയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങിനായി തയാറെടുക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പെട്ടെന്ന് അവിടെ ചെറുചുഴലിയായ ഡസ്റ്റ് ഡെവിൾ രൂപം കൊണ്ടത്. കാറ്റു വീശിയടിച്ചതോടെ പാരച്യൂട്ടുമായി തയാറായിനിന്ന പാരാഗ്ലൈ‍ഡർ കാറ്റിനൊപ്പം ഉയർന്നുപൊങ്ങി. ആദ്യം സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന വേലിയിലേക്ക് എടുത്തുയർത്തി. വേലിയിൽ തട്ടിയ ഇയാൾ താഴേക്കു വീണു. വീണ്ടു ശക്തി പ്രാപിച്ച കാറ്റ് വേലിക്കെട്ടിനപ്പുറത്തു നിന്ന മരത്തിലേക്ക് എടുത്തുയർത്തി. മരത്തിന്റെ ശിഖരത്തിൽ തങ്ങിയ പാരച്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പാരാഗ്ലൈഡർ താഴേക്ക് തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. മാർച്ച് 21ന് ഓസ്ട്രിയയിലെ സ്റ്റബെൻബർഗിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. കാറ്റിനൊപ്പം ഉയർന്നപ്പോൾ ഭയന്നെങ്കിലും മരത്തിൽ തട്ടി നിന്നതോടെ സമാധാനമായി. സംഭവത്തിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നും ഇയാൾ വ്യക്തമാക്കി. 20 സെക്കൻഡ് മാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ള വിഡിയോ ഇതിനോടകം നിരവധിയാളുകൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു.വൈറൽഹോഗാണ് യൂട്യൂബിലൂടെ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചത്. എന്താണ് ഡസ്റ്റ് ഡെവിൾ പ്രതിഭാസം? സാധാരണയായി മണൽ നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചെറുചുഴലിക്കാറ്റാണിത്. ഏതാനും മീറ്ററുകൾ മുതൽ 1000 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വരെ ഡസ്റ്റ് ഡെവിൾ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ വീശാറുണ്ട്. വളരെ ചെറുതായി തുടങ്ങുന്ന പൊടിക്കാറ്റ് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് വളരെ ഉയരത്തിൽ സ്തൂപം കണക്കെയുള്ള ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറും. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യും. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിനോടു ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ചൂടുകാറ്റ് മുകളിലേക്കുയർന്ന് അതിന് തൊട്ടുമുകളിലുള്ള താരതമ്യേന ചൂടു കുറഞ്ഞ വായുവിലൂടെ സ്തൂപാകൃതിയിൽ കടന്നുപോകുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ അതിവേഗതത്തിൽ ചലിക്കുന്ന കാറ്റിനൊപ്പം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ പൊടിയും കലരുന്നു. സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇത്തരം ചെറു ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കാറില്ല. English Summary: Dust Devil Smashes Paraglider Against Fence. Then