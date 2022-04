യെല്ലോസ്റ്റോണിലെ നിഗൂഢ ചൂടുറവകള്‍; ആദ്യമായി രഹസ്യം ചുരുളഴിച്ച് ഗവേഷകര്‍

യുഎസിലെ യെല്ലോ സ്റ്റോണ്‍ ദേശീയ പാര്‍ക്ക് ജൈവവൈവിധ്യം കൊണ്ട് രാജ്യാന്തര തലത്തില്‍ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രദേശമാണ്. അതേസമയം മറ്റ് ചില അപൂര്‍വ പ്രതിഭാസങ്ങള്‍ കൊണ്ട് കൂടി പ്രശസ്തമാണ് യെല്ലോ സ്റ്റോണ്‍. ഇവയിലൊന്നാണ് ഭൂമിക്കടിയില്‍ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ചൂട് ഉറവകള്‍. ഈ ഉറവകള്‍ തേടി തന്നെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് യെല്ലോസ്റ്റോണിലേക്ക് സഞ്ചാരികളായി എത്താറുള്ളത്. ഈ ഉറവകള്‍ പ്രശസ്തമാണെങ്കിലും ഇവയ്ക്ക് പിന്നിലെ സ്രോതസ്സ് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് എന്നും തൃപ്തികരമായ ഉത്തരം നല്‍കാത്ത ഒരു പ്രതിഭാസമായി തന്നെയാണ് തുടര്‍ന്നിരുന്നത്. എന്നാല്‍ സമീപകാലത്ത് നടന്ന ഒരു പഠനം ഈ ഉറവകള്‍ക്ക് പിന്നിലെ സ്രോതസ്സുകളെ കുറിച്ചും, എങ്ങനെ അവയ്ക്ക് ചൂട് വെള്ളം ഭൂമിക്കു പുറത്തേക്കെത്തിക്കാന്‍ കഴിയുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒരു വിശദീകരണം നല്‍കാന്‍ സഹായിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

സ്കൈ ടിഇഎം 312

യെല്ലോസ്റ്റോണ്‍ മേഖലയിലെ ഭൂമക്കടിയിലുള്ള വിള്ളലുകളിലൂടെയാണ് ഈ ചൂടുറവകള്‍ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. പുതിയ പഠനത്തിലൂടെ ഈ ഹൈഡ്രോതെര്‍മല്‍ നീരൊഴുക്കിന്‍റെ വ്യക്തമായ പാതയും, അതിന്‍റെ വേഗവുമാണ് ഗവേഷകര്‍ കണക്കാക്കിയത്. സ്കൈ ടിഇഎം 312 എന്ന ഉപകരണത്തിന്‍റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഗവേഷകര്‍ ഈ പഠനം നടത്തിയത്. ഹെലികോപ്റ്ററില്‍ ഈ ഉപകരണം ഘടിപ്പിച്ച ശേഷമായിരുന്നു പഠനം. ഹെല്കോപ്റ്റര്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഈ ഉപകരണം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സന്ദേശങ്ങള്‍ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ഈ സന്ദേശങ്ങളുടെ പ്രതിഫലത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചൂടുറവകളുടെ ഒഴുക്കും വേഗവും കണക്കാക്കിയത്. ഉറവകളുടെ സ്രോതസ്സിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ ചിത്രം തന്നെ രൂപപ്പെടുത്താന്‍ ഈ പഠനം സഹായിച്ചു എന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്.

ഭൂനിരപ്പില്‍ നിന്നുള്ള പഠനത്തിലൂടെ ഉറവകളെ കുറിച്ചും അവ ഭൂനിരപ്പിലേക്ക് കിലോമീറ്ററുകള്‍ സഞ്ചരിച്ചെത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചും നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്ന് വിര്‍ജീനിയ ടെക് എന്ന് സ്ഥാപനത്തിലെ ഭൗമഗവേഷകനായ സ്റ്റീഫന്‍ ഹോള്‍ബ്രൂക്ക് പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിലും ആഴത്തിലായാണ് ഉറവകളുടെ സ്രോതസ്സുകള്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ മേഖലയില്‍ സംഭവിക്കുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് കിലോമീറ്ററുകള്‍ ഉയരത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച് ഭൂനിരപ്പില്‍ എത്താനായി ഉറവകളെ സഹായിക്കുന്നതും. ഇത്തരം സ്രോതസ്സുകള്‍ ഇതുവരെ ഗവേഷക ലോകത്തിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം നല്‍കാത്ത പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികളായി തുടരുകയായിരുന്നു.

ഭൂമിക്കടിയില്‍ നിന്നെത്തുന്ന നീരാവി

ഈ പുതിയ ഗവേഷകയത്നത്തിലൂടെ ഈ ദുരൂഹതയ്ക്ക് ചുരുളഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. യെല്ലോസ്റ്റണിലെ പ്രശസ്തമായ നീരുറവകളുടെ എല്ലാം മേഖലകളില്‍ സ്കൈ ടിഇഎം 312 ഉപയോഗിച്ച് ഗവേഷകര്‍ നിരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു. എല്ലാ മേഖലകളില്‍ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങള്‍ താരത്യപ്പെടുത്തിയ ശേഷം കൂടിയാണ് പഠനത്തില്‍ ലഭിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ഗവേഷകര്‍ ശാസ്ത്രീയമായി സ്ഥിതീകരിച്ചത്. തണുത്തതും സ്വാഭാവിക താപനിലയിലും ഉള്ളതായ നീരുറവകള്‍ യെല്ലോസ്റ്റോണിന്‍റെ ഭൂമേഖലയ്ക്ക് അടിയിലായി മറ്റേല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലേതും പോലെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഈ ഉറവകള്‍ ചൂടുവെള്ളമായി മാറുന്നത് ഏറെ ആഴത്തില്‍ നിന്നെത്തുന്ന ചൂട് കൂടുതലുള്ള നീരാവിയുമായി കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണെന്ന് ഗവേഷകര്‍ ഈ പഠനത്തിലൂടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

ഏതാണ്ട് 1 കിലോമീറ്റര്‍ ആഴത്തില്‍ വച്ചാണ് ഈ ചൂട് വെള്ളവും തണുത്ത വെള്ളവും തമ്മിലുള്ള കൂടിച്ചേരല്‍ നടക്കുന്നത്. ഈ കൂടിച്ചേരലിലൂടെ വെള്ളം മാത്രമല്ല ഈ മേഖലയില്‍ ഭൂമിയുടെ അന്തര്‍ഭാഗത്തെ താപനിലയില്‍ പോലും വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നും ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തി. ഈ വ്യത്യാസം തുടര്‍ന്നുള്ള ഉറവകളുടെ സഞ്ചാരത്തിന്‍റെ വേഗത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും പൈപ്പ് പൊട്ടി വെള്ളം ചീറ്റുന്നതിന് സമാനമായ സ്ഥിതിയില്‍ യെല്ലോസ്റ്റോണിലെ ചൂട് ഉറവകള്‍ വാട്ടര്‍ ഫൗണ്ടനുകളെപ്പോലെ കാണപ്പെടുന്നതെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

വിവിധ മേഖലകളിലെ പഠനത്തിന് ഉപകരിക്കും

യെല്ലോസ്റ്റോണിന് ഉള്ളിലെ ഏതാണ്ട് 9000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍ മേഖലയിലായാണ് ചൂടുറവകള്‍ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നത്. ഇത്രയധികം ചുറ്റളവ് ഹെലികോപ്റ്റര്‍ പഠനത്തില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കൂടാതെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ട് വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ചതിനാല്‍ സ്കൈ ടിഇഎം 312ല്‍ ലഭിച്ച തെര്‍മല്‍ ചിത്രങ്ങലും ഹൈ റെസല്യൂഷന്‍ ഉയര്‍ന്ന വ്യക്തത ഉള്ളവയല്ല. ഇക്കാരണങ്ങളാല്‍ ഓരോ ചൂടുറവയുടേയും പ്രത്യേകമായുള്ള വേഗവും, താപനിലയും അളക്കാന്‍ പഠനത്തില്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ വിവിധ മേഖലകളിലായുള്ള ഒരു പറ്റം ഉറവകളുടെ പൊതുവായുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഏതാണ്ട് വ്യക്തമായി തന്നെ പഠനത്തില്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂടുറവകളുടെ സ്രോതസ്സുകളെ കുറിച്ച് വ്യക്തത വരുത്താന്‍ ഈ വിവരങ്ങള്‍ വളരെ പര്യാപ്തമായിരുന്നു എന്നും ഗവേഷകര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

ഈ പുതിയ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഭൗമപഠനത്തിന് മാത്രമല്ല ഉപകരിക്കുകയെന്നതും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ്. ജൈവശാസ്ത്രജ്ഞരും, ജലവിഭവശാസ്ത്രജ്ഞരുമെല്ലാം ഈ ഡേറ്റ പഠനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യെല്ലോസ്റ്റോണിലെ ഭൂഗര്‍ഭജല തോതിനെ കുറിച്ചും ഈ മേഖലകളിലെ ഭൂമിയുടെ അന്തര്‍ഭാഗത്തുള്ള ചെറുജീവികള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ജൈവസാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാന്‍ പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ലാവയുടെ പ്രഭാവം, സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ സാന്നിധ്യം ഇവയെല്ലാം സ്കൈ ടിഇഎം 312 ലൂടെ ലഭിച്ച ഡാറ്റകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നുണ്ട്.

English Summary: Hidden Channels Beneath Yellowstone Have Been Revealed For The First Time