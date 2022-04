കൊമ്പ് അറുത്തുമാറ്റി രക്തം ശേഖരിക്കും, കുളിക്കാൻ മാൻ രക്തം; പുട്ടിന്റെ വിചിത്ര ചികിത്സാ രീതി

വിവിധ അസുഖങ്ങൾക്ക് മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സാരീതികൾ പല നാടുകളിലും പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. മരുന്നു നിർമാണത്തിനായി കരടികളെയും ഈനാംപേച്ചികളെയും കടുവകളെയുമൊക്കെ അനധികൃതമായി വളർത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അന്യ നാടുകളിലേക്ക് കടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയുള്ള വാർത്തകൾ ധാരാളമായി പുറത്തു വരാറുണ്ട്. റഷ്യൻ പ്രസിഡൻറ് വ്ലാഡിമർ പുട്ടിനും മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇത്തരം ചികിത്സാരീതി പിന്തുടരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചില രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ. ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി മാനുകളുടെ കൊമ്പിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന രക്തത്തിൽ പുട്ടിൻ കുളിച്ചിരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

യുക്രെയ്‌നിൽ റഷ്യൻ അധിനിവേശം തുടരുന്നതിനിടെ പുട്ടിന് സാരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന തരത്തിലും വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ആരോഗ്യം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി മാൻ കൊമ്പിൽ നിന്നുള്ള രക്തത്തിൽ അദ്ദേഹം കുളിച്ചിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സൈബീരിയയിൽ കണ്ടുവരുന്ന അൾട്ടായി റെഡ് ഡിയർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മാനുകളുടെ കൊമ്പിൽ നിന്നുമാണ് പുട്ടിനുവേണ്ടി രക്തം ശേഖരിച്ചിരുന്നതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഏതാണ്ട് ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടു മുൻപാണ് പുട്ടിൻ ഈ ചികിത്സാരീതി ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ പുട്ടിനു പുറമേ മോസ്കോ മേയർ അടക്കം റഷ്യയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ പലരും ഈ ചികിത്സാ രീതി പിന്തുടരുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

മാനുകളുടെ തലയിൽനിന്നും അറത്തുമാറ്റപ്പെടുന്ന കൊമ്പിലെ രക്തത്തിൽ കുളിക്കുന്നതും അത് കുടിക്കുന്നതും നൂറ്റാണ്ടുകളായി റഷ്യയിൽ പിൻതുടരുന്ന ചികിത്സാരീതിയാണ്. റഷ്യയ്ക്ക് പുറമെ ചൈന, കൊറിയ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇത് പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. ഈ വിചിത്ര ചികിത്സാരീതിക്ക് അസംഖ്യം ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പലരുടെയും വിശ്വാസം. സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രായം തോന്നാതിരിക്കാനും പുരുഷന്മാർക്ക് ലൈംഗിക ശേഷി വർധിപ്പിക്കാനും വരെ ഈ ചികിത്സാ രീതി പിന്തുടരുന്നു.

എന്നാൽ രക്തം ശേഖരിക്കുന്നതിനായി കൊമ്പുകൾ മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് മാനുകൾക്ക് വളരെ വേദനാജനകമായ പ്രക്രിയയാണ്. വാൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കൊമ്പുകൾ അറത്തു മാറ്റുന്നത്. അതേസമയം കൊമ്പിലെ രക്തം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സ ഫലപ്രദമാണെന്നതിന് ശാസ്ത്രീയമായ യാതൊരു അടിത്തറയുമില്ല. കൊമ്പുകൾ എടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടിമാത്രമായി അൾട്ടായി മാനുകളെ വളർത്തുന്ന ഫാമുകളുമുണ്ട്.

അറുത്തുമാറ്റിയ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ കൊമ്പുകൾ മുളച്ചു വരാറുണ്ടെങ്കിലും പൂർണവളർച്ച എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും കൊമ്പുകൾ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മാനിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിൽ 15 തവണയെങ്കിലും കൊമ്പു ശേഖരിക്കാനാവും എന്നാണ് കണക്ക്. കൊമ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള രക്തം ഉപയോഗിച്ച് ക്രീമുകളും ഗുളികകളും എന്തിനേറെ മദ്യംവരെ നിർമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സയ്ക്കായി മാനുകളെ അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നതാണ് മൃഗ സംരക്ഷണ സംഘടനകളുടെ നിലപാട്.

English Summary: 'Putin bathes in antler blood as part of treatment