ഉഷ്ണതരംഗം: കടുത്ത ചൂടിൽ വെന്തുരുകി മുംബൈ, വരും ദിവസങ്ങളിലും ചൂട് വർധിക്കും

കടുത്ത ചൂടിൽ വെന്തുരുകി മുംബൈ. ഉഷ്ണതരംഗം മൂലം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും ചൂടേറിയ കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിലും ഉത്തരമഹാരാഷ്ട്ര, വിദർഭ, മറാഠ്‌വാഡ മേഖലകളിൽ 40-44 ഡിഗ്രി വരെ താപനില അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. മുംബൈയിൽ ഉഷ്ണതരംഗ മുന്നറിയിപ്പില്ലെങ്കിലും 34-37 ഡിഗ്രി വരെ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നു.

സൂര്യാഘാതമേറ്റുള്ള മരണങ്ങൾ ആശങ്ക പരത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേക കർമ പദ്ധതിയുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. അസാധാരണമായ ഉയർന്ന താപനില തുടരുന്ന ജില്ലകളിൽ കൂളിങ് റൂമുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു നിർദേശം നൽകി. വരും ദിവസങ്ങളിലും ചൂട് വർധിക്കുമെന്നാണു പ്രവചനം.

ചികിത്സ വൈകുന്നത് ഗുരുതരമായ സങ്കീർണതകൾക്കോ മരണ സാധ്യതയ്ക്കോ ഇടയാക്കുന്നതിനാൽ അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്നു ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കണം

6 ദിവസത്തിനിടെ 4 മരണം

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 6 ദിവസത്തിനിടെ സൂര്യാഘാതമേറ്റു മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാലായി. രണ്ടു പേർ ജൽഗാവിലും അകോള, ഉസ്മാനബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർ വീതവുമാണു മരിച്ചത്. ചൂടേറ്റുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെത്തുടർന്നും ഉഷ്ണതരംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും 280 പേരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ആശുപത്രിയിലുള്ളത്. മാർച്ച് 28ന് ഉത്തരമഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജൽഗാവിലാണു സംസ്ഥാനത്ത് സൂര്യാഘാതം മൂലമുള്ള ആദ്യ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്.

സൂര്യാഘാതം

ഉഷ്ണ തരംഗ സാഹചര്യത്തിൽ, സൂര്യാഘാത ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കരുതെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കൂടുതൽ സമയം സൂര്യപ്രകാശമേൽകുന്നതും ചൂടേറിയ കാലാവസ്ഥയിലുള്ള കഠിനമായ ശാരീരിക അധ്വാനവും ശരീരത്തിന്റെ താപനില വർധിപ്പിക്കുന്നു.

ലക്ഷണങ്ങൾ

ഇത് ഓക്കാനം, അമിത വിയർപ്പ്, ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ശ്വാസോച്ഛ്വാസം, കഠിനമായ തലവേദന, മാനസികാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം എന്നിവയ്ക്കു ഇടയാക്കാം. ചികിത്സ തേടിയില്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിനെയും ഹൃദയത്തെയും വൃക്കകളെയും പേശികളെയും ബാധിച്ചേക്കാം.

