ഒറ്റപ്പെട്ട നർവാൾ തിമിംഗലത്തെ ദത്തെടുത്ത് ബലൂഗ തിമിംഗലങ്ങൾ; ഒപ്പമെത്തിയിട്ട് വർഷങ്ങൾ!

ജന്തുലോകത്തെ കൗതുക കാഴ്ചകൾ ഏറെയാണ്. സഹജീവികളോട് സ്നേഹവും കരുണയും കാണിക്കാനുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ കഴിവ് അപാരമാണ്. അത്തരത്തിൽ മാതൃകയാക്കാനാവുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വടക്കൻ അമേരിക്കയിലെ സെന്റ് ലോറൻസ് നദിയിലുള്ള ഒരുകൂട്ടം ബലൂഗ തിമിംഗലങ്ങൾ. വഴിതെറ്റി തങ്ങൾക്കരികിലേക്കെത്തിയ ഒരു നർവാൾ തിമിംഗലത്തെ സ്വന്തം കൂട്ടത്തിനൊപ്പം വർഷങ്ങളായി കൂടെകൊണ്ടു നടക്കുകയാണിവ.

തലയിൽ കൊമ്പുള്ള തിമിംഗലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാർവാൾ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു തിമിംഗലകുഞ്ഞ് ആർട്ടിക് മേഖലയിൽ നിന്നും 2016 ലാണ് വഴിതെറ്റി ലോറൻസ് നദിയിൽ എത്തിയത്. അന്നു മുതൽ ബലൂഗ തിമിംഗലക്കൂട്ടത്തിനൊപ്പമാണ് ഈ തിമിംഗലത്തിന്റെ സഞ്ചാരം. ആർട്ടിക് മേഖലയിൽ നിന്നും നർവാളുകൾ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോകുന്നത് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമാണ്. അതിനാൽ ബലൂഗകൾക്കൊപ്പമുള്ള തിമിംഗലം എങ്ങനെ ഇവിടെയെത്തി എന്നതാണ് ഗവേഷകരെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നത്.

ലോറൻസ് നദിയിൽ നർവാൾ തിമിംഗലത്തെ കണ്ടത്തിയതു മുതൽ അതിനെ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ് ഗവേഷകർ. ബലൂഗ തിമിംഗലങ്ങളുമായി അത് ഏറെ അടുത്തിടപഴകുന്നുണ്ടെന്നും കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നെന്ന രീതിയിലാണ് പെരുമാറുന്നതെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു. എന്നാൽ തിമിംഗലങ്ങൾക്കിടയിലെ മറ്റൊരു അപൂർവതയിലേക്ക് ഈ സൗഹൃദം പോകുമോ എന്നാണ് ഗവേഷകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. നർവാൾ തിമിംഗലം ബലൂഗ ഇനത്തിലെ പെൺ വർഗങ്ങളുമായി ഇണചേർന്ന് നർലൂഗ എന്നയിനം ഉണ്ടാവുമോയെന്നാണ് ഇവരുടെ സംശയം.

രണ്ട് ഇനങ്ങളിൽ പെട്ട തിമിംഗലങ്ങളാണെങ്കിലും ഇവ തമ്മിൽ ധാരാളം സമാനതകളുണ്ട്. അഞ്ച് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങളായി ബലൂഗ തിമിംഗലങ്ങളും നർവാൾ തിമിംഗലങ്ങളും ഭൂമിയിലുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. ഇവയുടെ വലുപ്പവും ഏതാണ്ട് ഒരേ പോലെയാണ്. താരതമ്യേന ചെറിയ തലയാണ് രണ്ട് ഇനങ്ങളുടെയും മറ്റൊരു സവിശേഷത. എന്നാൽ നിറം കൊണ്ടാണ് ഇവയെ പ്രധാനമായും തിരിച്ചറിയാനാവുന്നത്. ബലൂഗ തിമിംഗലങ്ങൾ സ്വതവേ വെള്ള നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ നർവാൾ ഇനങ്ങൾക്ക് കടും ചാരനിറമായിരിക്കും.

ഇവയുടെ പല്ലുകൾ തമ്മിലാണ് ഏറ്റവുമധികം വ്യത്യാസമുള്ളത്. നർവാൾ തിമിംഗലങ്ങളുടെ വായയുടെ മുകൾഭാഗത്ത് രണ്ട് പല്ലുകൾ മാത്രമാണുള്ളത്. ഇവയിലെ ആൺ വർഗത്തിന്റെ ഒരു പല്ല് മുകളിലേക്ക് ഏകദേശം പത്തടി നീളത്തിൽ വരെ വളർന്ന് വളഞ്ഞ് കൊമ്പ് പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ബലൂഗ തിമിംഗലങ്ങളുടേത് താരതമ്യേന ചെറിയ പല്ലുകളാണ്.

English Summary: Belugas Adopt Stranded Narwhal, Scientists Wonder if Hybrid “Narluga” Will Result