മനുഷ്യരുടെ മദ്യപാനാസക്തിക്കു പിന്നിൽ കുരങ്ങുകളുടെ പഴക്കൊതിയോ? വിചിത്ര കണ്ടെത്തൽ

കുരങ്ങുകള്‍ക്ക് പഴങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി എല്ലാവർക്കുമറിയാം. കുരങ്ങുകളുടെ ഭക്ഷ്യശ്രോതസ്സുകളുടെ പ്രധാന പങ്കും പലതരം കായ്കനികളാണ്. അതേസമയം കുരങ്ങുകളുടെ പിന്‍തലമുറക്കാരെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യര്‍ക്ക് മദ്യത്തോടുള്ള ആസക്തിയ്ക്ക് പിന്നില്‍ കുരങ്ങുകളുടെ പഴത്തോടുള്ള ഈ കൊതിയാകാം എന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ചില ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നത്. അതും സാധാരണ പഴങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കൊതിയല്ല മറിച്ച് എഥനോളിന്‍റെ സാന്നിധ്യം കൂടുതലുള്ള പനയുടെ കായ്കളോടും പഴങ്ങളോടും ഉള്ള കൊതിയാണ് ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

പാനമ മേഖലയിലെ ബ്ലാക്ക് ഹാന്‍ഡഡ് സ്പൈഡര്‍ കുരങ്ങകളില്‍ നടത്തിയ പഠനമാണ് ഈ പുതിയ കണ്ടെത്തലിലേക്ക് നയിച്ചത്. ഈ മേഖലയില്‍ കാണുന്ന പനകളില്‍ നിന്നുള്ള പഴങ്ങള്‍ സ്പൈഡര്‍ കുരങ്ങുകള്‍ സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നതും, ഇവയില്‍ നിന്നുള്ള എഥനോളിന്‍റെ സാന്നിധ്യം മൂലം സ്പൈഡര്‍ കുരങ്ങന്‍മാര്‍ ലഹരിയിലാകുന്നതും ഗവേഷകര്‍ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.

മൂത്രപരിശോധന

കുരങ്ങന്‍മാരുടെ മൂത്രം പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഈ പഴങ്ങളിലെ എഥനോള്‍ ഇവയുടെ ശരീരത്തില്‍ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നതായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവയുടെ മൂത്രസാംപിളുകളില്‍ എഥനോള്‍ സാന്നിധ്യമുള്ള മൈക്രോബൊളൈറ്റ്സ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മനുഷ്യ ഇടപെടലില്ലാതെ ഇതാദ്യമായാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സസ്തനി ജീവി എഥനോള്‍ അടങ്ങിയ പഴങ്ങള്‍ ഇത്രയധികം അളവില്‍ കഴിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തുന്നത്. കലിഫോര്‍ണിയ സര്‍വകലാശാലയിലെ ക്രിസ്റ്റീന കാംപെല്‍ എന്ന ഗവേഷകരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്.

അതേസമയം തന്നെ ലഹരിക്കു വേണ്ടിയാണ് കുരങ്ങൻമാര്‍ ഇത്തരത്തില്‍ പനങ്കുലകള്‍ കഴിക്കുന്നതെന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ പഠനം വേണ്ടിവരുമെന്നും ഇവര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഡ്രങ്കൺ മങ്കി അഥവാ കുടിയന്‍ കുരങ്ങന്‍ എന്ന ആശയം 2000 ആണ്ടിന്‍റെ തുടക്കത്തിലാണ് ഗവേഷകലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. റോബര്‍ട്ട് ഡുഡ്‌ലി എന്ന യുഎസ് ബെര്‍ക്ക്‌ലി ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഈ ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ടുവച്ചത്.

കുടിയന്‍ കുരങ്ങന്‍

പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ആശയം കുരങ്ങന്‍മാരുടെ മദ്യപാനത്തെക്കുറിച്ചോ ലഹരി തേടിയുള്ള യാത്രയെക്കുറിച്ചോ ആയിരുന്നില്ല. മറിച്ച് എത്ര അകലെ നിന്നു പോലും പഴങ്ങള്‍ പഴുക്കുന്നത് കുരങ്ങന്‍മാര്‍ക്ക് കൂട്ടത്തോടെ തന്നെ അറിയാന്‍ സാധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ആശയം മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ അറിയാനുള്ള കുരങ്ങന്‍മാരുടെ കഴിവിന് പിന്നില്‍ ഇത്തരം പഴങ്ങളിലെ എഥനോളിന്‍റെ മണം പിടിക്കാനുള്ള ശേഷിയാണ് എന്നതായിരുന്നു ഡ്രങ്കൺ മങ്കി തിയറിയുടെ അടിസ്ഥാനം

ഈ ശേഷിയില്‍ നിന്നാകാം മനുഷ്യര്‍ക്കും മദ്യത്തോടുള്ള ഒരു തരം ആസക്തി രൂപപ്പെട്ടതെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം ഗവേഷകര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം പരിണാമത്തിനിടെ എഥനോള്‍ മണത്തറിയാനുള്ള ശേഷികൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങള്‍ മനുഷ്യന് അപ്രസക്തമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ എഥനോളിനോടുള്ള ഭ്രമത്തില്‍ വലിയ കുറിവുണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു കാലത്ത് അതിജീവനത്തിന് സഹായിച്ചിരുന്ന എഥനോള്‍ ഭ്രമം ഇപ്പോള്‍ നിരവധി പേരുടെ ജീവന്‍ തന്നെ അപകടത്തിലാക്കുന്ന ലഹരി അടിമത്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും ഗവേഷകര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

മുന്‍പ് ആഫ്രിക്കയിലെ ചിംപാന്‍സികളില്‍ നടത്തിയ പഠനമായിരുന്നു കുരങ്ങന്‍മാരെയും എഥനോളിനെയും തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ആശയത്തിന് കാരണമായത്. അന്ന് പനകളില്‍ ഊറുന്ന എഥനോളടങ്ങിയ കറയോട് ചിംപാന്‍സികള്‍ കാണിച്ച ഭ്രമമായിരുന്നു ഈ ആശയം ഉടലെടുക്കാനുള്ള കാരണം. ഇത്തരം കറകളില്‍ 7 ശതമാനം എഥനോളിന്‍റെ അംശം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ ചിംപാന്‍സികള്‍ ഈ കറ തേടി എത്തുന്നത് അതിന്‍റെ മധുരം കൊണ്ടാണോ അതോ എഥനോളിനോടുള്ള ആകര്‍ഷണം കൊണ്ടാണോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ സംശയത്തിനാണ് പാനമയിലെ കുരങ്ങന്‍മാരെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തോടെ വിരാമമായത്.

English Summary: These Monkeys' Taste For Boozy Fruit Could Explain Why Humans Love Alcohol, Too