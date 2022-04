അന്‍റാര്‍ട്ടിക് സമുദ്രത്തിന്‍റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഉപരിതലത്തിലേക്കുള്ള മീഥെയ്നിന്‍റെ ചോര്‍ച്ച കണ്ടെത്തിയത് 2020 ജൂലൈയിലാണ്. ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു ചോര്‍ച്ച ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന കണക്കുകൂട്ടല്‍ ഗവേഷകര്‍ക്ക് മുന്‍പ് തന്നെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഈ മീഥെയ്ന്‍ ചോര്‍ച്ച ആഗോള താപനം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടയാക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ നിഗമനം. ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളിലൊന്നായ മീഥെയ്ന്‍ കാര്‍ബണിനേക്കാളും ആഗോളാതാപനില വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ വേഗം പല മടങ്ങ് ഇരട്ടിയാക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള വാതകമാണ്.

അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കിലെ മഞ്ഞുപാളികള്‍ക്കടിയില്‍ നിന്നും മറ്റും മീഥെയ്ന്‍ ചോര്‍ച്ച ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ മുന്‍പ് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോര്‍ച്ചയിലൂടെ പുറത്തു വരുന്ന മീഥെയ്ന്‍ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കെത്തും മുൻപ് കടലിലെ സൂക്ഷ്മജീവികള്‍ ഭക്ഷണമാക്കുമെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷ എന്നാല്‍ ഈ പ്രതീക്ഷ അസ്ഥാനത്താണെന്ന് മീഥെയ്ന്‍ ചോര്‍ച്ചയെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രമാസികയായ " പ്രൊസീഡിങ്സ് ഓഫ് റോയല്‍ സൊസൈറ്റി ബി യില്‍ മുൻപ് വന്ന പഠനങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

സമുദ്രാന്തര്‍ ഭാഗത്തെ മീഥെയ്ന്‍

സമുദ്രത്തിന്‍റെ അടിത്തട്ടിലുണ്ടാകുന്ന മീഥെയ്ന്‍ ചോര്‍ച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ സൂചനകള്‍ ലഭിക്കുന്നത് 2011 ലാണ്. അന്ന് സമുദ്രാന്തര്‍ ഭാഗത്ത് അടിത്തട്ടിനോട് ചേര്‍ന്നു കാണപ്പെട്ട മീഥെയ്ന്‍ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളില്‍ നിന്ന് ചോര്‍ച്ചയിലൂടെ പുറത്തുവന്നതാകാമെന്നായിരുന്നു നിഗമനം. പക്ഷേ, ഇതിന് ആധാരമായ തെളിവുകള്‍ അന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. കൂടാതെ അന്ന് ചോര്‍ച്ചയിലൂടെ പുറത്തെത്തിയെന്ന് കരുതുന്ന മീഥെയ്ന്‍ 2015 ആയപ്പോഴേക്കും സൂക്ഷ്മ ജീവികള്‍ ആഹാരമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ഇന്ന് സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമമാണ്. ഭൂമിയുടെയും സമുദ്രോപരിതലത്തിന്‍റെയും താപനില വർധിക്കുന്ന തോതില്‍ ഭൂഗര്‍ഭ മേഖലയിലും സാരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഈ മാറ്റങ്ങളാണ് സമുദ്രത്തിന്‍റെ അടിത്തട്ടിലെ മീഥെയ്ന്‍ ചോര്‍ച്ച കൂടുതല്‍ ശക്തമാക്കുന്നതും സൂക്ഷ്മ ജീവികള്‍ ഉള്‍പ്പടെ ഒന്നിനും നിയന്ത്രിക്കാനാകാത്ത വിധം മീഥെയ്ന്‍ പുറത്തു വരുന്നതിനും കാരണമാകുന്നത്. ഈ മാറ്റം ഒട്ടും ശുഭകരമല്ലെന്ന് ഒറിഗണ്‍ സര്‍വകലാശാലയിലെ സമുദ്രഗവേഷകനായ ഡോ. ആന്‍ഡ്ര്യൂ ടര്‍ബര്‍ പറയുന്നു.

2011ല്‍ ആരംഭിച്ച ആദ്യ ഘട്ട ചോര്‍ച്ചയുടെ ഫലങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സൂക്ഷ്മജീവികള്‍ക്ക് നാല് വര്‍ഷത്തോളം വേണ്ടി വന്നു. അതേ സമയം തന്നെ ഈ ചോര്‍ച്ച കാലം മുന്നോട്ട് പോകും തോറും ശക്തമാകുകയാണ്. ഇപ്പോള്‍ സൂക്ഷ്മജീവികള്‍ക്ക് നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന സ്ഥിതിയിലല്ല മീഥെയ്ന്‍ ചോര്‍ച്ച തുടരുന്നത്.

മഞ്ഞുപാളികളിലെ മീഥെയ്നും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും.

സമുദ്രാന്തര്‍ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാത്രമല്ല മഞ്ഞിനടിയില്‍ നിന്നും മീഥെയ്ന്‍ ചോര്‍ച്ച സമുദ്രങ്ങളില്‍ സംഭവിക്കാം. സമുദ്രത്തിലെ മഞ്ഞുപാളികള്‍ക്ക് താഴെയായി വലിയ അളവിലുള്ള മീഥെയ്നാണ് കെട്ടി ക്കിടക്കുന്നത്. ഭൂമിയിലെ സമുദ്രങ്ങളിലുള്ള ആകെ മീഥെയ്നിന്‍റെ നാലിലൊന്ന് അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കിലെ മഞ്ഞുപാളികളുടെ അടിയിലാണെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ കണക്കാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മഞ്ഞുപാളികള്‍ ഉരുകുന്നത് അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കില്‍ നിന്ന് വലിയ തോതില്‍ മീഥെയ്ന്‍ പുറത്തുവരുന്നതിനും ഇതിലൂടെ ആഗോളതാപനത്തില്‍ വലിയ തോതിലുള്ള വർധനവുണ്ടാകുന്നതിനും സാധ്യതയുണ്ട്.

മഞ്ഞുപാളികള്‍ക്കടിയിലുള്ള മീഥെയ്നിന്‍റെ നേരിയ ചോര്‍ച്ചയും ഇതിനകം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മീഥെയ്ൻ ചോര്‍ച്ചയെ ആഗോളതാപനത്തിലെ നിർണായക വഴിത്തിരിവായാണ് ശാസത്രലോകം കാണുന്നത്. കാരണം ഇതോടെ ഇനി ആഗോളതാപനത്തിന്‍റെ ആഘാതങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ഗവേഷകര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കാരണം മീഥെയ്ന്‍ പുറത്ത് വരുന്നതോടെ ഇതുവരെ കണ്ട വേഗത്തിലായിരിക്കില്ല ആഗോളതാപനം സംഭവിക്കുക. പല ഇരട്ടിയായി ആഗോളതാപന വേഗം ഉയരുന്നടെ കൂടുതല്‍ മഞ്ഞുരുകുകയും, കൂടുതല്‍ മീഥെയ്ന്‍ പുറത്തുവരികയും ചെയ്യും. കൂടാതെ ഈ താപനിലാ മാറ്റം ഭൂമിയിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും രൂക്ഷമായ ആഘാതങ്ങളെത്തിക്കും.

അതേസമയം ഈ കണ്ടെത്തലുകളില്‍ ആശ്വാസം നല്‍കുന്ന കാര്യം അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കില്‍ എവിടെയും തുടര്‍ച്ചയായി സജീവമായി നില്‍ക്കുന്ന മീഥെയ്ന്‍ ചോര്‍ച്ചയില്ല എന്നതാണ്. പലയിടങ്ങളിലായി പലപ്പോഴായും ഈ വാതക ചോര്‍ച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇവയൊന്നും തന്നെ തുടര്‍ച്ചയായി മീഥെയ്ന്‍ പുറന്തള്ളുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ഇത്തരം ഒരു വാതക ചോര്‍ച്ചാ ഘട്ടം അധികം വിദൂരമല്ലെന്നും ഗവേഷകര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു. അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കിലെ മഞ്ഞുപാളികള്‍ ഉരുകുന്ന ഉയര്‍ന്ന തോത് തന്നെയാണ് ഈ നിഗമനത്തിന് കാരണവും.

