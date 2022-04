സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. ഇന്നും നാളെയും ഒറ്റപ്പെട്ട അതിശക്തമായ മഴക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. ഏഴുജില്ലകളില്‍ യെലോ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ , കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകള്‍ക്കാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.

ഇടിമിന്നലിനും മണിക്കൂറില്‍ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗമുള്ള കാറ്റും ഉണ്ടാകാനിടയുള്ളതിനാല്‍ ജാഗ്രതപാലിക്കണമെന്നും കാലാവസ്ഥാവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ശ്രീലങ്കക്ക് സമീപം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ചക്രവാത ചുഴിയാണ് മഴ ശക്തമാകാന്‍ ഇടയാക്കിയത്. കേരളത്തില്‍ വരുന്ന അഞ്ചു ദിവസം കൂടി മഴതുടരുമെന്നും കാലാവ്സ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Heavy rain likely: Yellow alert for 7 districts in Kerala