സമുദ്രത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് അയ്യായിരത്തിലധികം വൈറസുകളെ, ആശങ്കയോടെ ഗവേഷകർ

കോവിഡ് എന്ന ഒറ്റ വൈറസ് കൊണ്ട് തന്നെ ലോകം സ്തംഭിച്ച ഈ കാലത്ത് ഇനിയും ഒരു പുതിയ വൈറസ് എന്ന് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ ലോകം ആശങ്കപ്പെട്ടേക്കാം. എന്നാല്‍ ഒന്നല്ല അയ്യായിരത്തിലേറെ വൈറസുകളെയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഗവേഷകര്‍ പുതിയതായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതും ചെറിയ തോതിലൊന്നുമല്ല, മറിച്ച് സമുദ്രത്തില്‍ വ്യാപകമായി ഈ വൈറസുകള്‍ വിഹരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നത്. വിവിധ തരത്തിലുള്ള അപകടകാരികളായ വൈറസുകള്‍ ലോകത്തുണ്ടെങ്കിലും ഈ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന വൈറസുകളെല്ലാം തന്നെ ആര്‍എന്‍എ വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്നവയാണെതാണ് മറ്റൊരു ആശങ്കാജനകമായ കാര്യം.

മനുഷ്യരെ വ്യാപകമായി ബാധിയ്ക്കുന്ന അസുഖങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്നവയാണ് ആര്‍എന്‍എ വൈറസുകള്‍. ജലദോഷം മുതല്‍ കോവിഡ്- 19 വരെയുള്ള അസുഖങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്നത് ആര്‍എന്‍എ വൈറസുകളാണ്. മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളെയും ചെടികളെയും വരെ ഈ വൈറസുകള്‍ ബാധിക്കാറുണ്ട്. മനുഷ്യരുള്‍പ്പടെയുള്ള ജീവികളുടേത് ഡിഎന്‍എ യില്‍ അധിഷ്ഠിതമായ ജനിതകഘടനയാണെങ്കില്‍ ഈ വൈറസുകളുടേത് ആര്‍എന്‍എയിലാണ്. ഡിഎന്‍എ ജനിതക ഘടനയേക്കാള്‍ വേഗത്തില്‍ അതിജീവന ശേഷിയുള്ളവയും പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ളവയുമാണ് ആര്‍എന്‍എ ജനിതക ഘടനയുള്ള ജീവികള്‍.

ഡിഎന്‍എയും ആര്‍എന്‍എ ജനിതക ഘടനയും തമ്മിലുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന വ്യത്യാസം ഇവയെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാര്‍ഗമാണ്. ഡിഎന്‍എ ഘടനയില്‍ ഓരോ ജീവികളില്‍ പോലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ബാര്‍കോഡ് എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഡിഎന്‍എ കളെ തമ്മില്‍ വേര്‍തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാര്‍ഗത്തെ ഗവേഷകര്‍ വിശേഷിപ്പിക്കുക. എന്നാല്‍ ആര്‍എന്‍എയില്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാര്‍കോഡുകള്‍ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറസുകളെ തമ്മില്‍ വേര്‍തിരിച്ചറിയുന്നത് പോലും ഗവേഷകര്‍ക്ക് ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ്.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആര്‍. എന്‍. എ ജനിതക ഘടനയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിയ്ക്കാന്‍ ഗവേഷകര്‍ പുതിയ മാര്‍ഗ്ഗം സ്വീകരിച്ചത്. ഇതിലൂടെയാണ് ഇപ്പോള്‍ ആര്‍. എന്‍. എ ജനിതക ഘടനയിലുള്ള അയ്യായിരത്തിലധികം വ്യത്യസ്ത വൈറസുകളെ കണ്ടെത്താന്‍ ഗവേഷകര്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞതും. ആര്‍. എന്‍. എ ജനിതക ഘടന നിര്‍മ്മിയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പഠനമാണ് ഇതില് വഴിത്തിരിവായത്. ഈ പ്രോട്ടീനിന്‍റെ സാന്നിദ്ധ്യം ഓരോ വൈറസുകളിലും വ്യത്യസ്തമായിരിയ്ക്കും എന്ന് ഗവേഷകര്‍ മനസ്സിലാക്കി. ഇതിലൂടെയാണ് വലിയ തോതിലുള്ള വൈറസ് കൂട്ടത്തെ സമുദ്രത്തില്‍ നിന്ന് ഗവേഷകര്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞതും.

സമുദ്രത്തിന്‍റെ ജീവനാഡി പക്ഷേ വൈറസുകളുടെ കേന്ദ്രം

സമുദ്രത്തില്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ആര്‍എന്‍എ വൈറസുകള്‍ എല്ലാം തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത് പ്ലാങ്ക്തണുകളിലാണ്. സമുദ്രജീവികളുടെ ഭക്ഷ്യശൃംഖലയുടെ ആദ്യ കണ്ണിയായി കണക്കാക്കുന്നവയാണ് പ്ലാങ്ക്തണുകള്‍. ചെറുജീവികളായ ഇവ സമുദ്രോപരിതലത്തില്‍ പൊങ്ങിക്കിടക്കാന്‍കഴിയുകയും ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്താന്‍ കഴിയുന്നവയുമാണ്. പലപ്പോഴും ഭൂഖണ്ഡങ്ങളേക്കാള്‍ വലുപ്പമുള്ള കൂട്ടമായി വരെ ഇവയെ കാണാറുണ്ട്. സമുദ്രത്തിലെ ചെറുജീവികളുടെ ഭക്ഷണമായ ഇവയെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭക്ഷ്യശൃംഖലയുടെ ആദ്യ കണ്ണിയായി കണക്കാക്കുന്നതും. ഈ പ്ലാങ്ക്തണ്‍ കൂട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോള്‍ വൈറസുകളുടെ ശേഖരവും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

പ്ലാങ്ക്തണുകളില്‍ നടത്തിയ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ 5504 വൈറസുകളെയാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്‍റലിജന്‍സ് സഹായത്തോടെയാണ് ആര്‍എന്‍എ ഘടന മനസ്സിലാക്കി ഇവയുടെ സാമ്യവും അന്തരവും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വൈറസുകളുടെ എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്തിയത്. ഈ വൈറസുകള്‍ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന മേഖലകളില്‍ ജിയോ മാപ്പിങ് വഴിയും ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തി. ഇതനുസരിച്ച് ലോകത്തെ എല്ലാ സമുദ്രങ്ങളിലും ഈ വൈറസിന്‍റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. കൂടാതെ സമുദ്ര പ്രവാഹത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഈ വൈറസുകളുടെ വിതരണം നടക്കുന്നതെന്നും ഗവേഷകര്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പടിഞ്ഞാറന്‍ പസിഫിക്കും, അന്‍റാര്‍ട്ടിക് മേഖലകളും മാത്രമാണ് ഈ വൈറസ് കേന്ദ്രീകരണം കുറവുള്ള മേഖലകള്‍.

പഠനത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യം

ഈ ആര്‍എന്‍എ ജൈവഘടനയുള്ള വൈറസുകളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ നിര്‍ണായകമായ ലക്ഷ്യം ഭൂമിയിലെ ജീവന്‍റെ ഉദ്ഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ്. കാരണം ജീവന്‍റെ ഉദ്ഭവസമയത്ത് തന്നെ വൈറസുകളും ബാക്ടീരിയകളും പോലുള്ള സൂക്ഷ്മ ജീവനുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെയുണ്ട്. കൂടാതെ സ്വയം നിലനില്‍ക്കുക മാത്രമല്ല മറ്റ് ജീവികളുടെ ശരീരത്തില്‍ കടന്ന് കൂടി അവയുടെ നിലനിൽപിനെ സഹായിക്കുകയോ തകര്‍ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതും വൈറസുകളുടെ രീതിയാണ്. അതിനാല്‍ തന്നെ ഭൂമിയിലെ ഇന്ന് കാണുന്ന സമ്പന്നമായ ജൈവവൈവിധ്യത്തിന് പിന്നില്‍ വൈറസുകളുടെ ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്ലാങ്ക്തണ്‍ പോലെ സമുദ്രജീവന്‍റെ തന്നെ പ്രാഥമിക കണ്ണികളില്‍ ഒന്നായ ജീവികളിലുള്ള വൈറസുകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാന്‍ ഗവേഷകര്‍ തീരുമാനിച്ചതും.

വൈറസുകള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്ന വെല്ലുവിളി

അതേസമയം വൈറസുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവ ഏതെങ്കിലും രീതിയില്‍ വെല്ലുവിളിയാകുമോ എന്നത് ഗവേഷകര്‍ക്ക് ഇപ്പോഴും ആശങ്കയുള്ള കാര്യമാണ്. ഇത്തരം വൈറസുകള്‍ മനുഷ്യരുള്‍പ്പടെയുള്ള ജീവികളുടെ ശരീരത്തിലെത്തിയാല്‍ സ്വയം ജനിതക മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ ജനിതക വകഭേദം സംഭവിക്കാതെയോ അത് സംഭവിച്ചിട്ടോ പലതരം രോഗങ്ങള്‍ പരത്താനുള്ള ശേഷിയും ഇവയ്ക്കുണ്ട്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വൈറസുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഒരു പക്ഷേ ഭാവിയില്‍ ഇവ പടര്‍ത്താനിടയിലുള്ള രോഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാന്‍ കൂടി സഹായിച്ചേക്കാമെന്നാണ് നിഗമനം.

English Summary: Over 5,000 Previously Unknown Viruses Have Been Discovered Lurking in The Oceans