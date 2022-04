തീരത്തടിഞ്ഞത് അപൂർവ സ്രാവ്, തലച്ചോറിനെ ബാധിച്ചത് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്; അമ്പരന്ന് ഗവേഷകർ!

ഗ്രീന്‍ലൻഡ് സ്രാവുകള്‍ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവുമധികം കാലം ജീവിക്കുന്ന ജീവികളാണ്. അതായത് നട്ടെല്ലുള്ള ജീവികളില്‍ ഏറ്റവുമധികം ആയുസ്സുള്ള ജീവികള്‍. എന്നാല്‍ ഇവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ പഠിക്കാനും നിരീക്ഷിക്കാനും ഗവേഷകര്‍ക്ക് കാര്യമായ അവസരം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനു കാരണം ഇവയെ അപൂര്‍വമായി മാത്രമേ പുറം ലോകത്ത് കാണാറുള്ളൂ എന്നതാണ്. സമുദ്രത്തില്‍ ഏതാണ്ട് 2 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ ആഴത്തിലാണ് ഇവ പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവേഷകര്‍ക്ക് ഇവയെ കണ്ടെത്തുകയും പഠനം നടത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നത് അത്ര അനായാസമായ പ്രവര്‍ത്തിയല്ല.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് യുകെ തീരത്ത് ചത്തടിഞ്ഞ ഒരു ഗ്രീന്‍ലന്‍ഡ് സ്രാവ് ഗവേഷകരുടെ ശ്രദ്ധ വലിയതോതില്‍ ആകര്‍ഷിച്ചത്. ബ്രിട്ടനിലെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ മേഖലയിലുള്ള കോണ്‍വാള്‍ തീരമേഖലയിലാണ് സ്രാവടിഞ്ഞത്. ഏതാണ്ട് 100 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഈ സ്രാവിന്‍റെ ശരീരം ഉടൻ തന്നെ ഗവേഷക ലോകത്തിന്‍റെ ശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിച്ചു. സാധാരണ 400 വയസ്സ് വരെ ശരാശരി ജീവിക്കുന്ന ഗ്രീന്‍ലന്‍ഡ് ഷാര്‍ക്കിന്‍റെ നേരത്തെയുള്ള മരണത്തിന്‍റെ കാരണമന്വേഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഗവേഷകരെ ആകര്‍ഷിച്ച പ്രധാന ഘടകം.

എന്നാല്‍ ഗവേഷകര്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും നിർണായകമായ കണ്ടെത്തെലാണ് അവരെ കാത്തിരുന്നത്. പോസ്റ്റ് മോര്‍ട്ടത്തിനു ശേഷമാണ് ഈ വിവരങ്ങള്‍ ഗവേഷക ലോകം മനസ്സിലാക്കിയത്. കോണ്‍വെല്‍ മറൈന്‍ പാതോളജി സംഘാംഗങ്ങളാണ് ഈ പോസ്റ്റ് മോര്‍ട്ടത്തില്‍ പങ്കെടുത്തത്. 13 അടി നീളമുള്ള പെണ്‍സ്രാവിന്‍റെ പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടം ഏതാണ്ട് 8 മണിക്കൂറെടുത്താണ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. ഇതിനിടയിലാണ് സ്രാവിന്‍റെ തലച്ചോറിലുള്ള അസാധാരണമായ വിങ്ങല്‍ ഗവേഷകര്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്.

മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്

മനുഷ്യരില്‍ പ്രായമാകുമ്പോള്‍ പലപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്ന രോഗമാണ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്. തലച്ചോറിന് ചുറ്റുമുള്ള കട്ടിയുള്ള ദ്രാവകം അടങ്ങിയ ഭാഗം നീര് വയ്ക്കുന്നതാണ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ കണ്ടെത്തല്‍ ഗവേഷകരെ ചെറുതായൊന്നുമല്ല അമ്പരപ്പിച്ചത്. കാരണം കടല്‍ജീവികളില്‍ തന്നെ അപൂര്‍വമായാണ് ഇത്തരം ഒരു രോഗം കണ്ടുവരുന്നത്. കടലിന്‍റെ ഏറെ ആഴത്തില്‍ ജീവിയ്ക്കുന്ന ഗ്രീന്‍ലൻഡ് ഷാര്‍ക്ക് പോലുള്ള ജീവിയില്‍ ഈ രോഗം എങ്ങനെ ബാധിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ അമ്പരന്നതിന് കാരണം.

അണുബാധ മൂലം ഈ സ്രാവിന്‍റെ തലച്ചോറിന്‍റെ നിറത്തില്‍ തന്നെ വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ തലച്ചോറിനെ സംരക്ഷിക്കാനായി സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടുന്ന ദ്രാവകത്തിലും ചാരനിറം പടര്‍ന്നിരുന്നു. ഇതെല്ലാം മനുഷ്യരില്‍ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ബാധ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നിരീക്ഷിക്കാറുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ജീവികളില്‍ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള അണുബാധ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പാസ്റ്ററുള്ള എന്ന വൈറസിനെ ഈ ഗ്രീന്‍ലൻഡ് സ്രാവില്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ വൈറസാകാം മെനിഞ്ചൈറ്റസിനും കാരണമായതെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ കരുതുന്നത്.

മലിനീകരണം

മനുഷ്യ ഇടപെടലിലൂടെയുള്ള മലിനീകരണത്തിന്‍റെ ഭാരം സമുദ്രത്തെ ഗൗരവമായി തന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. സമുദ്രജീവികളില്‍ പുതിയ വിധത്തിലുള്ള അണുബാധകളും രോഗങ്ങളും ഈ മലിനീകരണത്തിന്‍റെ ഫലമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. പൊല്യൂട്ടന്‍റ് ബര്‍ഡന്‍ എന്നാണ് ഈ മലിനീകരണം മൂലമുള്ള രോഗബാധയെ ഗവേഷകര്‍ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഗ്രീന്‍ലൻഡ് സ്രാവിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ ഈ മലിനീകരണം ഏതെങ്കിലും രീതിയില്‍ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നത് ഇപ്പോള്‍ പറയാനാകില്ലെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ലെന്നും ഇതിനായി ഈ വിഷയത്തില്‍ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ളവരുമായി ചേര്‍ന്ന് തുടര്‍ പഠനം നടത്താനാണ് തീരുമാനമെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

