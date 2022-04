അലാസ്കയിലെ ആകാശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് വിചിത്ര മേഘക്കുഴല്‍; പറക്കും തളികയോ, ആശങ്ക!

അന്യഗ്രഹജീവികളും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ ഏറെ വിചിത്രമായ ഒരു സംഭവത്തിനാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം അലാസ്കയിലെ ജനങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. അലാസ്കയിലെ ലേസി മലനിരകൾക്ക് മുകളിലായി രൂപപ്പെട്ട വിചിത്ര ആകൃതിയിലുള്ള മേഘം ആശങ്കപരത്തി. വെള്ളി നിറത്തിലുള്ള മേഘം നീളത്തിൽ ഒരു കുഴൽ പോലെയാണ് കാണപ്പെട്ടത്.

ഏറെ ദൂരം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന മേഘത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും പലരും പകർത്തിയിരുന്നു. ഇവ വൈറലായതോടെ അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നായി പിന്നീടുള്ള ചർച്ചകൾ. പറക്കും തളിക ഭൂമിക്കു സമീപത്തുകൂടി കടന്നു പോയതോ ഭൂമിയിലേക്കെത്തിയതോ ആണോ എന്നതായിരുന്നു പലരുടേയും ആശങ്ക. എന്നാൽ മറ്റു ചിലരാവട്ടെ മിസൈലോ ഉൽക്കയോ പതിച്ചതാവാം എന്ന അനുമാനത്തിലെത്തി. സൈന്യം രഹസ്യ ആയുധം പരീക്ഷിച്ചതാണോയെന്നും വിമാനം തകർന്നുവീണതാണോയെന്ന തരത്തിലും വരെ ചർച്ചകൾ എത്തി.

വിചിത്ര മേഘത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമായതോടെ അലാസ്കയിലെ പൊലീസ് സേനയും അലാസ്ക റെസ്ക്യൂ കോർഡിനേഷൻ സെന്ററും ആ മേഖലയിൽ വിമാനാപകടങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണമാരംഭിച്ചു. രക്ഷാ ദൗത്യസേന ഹെലികോപ്റ്ററിൽ മലനിരകൾക്കു മുകളിലൂടെ പലയാവർത്തി പറന്ന് പരിശോധനകൾ നടത്തുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് അപകടങ്ങളൊന്നും നടന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചില്ല.

വീണ്ടും പറക്കും തളികയുടെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ഉയർന്നതോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൃത്യമായ കാരണവും ഒടുവിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ സമയത്ത് മലനിരകൾക്കു മുകളിലൂടെ കടന്നു പോയ വലിയ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ജെറ്റിൽ നിന്നു പുറത്തുവന്ന പുകയാണ് ഇത്രയധികം ആശങ്കകൾ പരത്തിയത്. എയർക്രാഫ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശേഷം സംഭവസമയത്ത് ജെറ്റ് ആ മേഖലയിൽ കൂടി കടന്നു പോയതായി ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

ന്യൂയോർക്കിലെ ജോൺ എഫ് കെന്നഡി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു ജെറ്റ്. സൂര്യോദയ സമയത്തെ പ്രകാശം മൂലം ജെറ്റിൽ നിന്നുള്ള പുക പ്രത്യേക നിറത്തിൽ കാണപ്പെട്ടതാവാം ആശങ്കകൾക്ക് വഴിവച്ചതെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിഗമനം.

