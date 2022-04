സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; 9 ഇടത്ത് യെലോ അലർട്ട്, അടുത്ത 2 ദിവസവും മഴ തുടരും

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ഇടുക്കിയില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്. ഒന്‍പത് ജില്ലകളില്‍ യെലോ അലര്‍ട്. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലും ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴയും കാറ്റും. മൂന്നു മണിക്കൂർ മഴ തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായി ഇടിമിന്നലോടു കൂടി മഴ പെയ്യും.

മണിക്കൂറിൽ 40 കീ.മി വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ഇടുക്കി വരെഏഴ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തെക്കൻ തമിഴ്നാടിന്റെ തീരദേശത്തിന് മുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചക്രവാതചുഴിയുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് മഴ ശക്തമായത്. അടുത്ത 2 ദിവസവും മഴ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Rains in Kerala to continue till Friday, yellow alert in 9 districts