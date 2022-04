കൊടും പ്രളയത്തിൽ ഫാമിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് മുതലകൾ- ഡർബനിൽ ആശങ്ക, തിരച്ചിൽ ശക്തം

കടുത്ത പ്രളയത്തിൽ വശംകെടുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ക്വാസുലു നേറ്റൽ പ്രവിശ്യയിൽ നിന്നു ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്ത. ഡർബൻ നഗരത്തിൽ നിന്ന് 40 കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ക്രോക്കഡൈൽ ക്രീക്ക് ഫാമിൽ വളർത്തിയിരുന്ന മുതലകളിൽ ചിലത് രക്ഷപ്പെട്ടെന്നതാണ് ഇത്.റോഡുകളിലും നദീതിരത്തുമൊക്കെ മുതലകൾ കിടക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ട്വിറ്ററിലും മറ്റും പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഏഴ് മുതലകളെ തിരികെപ്പിടിച്ചെന്ന് ഫാം അധികൃതർ പറഞ്ഞു. മറ്റുള്ളവയ്ക്കായി തിരച്ചിൽ ശക്തമാണ്. ആറായിരത്തോളം മുതലകളും അനവധി വിഭാഗത്തിലുള്ള പാമ്പുകളുമൊക്കെയുള്ളതാണ് ക്രോക്കഡൈൽ ക്രീക്ക് ഫാം.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയമാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തെ ക്വാസുലു-നേറ്റൽ പ്രവിശ്യയിൽ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പെയ്ത കൊടുംമഴ പ്രവിശ്യയെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ മുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ പ്രധാനനഗരങ്ങളിലൊന്നായ ഡർബൻ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രവിശ്യയാണു ക്വാസുലു നേറ്റൽ. ഡർബൻ നഗരത്തിലും പല തെരുവുകളും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ പിടിയിലാണ്. പ്രവിശ്യയിൽ പലയിടത്തും മണ്ണിടിച്ചിലും ചെളിയിടിച്ചിലും നടന്നിട്ടുണ്ട്. മരണ സംഖ്യ മുന്നൂറു കടന്നു. ഇതിനിയും ഉയർന്നേക്കാമെന്നാണു വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. മണ്ണിലും ചെളിയിലും വെള്ളത്തിലും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർക്കായി തിരച്ചിൽ നടക്കുകയാണ്.

കനത്ത മഴമൂലം അന്തരീക്ഷം കടുത്തതിനാൽ ഹെലിക്കോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനു തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. ഡർബൻ നഗരത്തെ ഗോട്ടെങ് പ്രവിശ്യയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എൻ3 ദേശീയപാതയും ഗതാഗതയോഗ്യമല്ലാതായി. ഇതും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തദ്ദേശീയരായ ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനു നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത്.

ശതകോടിക്കണക്കിനു യുഎസ് ഡോളറിന്‌റെ നഷ്ടം പ്രളയം മൂലമുണ്ടായെന്നാണ് ക്വാസുലു-നേറ്റൽ പ്രവിശ്യാ അധികൃതർ കണക്കാക്കുന്നത്. ഡർബൻ നഗരത്തിൽ വൈദ്യുതി, ജല വിതരണ ശൃംഖലയും തകരാറിലായതു പ്രതിസന്ധിയായി. ഒട്ടേറെ സെൽഫോൺ ടവറുകൾ നശിച്ചത് ആശയവിനിമയ സംവിധാനത്തെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുരന്തത്തിന്റെ മറവിൽ ഡർബൻ നഗരത്തിൽ വൻകൊള്ളയും മോഷണവും നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് സിറിൽ രാമഫോസ മേഖല സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണ് ഇതിനു കാരണമെന്നും സഹായം വേണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈവർഷം തുടക്കം മുതൽ തന്നെ തെക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ മേഖലയിൽ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ വർധിത തോതിൽ ഉടലെടുത്തിരുന്നു. മൂന്ന് ചുഴലിക്കാറ്റുകളും രണ്ട് കൊടുങ്കാറ്റുകളും കനത്ത മഴയും ആഴ്ചകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചു. മഡഗാസ്‌കർ, മൊസാംബിക്, മലാവി എന്നീ രാജ്യങ്ങളെയാണ് ഈ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ പ്രധാനമായും ബാധിച്ചത്. ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാവസായിക രാജ്യമായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ആ സമയം താരതമ്യേന സുരക്ഷിതമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പെയ്ത കൊടുംമഴ രാജ്യത്തെയും ദുരന്തത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

English Summary: Crocodiles Escape Farm and Python Washes up on Beach After Extreme Floods