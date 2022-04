ഭൂഖണ്ഡങ്ങളേക്കാള്‍ വലുപ്പം, ഭൂമിക്കടിയിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്ന ലാവാ ശേഖരങ്ങള്‍; അമ്പരന്ന് ഗവേഷകർ

രണ്ട് വെള്ളത്തുള്ളികള്‍ പരന്ന പ്രതലത്തില്‍ സാഹചര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് രൂപം മാറി ഒഴുകി നടക്കുന്നതില്‍ എന്തെങ്കിലും അദ്ഭുതമുണ്ടെന്ന് ആരും കരുതുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള എന്നാല്‍ കൊഴുപ്പ് കൂടിയ തുള്ളികളില്‍ ഓരോന്നിനും ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തിന്‍റെ വലുപ്പമുണ്ടെങ്കിലോ! അപ്പോള്‍ അത് അദ്ഭുതമാകുമെന്നു മാത്രമല്ല നിരീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട പ്രതിഭാസം കൂടിയായി മാറുകയാണ്. ഇത്തരം ഒരു പ്രതിഭാസം നിരീക്ഷിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോള്‍ ശാസ്ത്രലോകം. ആഫ്രിക്കന്‍ ഭൂഖണ്ഡത്തിന് താഴെയും പസിഫിക് സമുദ്രത്തിന് താഴെയുമായാണ് ഈ ബ്ലോബ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊഴുപ്പേറിയ ദ്രാവകത്തിന്‍റെ കൂട്ടങ്ങള്‍ ഒഴുകി നടക്കുന്നത്.

ഒരു കൂട്ടം ദ്രാവക തുള്ളികള്‍ ചേര്‍ന്നുണ്ടാകുന്ന രൂപം പോലും സ്ഥിരമായി നിലനില്‍ക്കുന്നതല്ല. പ്രതലത്തിനും ഊഷ്മാവിനും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ആ രൂപം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സമാനമായ അവസ്ഥയാണ് ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള ഈ ദ്രാവകശേഖരത്തിനുമുള്ളത്. കൃത്യമായ ഒരു രൂപമില്ലാതെയാണ് ഇവ രണ്ടും കാണപ്പെടുന്നത്. ഭൂനിരപ്പില്‍ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 2900 കിലോമീറ്റര്‍ അടിയിലാണ് ഈ ദ്രാവക ശേഖരങ്ങളുള്ളത്. അതായത് ഭൂമിയുടെ മധ്യത്തിലേക്കുള്ള ദൂരത്തിന്‍റെ പകുതിയോളം അകലത്തിലാണ് ഈ ബ്ലോബുകള്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

ലാവാ നിർമിതമായ ബ്ലോബുകള്‍

ഭൂമിയ്ക്ക് ഇത്രയും അടിയിലുള്ള ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള കൊഴുപ്പേറിയ വസ്തു ഏതാണെന്ന് അധികം ആര്‍ക്കും സംശയം ഉണ്ടാകാന്‍ ഇടയില്ല. ലാവയുടെ വലിയൊരു കൂട്ടമാണ് രണ്ട് ബ്ലോബുകളായി ആഫ്രിക്കയുടേയും പസിഫിക്കിന്‍റെയും അടിയില്‍ കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ ബ്ലോബുകളാണ് അഗ്നിപര്‍വത സ്ഫോടനം മുതല്‍ വജ്രങ്ങളുടെ രൂപപ്പെടിലിന് വരെ കാരണമാകുന്ന ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിലേക്കുള്ള പ്ലംസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലാവകളുടെ സ്രോതസ്സെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. വലിയ തോതില്‍ ഈ ലാവ പുറത്തുവരുന്നത് ഭൗമോപരിതലത്തില്‍ വ്യാപക നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ക്കിടയാക്കുമെന്നും ദിനോസറുകള്‍ളുടെ വംശനാശം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗവേഷകര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

ഇത്തരം ലാവാക്കൂട്ടം അഥവാ ബ്ലോബുകള്‍ ഭൂമിക്കടിയിലുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകര്‍ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇവ ഭൂമിയുടെ ഭൗമശാസ്ത്രപരമായ ചരിത്രത്തില്‍ വഹിച്ച പങ്കെന്താണെന്ന് ഗവേഷകര്‍ ഇപ്പോഴും അന്വേഷിച്ച് വരികയാണ്. കാരണം ഏറ്റവും പുതിയ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഈ ബ്ലോബുകള്‍ ഭൂമിക്കടിയില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും, പല ഭാഗങ്ങളായി വേര്‍പെട്ട് വീണ്ടും കൂടിച്ചേര്‍ന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്നവയുമാണ്. ഇവയുടെ ഈ സഞ്ചാരം സ്വാഭാവികമായും ഭൗമോപരിതലത്തോട് ചേര്‍ന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കര- സമുദ്രപാളികളെയും അത് വഴി ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ രൂപപ്പെടലിനെയും ബാധിച്ചിരിക്കാമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ കണക്കു കൂട്ടുന്നത്.

ഭൂമിയെ മൂന്ന് പാളികളായാണ് ഭൗശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പ്രധാനമായും തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോര്‍, മാന്‍റില്‍, ക്രസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങള്‍. ഇവയില്‍ മാന്‍റില്‍ മേഖലയിലാണ് ബ്ലോബുകള്‍ കാണപ്പെടുന്നത്. കോര്‍ മേഖലയിലും മാന്‍റില്‍ മേഖലയിലുമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കര- സമുദ്രപാളികള്‍ ബ്ലോബുകളുടെ സ്വാധീനത്തില്‍ ചലിക്കാനിടയുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകര്‍ കണക്ക് കൂട്ടുന്നു. നിലവില്‍ ഈ രണ്ട് പാളികളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ചലങ്ങളും അതുവഴി ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും ഇത്തരം ബ്ലോബുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകാമെന്നും ഗവേഷകര്‍ കരുതുന്നു.

ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും ബ്ലോബുകളും

ഭൂമിയിലെ പുറം പാളികളില്‍ സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥാനചലനങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ ബ്ലോബുകളുടെ സ്വാധീനമുണ്ടാകാമെന്ന് കരുതുന്നത് പുതിയ പഠനങ്ങളുടെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഭൂഖണ്ഡങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ സംഭവിക്കുന്ന കൂടിച്ചേരലുകളും വേര്‍പെടലുകളും പോലെ ബ്ലോബുകളിലും ഇത്തരം പ്രതിഭാസങ്ങള്‍ പതിവാണെന്ന് ഈ പഠനം പറയുന്നു. പല ഭാഗങ്ങളായി വേര്‍പെട്ടും, കൂടിച്ചേര്‍ന്നുമാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന രണ്ട് വലിയ ബ്ലോബുകള്‍ രൂപപ്പെട്ടത്. ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ സ്ഥാനം പോലെ ബ്ലോബുകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ രൂപവും എന്നന്നേക്കുമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നല്ല. ഇവ വീണ്ടും പിളരാനും കൂടിച്ചേരാനും ഭാവിയില്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇത് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ പിളര്‍പ്പുകളിലേക്കും കൂടിച്ചേരലുകളിലേക്കും നയിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഭൂമിയുടെ മാന്‍റിലില്‍ കഴിഞ്ഞ ബില്യണ്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ സംഭവിച്ച മാറ്റങ്ങള്‍ കണക്കുകൂട്ടിയാണ് ബ്ലോബുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങള്‍ ഗവേഷകര്‍ നടത്തുന്നത്. ആസ്ട്രേലിയയുടെ നാഷണല്‍ കംപ്യൂട്ടര്‍ ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പഠനം ഗവേഷകര്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. ഭൂമിയിലെ ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റുകളുടെ ചലനങ്ങള്‍ കംപ്യൂട്ടറിന്‍റെ സഹായത്തോടെ ഈ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഗവേഷകര്‍ പുനസൃഷ്ടിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ഈ ചലനങ്ങളും ബ്ലോബുകളുടെ രൂപമാറ്റങ്ങളും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യ പഠനവും ഗവേഷകര്‍ നടത്തി.. ഇതിനു ശേഷമാണ് ഈ രണ്ട് പ്രതിഭാസങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഗവേഷകര്‍ ധാരണയിലെത്തിയത്.

ബ്ലോബുകളുടെ ഉദ്ഭവം

ബ്ലോബുകളുടെ സ്ഥനചലനത്തെക്കുറിച്ചും രൂപത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം പലപ്പോഴായി ഗവേഷകര്‍ക്ക് പഠനം നടത്താനും ഉത്തരങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇവയുടെ ഉദ്ഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും ഉത്തരം ലഭിക്കാതെ തുടരുകയാണ്. മാന്‍റില്‍ മേഖലയിലാണുള്ളതെങ്കിലും ഇവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മാന്‍റില്‍ മേഖലയേക്കാള്‍ സാന്ദ്രതയുള്ള പദാര്‍ത്ഥങ്ങളാലാണ് ബ്ലോബ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയുടെ ഉദ്ഭവ സമയത്തോ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാലോ ആകാം ബ്ലോബ് മേഖല രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുകയെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. അതേസമയം തന്നെ ഇവ സമുദ്രത്തിന്‍റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ ഭൗമപാളികളുടെ സഞ്ചാരത്തിനിടയില്‍ അടിയിലേക്ക് അമര്‍ന്ന് രൂപപ്പെട്ട പ്രതിഭാസമാകാമെന്നും വിശദീകരണമുണ്ട്. എങ്കിലും ആദ്യത്തെ വിശദീകരണത്തിന് തന്നെയാണ് ഗവേഷക ലോകത്ത് കൂടുതല്‍ പിന്തുണയുള്ളത്.

English Summary: Two Giant Blobs Lurk Deep Inside Earth, And It Looks Like They're Shape-Shifters