ചൊവ്വയിൽ കണ്ടെത്തിയത് അന്യഗ്രഹജീവികളുടെ കാൽപാദമോ; അമ്പരന്ന് കാഴ്ചക്കാർ!

ചൊവ്വാ ഗ്രഹത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് അന്യഗ്രഹജീവിയുടെ കാൽപാദമോ? തമാശയായിട്ടാണെങ്കിലും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന ചൂടേറിയ ചർച്ചയാണിത്. നാസ പുറത്ത് വിട്ട ചൊവ്വയിലെ ഗർത്തത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് കൗതുകകരമായ സംശയങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. സൂക്ഷ്മമായ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പകര്‍ത്താന്‍ കഴിയുന്ന ഹൈ റെസല്യൂഷന്‍ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചൊവ്വാ ഗ്രഹത്തിലെ ഈ അപൂർവ ചിത്രം പകര്‍ത്തിയത്.

ചൊവ്വയിലേത് പൂജ്യം രേഖാംശമുള്ള വായു നിറഞ്ഞ ഗർത്തമാണെന്ന് നാസ പറയുന്നു. ചൊവ്വായുടെ ഉപരിതലം പകർത്താൻ കൂടുതൽ കൃത്യതയുള്ള ഉപകരണം ആവശ്യമായതിനാൽ ചെറിയഗർത്തമാണ് നിലവിലെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഗവേഷകർ പകർത്തിയതെന്നും നാസ വ്യക്തമാക്കി. എയറി സീറോ എന്നാണ് ഈ ഗർത്തം അറിയപ്പെടുന്നത്.

English Summary: Breathtaking NASA Photo of Martian Crater Looks Like “Alien Footprint”