മൂന്നര സെന്റില്‍ മുന്നൂറ് മരങ്ങള്‍; മന്ത്രി മന്ദിരത്തിലെ മിയാവാക്കി ചലഞ്ച്– വിഡിയോ

സഹമന്ത്രിമാര്‍ക്കും തദേശസ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും മുന്നില്‍ ചലഞ്ചുമായി തദേശമന്ത്രി എം.വി.ഗോവിന്ദന്‍. ഔദ്യോഗിക വസതിയുടെ വളപ്പില്‍ മിയാവാക്കി വനം ഒരുക്കിയാണ് മന്ത്രി ചാലഞ്ച് അവതരിപ്പിച്ചത്. മൂന്നര സെന്റ് ഭൂമിയില്‍ മുന്നൂറ് മരങ്ങളാണ് മന്ത്രി നട്ടിരിക്കുന്നത്.

വനാതിര്‍ത്തി ഗ്രാമമൊന്നുമല്ല, തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിന് നടുവിലുള്ള മന്ത്രിമന്ദിരത്തിന്റെ മുറ്റമാണ്. പ്ളാവും മാവും അശോകവും ഈട്ടിയും തുടങ്ങി നൂറിലേറെ മരങ്ങളും ചാമ്പയും നെല്ലിയും പുളിയും തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ഫലവൃക്ഷങ്ങളും ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ചെടികളുമെല്ലാം തളിര്‍ത്ത് നില്‍ക്കുന്നു. അതും െവറും മൂന്നര സെന്റ് ഭൂമിയില്‍. മന്ത്രി എം.വി.ഗോവിന്ദനും ഭാര്യ ശ്യാമളയുമാണ് പരിപാലകര്‍.മന്ത്രി വെറുതേ വനം ഒരുക്കിയതല്ല, താല്‍പര്യമുള്ളവരെയെല്ലാം ഇതിന് പ്രേരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ചാലഞ്ചാണ്.

ജനകീയാസൂത്രണ രജതജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി എല്ലാ തദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലും മിയാവാക്കി മാതൃകയില്‍ പച്ചത്തുരുത്തുകളുണ്ടാക്കണമെന്ന് നിര്‍ദേശമുണ്ടായിരുന്നു. പലരും നടപ്പാക്കിയില്ല. മന്ത്രി തന്നെ വനം ഒരുക്കി ഇതുപോലെ നടപ്പാക്കിയ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ അറിയിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓഫീസുകള്‍ക്ക് മാത്രമല്ല,സഹമന്ത്രിമാര്‍ക്കും ചാലഞ്ചില്‍ പങ്കെടുക്കാം.

