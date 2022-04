ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ബോംബോ? കൊണ്ടുവന്നത് ചിപ്സുണ്ടാക്കാൻ; രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്

ന്യൂസീലൻഡിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്സുണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറിയിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങു കൂട്ടത്തിനൊപ്പം ഗ്രനേഡ് കണ്ടെത്തി. ന്യൂസീലൻഡിലെ ഓക്‌ലൻഡിലെ ഈസ്റ്റ് ടമാകി മിസ്റ്റർ ചിപ്സ് ഫാക്ടറിയിലാണ് അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഈ സംഭവം നടന്നത്. ഇവിടെ ചിപ്സുണ്ടാക്കാൻ 28 ടൺ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എത്തിച്ചത്. പൂർണമായും ഓട്ടമേഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഫാക്ടറിയിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങിറക്കിയാൽ അതു കഴുകുന്നതും മുറിക്കുന്നതും ചിപ്സാക്കുന്നതുമൊക്കെ യന്ത്രസംവിധാനങ്ങളുടെ സഹായത്താലാണ്.

ഇത്തരത്തിൽ ഓട്ടമേറ്റഡ് യന്ത്രസംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന കൺവെയർ ബെൽറ്റിലേക്കു പുതുതായി കൊണ്ടുവന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ലോഡ് ചെയ്തപ്പോഴും ഫാക്ടറി അധികൃതർക്ക് ഇതു ബോംബാണെന്നു തോന്നിയില്ല. ചെളിയൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തന്നെയാണ് ഇതെന്നാണു ഫാക്ടറി തൊഴിലാളികൾ വിചാരിച്ചത്. എന്നാൽ കൺവെയർ ബെൽറ്റിലൂടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പോകുന്ന പോക്കിൽ എന്തോ ഒരു പന്തികേട് അവിടുള്ള ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് തോന്നി. ഒരുലക്ഷത്തിലധികം ഉരുളക്കിഴങ്ങുകൾക്കിടയിൽ ഈ വ്യാജ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് റിച്ചഡ് എന്ന തൊഴിലാളി കണ്ടുപിടിച്ചു.

ഉടനടി തന്നെ റിച്ചഡ് കൺവെയർ നിർത്തുകയും സംശയം തോന്നിയ വ്യാജനെ എടുത്തു പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു കല്ലാണെന്നാണ് റിച്ചഡിന് ആദ്യം തോന്നിയത്. എന്നാൽ ചെളി വൃത്തിയാക്കിയപ്പോൾ അതിൽ വരകളും ലോഹപ്രതലവും കണ്ടു. ഉടനടി ഒരു സഹജീവനക്കാരൻ ഓടിവന്ന് ഇതൊരു ഗ്രനേഡാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഈ ഗ്രനേഡ് ഫാക്ടറിയിലെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കു മാറ്റി. ആരും കടക്കാതെ ഈ സ്ഥലം അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

തുടർന്ന് ഓക്‌ലൻഡ് പൊലീസിനെ ഫാക്ടറി ജീവനക്കാർ വിവരം അറിയിച്ചു. പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തുകയും ഡിഫൻസ് അധികൃതരെ വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രതിരോധ സേനയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി. 80 വർഷം മുൻപ് ബ്രിട്ടിഷ് സൈന്യം ഉപയോഗിച്ച ഒരു മിൽസ് ബോംബ് ഹാൻഡ് ഗ്രനേഡാണ് ഇതെന്നാണു പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തിയത്.

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലത്ത് വളരെ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഗ്രനേഡുകളാണ് ഇവ. യൂറോപ്പിൽ പലയിടത്തുനിന്നു ഇവ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ ഗ്രനേഡിനു സ്ഫോടകശേഷിയുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് പ്രതിരോധ അധികൃതർ. ഉണ്ടെങ്കിൽ അതു നിർവീര്യമാക്കിയശേഷം ഫാക്ടറി ഉടമസ്ഥർക്ക് തിരിച്ചുകൊടുക്കും.

English Summary: New Zealand chip factory calls bomb squad after ‘muddy potato’ turns out to be grenade