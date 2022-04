ബന്ദിപൂരിൽ പിറന്നത് ഇരട്ട ആനക്കുട്ടികൾ, അപൂർവ ദൃശ്യം പകർത്തി കാഴ്ചക്കാർ–വിഡിയോ

Grab Image from video shared on Youtube by Suddiranga