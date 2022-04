മൺസൂണിൽ മുംബൈയിൽ എത്തുന്നത് 22 വേലിയേറ്റങ്ങൾ; ഒന്ന് 4.87 മീറ്റർ വരെ ഉയരും, മുന്നറിയിപ്പ്

മുംബൈയിൽ വരുന്ന വർഷകാലത്ത് നഗരതീരങ്ങളിൽ 22 വേലിയേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നു മുന്നറിയിപ്പ്. ഇതിലൊന്ന് 4.87 മീറ്റർ വരെ ഉയരും. കഴിഞ്ഞ വർഷം 18 വേലിയേറ്റങ്ങളാണുണ്ടായത്. ജൂൺ ആദ്യവാരത്തോടെ മഴയെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. നഗരത്തിന് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് അധികം ഉയരമില്ലാത്തതിനാൽ വേലിയേറ്റങ്ങൾ എന്നും ഭീഷണിയാണ്. നാലര മീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള വേലിയേറ്റങ്ങൾ നഗരത്തിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകും.

ലോക്കൽ ട്രെയിൻ, റോഡ് ഗതാഗതം എന്നിവ തടസ്സപ്പെടാം. ജൂൺ 13–18, ജൂലൈ 13–18, ഓഗസ്റ്റ് 11–15, സെപ്റ്റംബർ 9–13 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലാണ് വേലയേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക. ഏറ്റവും വലിയ വേലിയേറ്റം ജൂൺ 16നും ജൂലൈ 15നും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നിനും ഒന്നരയ്ക്കും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും. 4.87 മീറ്റർ വരെ ഉയരുന്ന വേലിയേറ്റത്തിനൊപ്പം മഴ കൂടി ശക്തമായാൽ പ്രളയ സാധ്യതയേറെയാണ്.

വേലയേറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന വിഷയത്തിൽ ബിഎംസി മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുമായി ചേർന്ന് ചർച്ച നടത്തിവരികയാണ്. മുംബൈ സബേർബൻ ജില്ല ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗം, മുംബൈ സിറ്റി ജില്ല ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗം, നഗരത്തിലെ 22 വാർഡുകളിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചാണ് ചർച്ചകൾ.

English Summary: Mumbai to witness 22 high-tide days during monsoon this year