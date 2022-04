യുഎസിൽ കടുത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയും കൊടുങ്കാറ്റും: മരങ്ങൾ കടപുഴകി, പലയിടത്തും വൈദ്യുതിമുടക്കം

വടക്കുകിഴക്കൻ യുഎസിൽ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയും ശക്തമായ കാറ്റും ഉടലെടുത്തു. വടക്കു കിഴക്കൻ യുഎസിൽ മൂന്നു ലക്ഷത്തോളം വീടുകളിൽ ഇതു മൂലം വൈദ്യുതി മുടങ്ങി. മരങ്ങളെയും റോഡുകളെയും പാലങ്ങളെയുമൊക്കെ ആഴത്തിൽ പൊതിഞ്ഞു മഞ്ഞ് വീണിട്ടുണ്ട്.

14.2 ഇഞ്ച് കനത്തിൽ മ‍ഞ്ഞ് ന്യൂയോർക് സംസ്ഥാനത്തെ ബിൻഗാംടണിൽ ഉടലെടുത്തു. 2007ൽ ഇവിടെ 13.6 ഇഞ്ച് കനത്തിൽ മഞ്ഞു പൊതിഞ്ഞതായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള റെക്കോർഡ്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ മറികടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വെർജീനിയ വരെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഹിമപതനം ആഘാതം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വസന്തകാലത്ത് സുഗമമായ കാലാവസ്ഥ സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന സമയത്താണ് ഇത്തവണ ഹിമപതനം വിരുന്നെത്തിയതെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അധികൃതർ പറയുന്നു. ന്യൂയോർക്കിലെ വിർജിൽ പട്ടണത്തിലാണ് ഏറ്റവും കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ച സംഭവിച്ചത്.

ബിൻഗാംടൺ മേയർ പട്ടണത്തിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ആയിരക്കണക്കിനു കുടുംബങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങി.പട്ടണത്തിലെ അറുപതിലധികം തെരുവുകളിൽ മരങ്ങൾ വീണ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. റെയിൽറോഡുകളിലും കടപുഴകി വീണ മരങ്ങൾ യാത്രാതടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചു. മണിക്കൂറിൽ 64 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണു ചിലയിടങ്ങളിൽ കാറ്റടിച്ചത്. ശക്തമായ ഈ കാറ്റിൽപെട്ടാണു മരങ്ങൾ കടപുഴകുന്നത്. വരുംദിനങ്ങളിൽ വടക്കുകിഴക്കൻ യുഎസിൽ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയും ഹിമപ്പേമാരിയും സംഭവിച്ചേക്കാമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ബിൻഗാംടണിൽ വൈദ്യുതി തിരിച്ചെത്താൻ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നേക്കുമെന്നാണു കരുതപ്പെടുന്നത്.

മറ്റൊരു സംസ്ഥാനമായ പെൻസിൽവേനിയയിലും മഞ്ഞും കാറ്റും നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കി. ഇവിടെ 50000 ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വൈദ്യുതി മുടങ്ങി. പെൻസിൽവേനിയയിലും മേരിലാൻഡിലും കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ച മൂലം ഗതാഗത തടസ്സങ്ങളും വാഹനപകടങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

കനേഡിയൻ അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന സംസ്ഥാനമായ വെർമോണ്ടിലും മെയ്നിലും മഞ്ഞുമൂലം നാശനഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് അനേകം വടക്കു കിഴക്കൻ യുഎസ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മഞ്ഞുകാറ്റിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അധികൃതർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബോസ്റ്റൺ തുടങ്ങിയ വൻ നഗരങ്ങളിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ചയുണ്ടായില്ലെങ്കിലും മഴയും കനത്ത കാറ്റും പ്രളയവും ഉടലെടുത്തു.

English Summary: Surprise US snowstorm late in the year leaves lakhs without power