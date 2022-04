രാത്രിയിൽ ഖനിയിൽ നിന്ന് മരണവാതകം ഉയർന്നു പൊങ്ങി, പോളണ്ടിൽ പൊട്ടിത്തെറി, 5 മരണം

തെക്കൻ പോളണ്ടിലെ പിനിയോവെക് കൽക്കരി ഖനിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന മീഥെയ്ൻ വാതകം ഉയർന്നു പൊങ്ങിയുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ 5 പേർ മരിച്ചു. ഇരുപതിലധികം പേർക്ക് പരുക്കേറ്റ്. പോളിങ് ഖനന കമ്പനിയായ ജെഎസ്ഡബ്ല്യുവാണു ഖനിയുടെ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. പോളണ്ടിലെ പാവ്‌ലോവൈസ് മേഖലയിലാണു ഖനി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഖനിയിൽ ഒരു കിലോമീറ്ററോളം താഴ്ചയിലാണു സ്ഫോടനം നടന്നത്.

42 ഖനിത്തൊഴിലാളികൾ അതേസമയം ഖനിയിലുണ്ടായിരുന്നു. പരുക്കേറ്റ ചിലർക്ക് ഗുരുതരമായ രീതിയിൽ പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഖനികളിൽ മീഥെയ്ൻ വാതകം മൂലമുണ്ടാകുന്ന സ്ഫോടനങ്ങൾ താരതമ്യേന കുറവാണെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിമാരകമായി മാറാറുണ്ട്. യുഎസിലെ കൽക്കരി ഖനികളിൽ മാത്രം എണ്ണായിരത്തിലധികം മരണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണു കണക്ക്.

കൽക്കരി ഖനിക്കുള്ളിൽ കൽക്കരി രൂപപ്പെടുന്നതിന്റെ ഉപോൽപന്നമായാണു മീഥെയ്ൻ വാതകം ഉണ്ടാകുന്നത്. മീഥെയ്ൻ വാതകം ഉറഞ്ഞുകൂടി ഖനിക്കുള്ളിൽ നിറയുകയും അത് ഏതെങ്കിലും താപശ്രോതസ്സുമായി സമ്പർക്കം വരികയും ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വൻ പൊട്ടിത്തെറി നടക്കും. പൊട്ടിത്തെറിയെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ വായുവിന്റെ സാന്നിധ്യവും ഇതിനുള്ളിൽ വേണം. 2007ൽ റഷ്യയിലെ കെമേറോവോ പ്രവിശ്യയിലുള്ള ഉല്യാവ്നോവ്സ്ക ഖനിയിൽ വൻ പൊട്ടിത്തെറി നടക്കുകയും 108 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സമീപകാലത്ത് മീഥെയ്ൻ സ്ഫോടനം മൂലം സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഖനി ദുരന്തമായിരുന്നു ഇത്.

യൂറോപ്പിൽ ജർമനി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൽക്കരി ഖനനം നടക്കുന്ന രാജ്യമാണു പോളണ്ട്. 2012ൽ ഇവിടെ നിന്ന് 144 മെട്രിക് ടൺ കൽക്കരി ഖനനം ചെയ്തെടുത്തിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ ഊർജത്തിന്റെ 55 ശതമാനവും വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തിന്റെ 75 ശതമാനവും കൽക്കരിയിൽ നിന്നാണ്. പോളണ്ടിലെ അപ്പർ സിലേസിയ മേഖലകളിലാണ് കൂടുതൽ കൽക്കരിഖനികളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മാർസർ, സഫിയോവ്ക എന്നിവയാണു രാജ്യത്തെ പ്രധാന കൽക്കരിഖനികൾ. പോളിഷ് ജനതയുടെ ആരോഗ്യത്തെ കൽക്കരി ഖനികളും അവയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണു കണക്ക്. ഓരോ വർഷവും 5400 ആളുകളോളം ഈവിധത്തിൽ മരിക്കാറുണ്ടെന്ന് ഗ്രീൻപീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Five Killed in Explosion at Coking Coal Mine in Poland