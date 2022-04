ജീവികളുടെ മരണക്കിണർ, തടാകത്തിൽ വീണാൽ ശരീരം കല്ലായി മാറും, അപൂർവ പ്രതിഭാസം

ടാന്‍സാനിയയിലെ സോഡാ തടാകം 2013 ലാണ് ലോകത്തിന്‍റെ ശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിക്കുന്നത്. ഫൊട്ടോഗ്രാഫറായ നിക്ക് ബന്‍ഡിറ്റാണ് ഈ തടാകത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഭയമുളവാക്കുന്ന അതേസമയം ശാസ്ത്രീയമായി കൗതുകമുണര്‍ത്തുന്ന ചില ചിത്രങ്ങള്‍ ഈ തടാകത്തില്‍ നിന്ന് പകര്‍ത്തിയത്. നാട്രണ്‍ എന്ന് പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ഈ തടാകത്തില്‍ നിന്ന് ജീവികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ അവശിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കല്ലുകള്‍ പോലെയാണ് കാണപ്പെട്ടത്. ചെറുജീവികളാണ് പ്രധാനമായും ഈ തടാകത്തില്‍ വീണ് ഇത്തരത്തില്‍ കല്ലുകള്‍ പോലെയായി മാറുന്നത് എങ്കിലും മനുഷ്യനുള്‍പ്പെടയുള്ള വലിയ ജീവികള്‍ക്കും ഈ തടാകം അപകടകരമാകാമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.

അമേരിക്കയിലെ യെല്ലോസ്റ്റോണ്‍ ദേശീയ പാര്‍ക്കിലുള്ള ചില തടാകങ്ങളും സമാനമായ പ്രതിഭാസത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. 2016 ലാണ് ആസിഡ് അംശം കൂടുതലുള്ള യെല്ലോസ്റ്റോണിലെ ചൂടുറവ തടാകത്തില്‍ വീണ യുവാവ് മരിച്ചതും, ശരീരം ആ തടാകത്തില്‍ ഒരു പരിധി വരെ ദ്രവിച്ച് പോയതും. അതേസമയം ടാന്‍സാനിയയിലെ തടാകത്തില്‍ വീണാല്‍ ജീവികളുടെ ശരീരം ദ്രവിയ്ക്കുകയല്ല മറിച്ച് ജലാംശം ചോര്‍ന്ന് പോയി കട്ടി പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. തുടര്‍ന്ന് ഈ തടാകത്തിലുള്ള രാസപദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ ഈ ശരീരം അഴുകാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും പതിയെ ഈ ശരീരങ്ങള്‍ കല്ലുകള്‍ക്ക് സമാനമായ വസ്തുക്കളായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു.

അതേസമയം നാട്രണ്‍ തടാകം പല ജീവികള്‍ക്കും മരണക്കിണറാണെങ്കിലും ഒരു വലിയ ജീവിവിഭാഗത്തിന്‍റെ ജലസ്രോതസ്സ് കൂടിയാണ്. ഫ്ലമിങ്ങോ പക്ഷിക്കൂട്ടങ്ങളും മറ്റും ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഈ തടാകത്തിലെത്തി ഇര തേടാറുണ്ട്. വീടുകളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലീച്ചുകളുടെ അതേ പിഎച്ച് മൂല്യമാണ് ഈ തടാകത്തിലെ ജലത്തിനുമുള്ളത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നീണ്ട കാലുകളുള്ള ഫ്ലമിങ്ങോകള്‍ പോലും അധിക നേരം ഈ തടാകത്തില്‍ ചിലവഴിക്കാറില്ല.

സോഡാ തടാകത്തിന്‍റെ രഹസ്യം

ഈ തടാകത്തിന്‍റെ അഭൗമം എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഈ പ്രത്യേകതകള്‍ക്ക് കാരണം ഒല്‍ ദോനിയോ ലംഗായ് എന്ന അഗ്നിപര്‍വതമാണ്. ഭൂമനിരപ്പില്‍ നിന്ന് അധികം ഉയരത്തിലല്ലാതെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ അഗ്നിപര്‍വതത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ് നാട്രോണ്‍ തടാകം. ഈ തടാകത്തിന്‍റെ രാസലായനി സ്വാഭാവത്തിന് കാരണവും ഈ അഗ്നിപര്‍വതമാണ്. ഒന്നു കൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാല്‍ ഈ തടാകത്തില്‍ നിന്നുള്ള ലാവയാണ്. എന്നാല്‍ മറ്റ് അഗ്നിപര്‍വതങ്ങളില്‍ നിന്നൊഴുകുന്ന ലാവ പോലെയല്ല ഒല്‍ ദോനിയോ അഗ്നിപര്‍വതത്തിന്‍റേത്. നാട്രകാര്‍ബണൈറ്റ് എന്ന പദാര്‍ത്ഥം വലിയ അളവിലുള്ളവയാണ് ഈ ലാവ. ലക്ഷക്കണക്കിന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് കൊണ്ട് ഉപ്പ് രസമുള്ള ഈ തടാകം ലാവയില്‍ നിന്ന് സ്വാംശീകരിച്ചെടുത്ത സോഡിയം കാര്‍ബണേറ്റും മറ്റ് ധാതുക്കളും ആണ് തടാകത്തിലെ ജലത്തെ ഇത്രയധികം ആല്‍ക്കലി അംശമുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നതും.

ഈ ഉയര്‍ന്ന ആല്‍ക്കലി അംശം തടാകത്തിലെ ജലത്തിന് ആസിഡിന്‍റെ സ്വഭാവം നല്‍കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജലം കണ്ണിലോ തൊലിയിലോ പതിച്ചാല്‍ മിക്ക ജീവികള്‍ക്കും അത് പൊള്ളലേല്‍ക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. അത് പോലെ തന്നെ ഈ തടാകത്തില്‍ ഒരു പരിധിയില്‍ കൂടുതല്‍ സമയം ചിലവഴിച്ചാല്‍ അത് ഈ ജീവികളുടെ മരണത്തിനും കാരണമാകും. പലപ്പോഴും ആദ്യ പൊള്ളലിന്‍റെ ആഘാതത്തില്‍ തടാകത്തില്‍ കുടുങ്ങി പോകുന്നതാണ് ചെറുജീവികളുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുക.

മനുഷ്യര്‍ ഈ തടാകത്തില്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങിയാല്‍

ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കട്ടിയേറിയ ത്വക്കുകളുള്ള പക്ഷികളാണ് ഫ്ലമിങ്ങോകള്‍. അവയ്ക്ക് പോലും വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമാണ് ഈ തടാകത്തില്‍ അതിജീവിക്കാന്‍ സാധിക്കുക. എന്നാല്‍ മനുഷ്യരെ പോലെ വളരെ നേര്‍ത്ത ചര്‍മ്മമുള്ള ജീവികള്‍ക്ക് ഈ തടാകത്തിലെ ജലം ചെറുതായി നേര്‍പ്പിച്ച ആസിഡിന്‍റെ ആഘാതം ഏല്‍പ്പിക്കാനാകും. ഈ തടാകത്തിന്‍റെ ഫൊട്ടോ എടുക്കാനായി തുകല്‍ സംരക്ഷണത്തോടെ ഇറങ്ങിയ ക്യാമറമാന്‍റെ കോട്ടും. ഷൂവും പൊള്ളി അടര്‍ന്നുവീണത് നിമിഷങ്ങള്‍ കൊണ്ടാണ്. ഈ തടാകത്തിലെ ആല്‍ക്കൈന്‍ അളവ് എപ്പോഴും ഒരു പോലെ ആയിരിക്കില്ല. മേഖലയില്‍ പെയ്യുന്ന അളവ് അനുസരിച്ച് ഏറിയും കുറഞ്ഞുമാണ് ഈ ആല്‍ക്കലൈന്‍ അളവ് കാണപ്പെടുന്നത്. കാട്ടുപോത്തുകള്‍ പോലുള്ള വലിയ ജീവികളുടെ ശരീരവും ഈ തടാകത്തില്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2007 ല്‍ ഈ തടാകത്തിന്‍റെ തകര്‍ന്ന് വീണ ഹെലികോപ്റ്ററും ഏതാണ്ട് ദ്രവിച്ച അവസ്ഥയിലാണ്.

