കത്തിരി ചൂടിൽ കത്തുന്ന ചെന്നൈ നഗരം; മേയ് ആദ്യവാരത്തോടെ താപനില 40നു മുകളിലേക്ക്

ചെന്നൈ നഗരം കൊടുംചൂടിലേക്കെന്ന് കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ്. 35 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനടുത്തു തുടരുന്ന താപനില മേയ് ആദ്യവാരത്തോടെ 40നു മുകളിലെത്തുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം. നിലവിൽ കാറ്റ് അനുകൂലമാണെങ്കിലും ഇനി വരുന്ന ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും ചൂട് കൂടും. നഗരത്തിലെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണതോതും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതിനാൽ യഥാർഥത്തിൽ ‍അനുഭവവേദ്യമാകുന്ന താപനില 40 ഡിഗ്രിക്ക് തുല്യമായിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തെക്കൻ തീരങ്ങളിലും ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലും ലഭിക്കുന്ന മഴ ഇവിടങ്ങളിലെ താപനില കുറയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചെങ്കിലും വടക്കൻ തമിഴ്നാട്ടിലും ചെന്നൈയിലും ഉയർന്ന താപനിലയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഒരിടത്തും ഇതുവരെ 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനു മുകളിൽ ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നു പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ വേനൽ ആരംഭിച്ചത് മുതൽ വരണ്ട കാലാവസ്ഥ തുടരുകയും ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. നിലവിൽ, തെക്ക് നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് കാറ്റ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കാറ്റിന്റെ ഗതി മാറുന്നതോടെ അടുത്ത മാസം മുതൽ ചൂട് സാധാരണയേക്കാൾ 2–3 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയെങ്കിലും ഉയരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.

വാരാന്ത്യം മുതൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പരമാവധി താപനില 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനു മുകളിലെത്തും. കത്തിരി വെയിൽ ആരംഭിക്കുന്നതോടെ നഗരത്തിലെ ചൂട് പിന്നെയും കൂടാനാണു സാധ്യത. ഇതിനിടെ മഴ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാകുമെന്നാണ് സൂചനകൾ. മേയ് മാസത്തെ മഴയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രവചിക്കാനാകില്ലെന്നും കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

വെള്ളം കുടിച്ചേ തീരൂ

ചൂടുകാലത്ത് ശരീരത്തിലെ ജലനില താഴാതെ നോക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളിൽ കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതിനാൽ പുറംയാത്രകൾ കുറവായിരുന്നു. എന്നാൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളടക്കം വെയിലത്ത് യാത്ര ചെയ്യേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കാനും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കൂടുതലായി കഴിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം.

വേനൽക്കാലത്ത് സാധാരണമായ ചിക്കൻപോക്സ്, അലർജികൾ, ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് എതിരെയും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം. തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത്തരം ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ തടയാൻ കഴിയും. കുട്ടികൾ ആവശ്യത്തിനു വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കൈകൾ കഴുകുന്നുണ്ടെന്നും നിർജലീകരണം സംഭവിക്കുന്നില്ലെന്നും ഉറപ്പു വരുത്തണം.

