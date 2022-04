താപ തരംഗത്തിന്റെ ഉഗ്രരൂപം; കാറിന്റെ ബോണറ്റിൽ ചപ്പാത്തി ചുട്ട് യുവതി- വിഡിയോ

Grab Image from video shared on Twitter by @NEWS7Odia