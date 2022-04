അമേരിക്കയെ കത്തിയെരിച്ച് കാട്ടുതീ; വലഞ്ഞ് തെക്കുകിഴക്കൻ യുഎസ് മേഖല, പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്ന ജൈവവൈവിധ്യം

അമേരിക്കയിൽ കാട്ടുതീ പടർന്നു പിടിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർഷവും കാട്ടുതീ സീസൺ സംഭവിക്കുന്നതിനാൽ ഇതു പ്രതിരോധിക്കാനും മുളയിലേ അവസാനിപ്പിക്കാനും കോസ്റ്റ്ഗാർഡിന്റെ ശൈലിയിൽ പ്രത്യേക സുരക്ഷാ സേന രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം പലകോണുകളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നുണ്ട്. കലിഫോർണിയയിൽ മാത്രം 14850 കോടി യുഎസ് ഡോളറിന്റെ നഷ്ടം കാട്ടുതീ മൂലം സംഭവിക്കുന്നെന്നാണു കണക്ക്. അമേരിക്കയിലെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലാണ് തീ പടർന്നു പിടിച്ചത്. ഉയർന്ന വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ച കാറ്റാണ് ഇതിനു വഴിവച്ചത്. ന്യൂമെക്സിക്കോ സംസ്ഥാനത്ത് തീ വലിയ നാശം വിതച്ചു. 166 വീടുകളാണ് ഇവിടെ നശിച്ചത്. ഏപ്രിൽ 22 മുതലാണ് ഇവിടെ വർധിത തോതിൽ തീകത്തൽ തുടങ്ങിയത്. ആഗോളതാപനം മൂലം ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമായിട്ടാണ് ഇതു കരുതപ്പെടുന്നത്. ടെക്സസ് മുതൽ അരിസോന വരെ ഇതിന്റെ ആഘാതമുണ്ടായി. തെക്കുകിഴക്കൻ യുഎസ് മേഖലയിലെ ന്യൂമെക്സിക്കോ, അരിസോന, നെവാദ, കൊളറാഡോ, ടെക്സസ്, ഓക്‌ലഹോമ, നെബ്രാസ്ക എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കാട്ടുതീയുടെ തീവ്രത ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെട്ടത്.

ന്യൂമെക്സിക്കോയിൽ മാത്രം ആയിരത്തോളം അഗ്‌നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ തീയണയ്ക്കാനുള്ള അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തിലാണ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കൂടുതൽ തീയുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അഗ്നിബാധ മൂലം ഒരു മരണം മാത്രമാണ് യുഎസിൽ ഇതുവരെ സംഭവിച്ചത്. അഗ്നിശമനസേനാംഗങ്ങളിലെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരിലൊരാളാണ് തീയേറ്റു മരിച്ചത്. ഇതൊഴിച്ചുനിർത്തിയാൽ അയ്യാ അഗ്നിശമനസേനാംഗങ്ങൾ വളരെ മികവുറ്റ രീതിയിലാണു കാട്ടുതീ ചെറുക്കാനായി അഹോരാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. സൂപ്പർ സ്കൂപ്പർ എന്നു പേരുള്ള വിമാനങ്ങളും അഗ്നിശമനത്തിനായി ഫയർഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചു.

കഴിഞ്ഞവർഷവും യുഎസിൽ കാട്ടുതീ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. യുഎസിന്റെ നാഷനൽ ഇൻട്രാ ഏജൻസി ഫയർ സെന്ററിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 44,647 അഗ്നിബാധകൾ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ യുഎസിലുണ്ടായി.കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ കൊളറാഡോയിലുണ്ടായ മാർഷൽ തീപിടിത്തം കൊളറാഡോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിബാധകളിലൊന്നായാണു കരുതപ്പെടുന്നത്.ബോൾഡർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ചെറിയ ഒരു തീയായാണ് അഗ്നിബാധ തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് ഇതു വ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. ആയിരത്തിലധികം കെട്ടിടങ്ങൾ ഇതു മൂലം നശിച്ചിരുന്നു. മരണം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ആറിലധികം പേർക്ക് പൊള്ളൽ മൂലം പരുക്ക് പറ്റി.

∙ പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്ന ജൈവവൈവിധ്യം

വളരെയേറെ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും കാട്ടുതീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഎസിൽ ഉടലെടുക്കുന്നുണ്ട്. യുഎസിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപ്പുജല തടാകങ്ങളിലൊന്നായ ഗ്രേറ്റ് സാൾട് ലേക്കിലെ വെള്ളത്തിൽ പൊടുന്നനെ കുറവ് അനുഭവപ്പെട്ടു. വമ്പൻ കാർബൺ ബഹിർഗമനമാണു ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന കാട്ടുതീയിലൂടെ അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. വലിയ അളവിൽ വനനശീകരണവും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കാട്ടുതീയിൽ കലിഫോർണിയയിലെ ജനറൽ ഷെർമാൻ തുടങ്ങിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സെക്വോയ മരങ്ങൾ ഭീഷണിയിലായിരുന്നു. ഇത്തവണയും വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ തനതു ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ കാട്ടുതീ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണു ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത്.

