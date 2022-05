യുഎസിൽ ആഞ്ഞടിച്ച് വമ്പൻ ടൊർണാഡോ ചുഴലിക്കാറ്റ്; കൻസാസിൽ വൻനാശം

യുഎസിലെ കൻസാസ് സംസ്ഥാനത്ത് വമ്പൻ ചുഴലിയാക്രമണം. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധമേഖലകളിലൂടെ ആഞ്ഞടിച്ച ചുഴലിയിൽ പെട്ട് വീടുകളുൾപ്പെടെ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു. ഒട്ടേറെ ആളുകൾക്ക് പരുക്ക് പറ്റി. ഏഴായിരത്തോളം ആളുകൾ വൈദ്യുതിയില്ലാതെ വിഷമിച്ചു. ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ടൊർണാഡോയുടെ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. കാറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളിലേക്കും മറ്റു ഘടനകളിലേക്കും കയറുന്നതും ഇതിന്‌റെ ശക്തിയിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ചിതറിത്തെറിക്കുന്നതുമുൾപ്പെടെയുള്ള ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവ. കാറുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചുമറിയുന്നതിന്‌റെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെ മേൽക്കൂരകൾ മുഴുവനോടെ തകർന്നുവീഴുന്നതിന്‌റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്.

കൻസാസിലെ ആൻഡോലവർ മേഖലയിൽ വലിയ നാശമുണ്ട്. മേഖലയിലെ സെജ്വിക് കൗണ്ടിയിൽ 50 മുതൽ നൂറു വീടുകൾ തകർന്നു. ചിലയിടങ്ങളിൽ വീടുകൾ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ കൂട്ടമായി നശിച്ചു. വിചിറ്റ എന്ന പട്ടണത്തിലും കാറ്റ് ഒട്ടേറെ തകരാറുകൾക്ക് വഴിവച്ചു.

Destructive tornado tearing through Andover KS minutes ago pic.twitter.com/O5KL1Zdcrk — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) April 30, 2022

രാജ്യത്ത് ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രക്ഷുബ്ധമായ കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യം മൂലം വിവിധമേഖലകളിലായി നാലു കോടിയോളം ജനങ്ങൾ കൊടുങ്കാറ്റിന്‌റെ ഭീഷണിയിലാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. മധ്യസമതലമേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യം കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ കാറ്റുകളെയും ചുഴലിക്കാറ്റുകളെയും ശീതക്കൊടുങ്കാറ്റിനെയും പന്ത്രണ്ടിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേക്കാമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

Strong tornado in Andover Kansas NOW pic.twitter.com/LKWi3FPslq — Gage Shaw (@WXgage) April 30, 2022

ഇന്നും നാളെയുമായി ടെക്‌സസ് സംസ്ഥാനത്തും കൊടുങ്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിച്ചേക്കാമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. ന്യൂമെക്‌സിക്കോ, കൊളറാഡോ, ഒക്ലഹോമ മേഖലകളും ഭീഷണിയിലാണ്. നെബ്രാസ്‌ക, മിസോറി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും കാറ്റിനു സാധ്യതയുണ്ട്.

പ്രത്യേക സുരക്ഷാ സേനയുടെ ഡ്രോണുകളും വിമാനങ്ങളും നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്താനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കാറ്റ് നാശം വിതച്ച മേഖലകളിൽ നിന്നു മാറി നിൽക്കാനുള്ള മാർഗനിർദേശവും അധികൃതർ ജനങ്ങൾക്കായി പുറപ്പെടുവിച്ചു. കാറ്റിന്‌റെ ശക്തിയിൽ തകർന്ന വൈദ്യുതലൈനുകൾ അപകടമുണ്ടാക്കിയേക്കാം എന്നതിനാലാണ് ഇത്.

യുഎസിൽ ടൊർണാഡോ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉടലെടുക്കുന്ന ടൊർണാഡോ ആലി എന്ന പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥാ മേഖലയിലാണു കൻസാസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 1991ൽ 17 പേരുടെ മരണത്തിനും 225 പേരുടെ പരുക്കിനും കാരണമായ ഒരു വൻചുഴലി ഇവിടെ ആഞ്ഞടിച്ചിരുന്നു. ഈ ദുരന്തത്തിന്‌റെ 31ാം വാർഷികം ആചരിക്കുന്നതിനിടെയാണു പുതിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിച്ചത്.

