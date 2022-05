ചെന്നൈയിൽ കത്തി ജ്വലിച്ചു സൂര്യൻ; വെയിലിന്റെ കാഠിന്യം കടുപ്പിച്ച് കത്തിരി വെയിൽ

അഗ്നി നക്ഷത്രം തെളിഞ്ഞു, കത്തി ജ്വലിച്ചു സൂര്യൻ. വെയിലിന്റെ കാഠിന്യം കടുപ്പിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് കത്തിരി വെയിൽ ഇന്നലെ മുതൽ ആരംഭിച്ചു. ഏപ്രിലിൽ ആരംഭിച്ച വേനൽക്കാലം കത്തിരിയോടു കൂടി കൂടുതൽ തിളച്ചു മറിയും. നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ശരാശരി താപനില 37-38 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ വരുംദിനങ്ങളിൽ 40 ഡിഗ്രി കടന്നേക്കും. വെയിലിന്റെ ആഘാതത്തെക്കുറിച്ചു ജനങ്ങൾക്കു ബോധ്യമുണ്ടാകണമെന്നും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രി എം.സുബ്രഹ്മണ്യൻ പൊതു ജനങ്ങൾക്കു നിർദേശം നൽകി.

എല്ലാ വർഷവും മേയിലാണ് അഗ്നി നക്ഷത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കത്തിരി വെയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് അനുഭവപ്പെടാറുള്ളത്. മേയ് അവസാനത്തോടു കൂടി ചൂട് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങും. സാധാരണ വെയിലിനെ അപേക്ഷിച്ച് കത്തിരിക്കു കാഠിന്യം കൂടുതലാണെന്നതിനാൽ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം

ആരോഗ്യമന്ത്രി എം.സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ ചില നിർദേശങ്ങൾ

∙ വെള്ളം നന്നായി കുടിക്കണം. എന്നാൽ മധുരമേറിയ ശീതള പാനീയങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ അധികം പോകാതിരിക്കുക

∙ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിലും കാറിന്റെ ബോണറ്റിലും കുട്ടികളെ അലക്ഷ്യമായി ഇരുത്തരുത്

∙ മദ്യം ദോഷം ചെയ്യും. ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

∙ പുറത്തിറങ്ങിയ ആരെങ്കിലും തല കറങ്ങി വീണാൽ അടുത്തുള്ളവർ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളമെടുത്ത് ഒഴിക്കുക.

∙ ആശുപത്രികളിൽ പ്രത്യേകം കിടക്കകൾ.

∙ താപനില ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഉച്ചയ്ക്ക് 12-3 സമയത്ത് സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് ഏൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

English Summary: Temperatures set to peak across TN as Kathiri Veyil begins