ആണവപരീക്ഷണം നടത്തുമോ ഉത്തരകൊറിയ; ആശങ്കയുണർത്തി പ്യുങ് റി ആണവകേന്ദ്രം

റഷ്യ – യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണികൾക്കിടയിൽ മേയ് 21 നുള്ളിൽ ഉത്തര കൊറിയ വീണ്ടും ആണവപരീക്ഷണം നടത്തുമെന്ന വാർത്ത അങ്കലാപ്പുണർത്തുന്നു.ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ നടക്കുന്ന ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബെഡൻ വരുന്നതിനു മുൻപായി ഇതു നടത്താനാണ് ഉത്തരകൊറിയയുടെ നീക്കമെന്നാണു പ്രചരിക്കുന്ന അഭ്യൂഹം. ഉത്തരകൊറിയയിലെ കുപ്രസിദ്ധമായ പുങ്യി റി ആണവ പരീക്ഷണ സൈറ്റ് ഇതിനായി വീണ്ടും സജ്ജമായെന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ഉടനടി ആണവ പരീക്ഷണം നടത്താൻ ഉദ്ദേശമിട്ടാണ് ഇതെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.

ആറുതവണ ആണവ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ സൈറ്റ് 2018ൽ ഉത്തരകൊറിയ അടച്ചുപൂട്ടിയതാണ്. ഇവിടെ ഇനിയും പരീക്ഷണം നടന്നാൽ പരിസ്ഥിതിയെ അതു ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും ലോകമെങ്ങും പ്രത്യേകിച്ച് കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ആണവമാലിന്യം വ്യാപിക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്നും വലിയ അഭ്യൂഹം ഉയരുന്നുണ്ട്. 2000 കാലഘട്ടത്തിൽ കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ പിതാവ് കിം ജോങ് ഇല്ലിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ സൈറ്റ് നിർമിക്കപ്പെട്ടത്. ഉത്തരകൊറിയയിലെ നോർത്ത് ഹാംഗ്യോങ് പ്രവിശ്യയിലെ കിൽജു കൗണ്ടിയിലാണിത്. ഉത്തര കൊറിയയിലെ രാഷ്ട്രീയത്തടവുകാരെ പാർപ്പിക്കുന്ന കുപ്രസിദ്ധമായ ഹ്വാസോങ് കോൺസൻട്രേഷൻ ക്യാംപിന് 2 കിലോമീറ്റർ അടുത്തായി.

2016ൽ ഇവിടെ നടത്തിയ നാലാം ആണവ പരീക്ഷണത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. 2017 സെപ്റ്റംബറിൽ തീവ്രമായ ആറാം ആണവ പരീക്ഷണവും നടത്തി. ഇതിനു ശേഷം മേഖലയ്ക്കടുത്തുള്ള മരങ്ങൾ കരിഞ്ഞുണങ്ങിയെന്നും ചുറ്റുമുള്ള കിണറുകളിലെ വെള്ളം വറ്റിവരണ്ടെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. പ്യുങ്യി റി മേഖലയിലുള്ളവരെ ഉത്തരകൊറിയൻ തലസ്ഥാന നഗരമായ പ്യോങ്യാങ്ങിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നു വിലക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അഭ്യൂഹമുണ്ട്. ആണവമാലിന്യം അവരിൽ നിന്നു തലസ്ഥാനനഗരത്തിലേക്കു പടരുന്നതു തടയാനുള്ള കരുതൽനടപടിയാണത്രേ ഇത്. ഉത്തരകൊറിയയിലെ മന്താപ് പർവതത്തിലാണ് പ്യുങ് റി ടെസ്റ്റിങ് സൈറ്റ്. പർവതത്തിലേക്ക് 3 ആഴമുള്ള ടണലുകൾ കുഴിച്ചതിനുള്ളിലാണ് ആണവപരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്.2017ൽ ആറാം പരീക്ഷണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ രണ്ട് ഭൂചലനങ്ങളുണ്ടായെന്നും പർവതത്തിന്റെ ഘടന 12 അടിയോളം വശങ്ങളിലേക്കു മാറിയെന്നും പർവതത്തിനു നാശം സംഭവിച്ചതായും യുഎസിലെ ജോൺ ഹോപ്കിൻസ് സർവകലാശാല അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

2017ലെ പരീക്ഷണത്തിനു ശേഷം ഇനിയും പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടർന്നാൽ പർവതം തകർന്നുവീഴുമെന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു. ചൈനയും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉത്തരകൊറിയയ്ക്കു താക്കീത് നൽകി. പർവതത്തിനു നാശം സംഭവിക്കുന്ന പക്ഷം കിഴക്കൻ മേഖലയാകെ ആണവപ്രസരണമുണ്ടാകുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അതേ വർഷം തന്നെ ടണലുകൾ ഇടിഞ്ഞുവീണതിനെത്തുടർന്ന് ഇരുന്നോറോളം ഉത്തരകൊറിയൻ തൊഴിലാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് ജാപ്പനീസ് മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു, ഉത്തരകൊറിയ ഇതു സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നില്ല. 2018ൽ ഉത്തരകൊറിയ പ്യുങ്യി റിയിലെ ടണൽ കവാടങ്ങൾ പൂർണമായി തകർത്ത് പരിശീലനകേന്ദ്രം പ്രവർത്തന രഹിതമാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

രാജ്യാന്തര മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വലിയ ആഘോഷത്തോടെയായിരുന്നു ഈ സംഭവം. എന്നാൽ അന്നു പ്രവേശന കവാടങ്ങൾ തകർത്തെങ്കിലും ടണലുകൾ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തനക്ഷമമാണെന്നു നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. അവിടെയാകും ഉത്തരകൊറിയ വീണ്ടും പരീക്ഷണം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതത്രേ. പുതുതായി സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന, ഉത്തരകൊറിയയോട് മൃദുസമീപനം പാടില്ലെന്ന നിലപാടുള്ള ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പ്രസിഡന്റിനോടുള്ള താക്കീതായും ഉപരോധങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ അമേരിക്കയ്ക്കു മേലുള്ള സമ്മർദ്ദമായും ആകും ഉത്തര കൊറിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുക. അതിജാഗ്രതയിലാണു മേഖല.

