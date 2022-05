‘അസാനി’ ഇന്ന് ന്യൂനമർദമാകും: സംസ്ഥാനത്ത് 15 വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യത

സംസ്ഥാനത്ത് 15 വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യത എന്നു കാലാവസ്ഥ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ‘അസാനി’ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സ്വാധീനത്താലാണിത്. ഇടുക്കി, കോട്ടയം, എറണാകുളം, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ കനത്ത മഴ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത മുൻനിർത്തി ഇന്ന് യെലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. നാളെ ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും 14നു കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും 15നു തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും യെലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച കൊച്ചി (5.3 സെന്റീമീറ്റർ), തൃശൂർ (4.84 സെന്റീമീറ്റർ), കോട്ടയം (4.28 സെന്റിമീറ്റർ) എന്നിങ്ങനെ മഴ രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്നു കേരളതീരത്തു മത്സ്യബന്ധനത്തിനു തടസ്സമില്ല.

അസാനി ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ കിഴക്കൻ തീരങ്ങളിൽ വലിയ മഴ പെയ്തേക്കാമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ആന്ധ്രയിലെ കിഴക്കൻ തീരത്തേക്ക് മണിക്കൂറിൽ 85 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കാറ്റു നീങ്ങുന്നത്. ആന്ധ്രയുടെ തീരത്തിനടുത്തെത്തിയ ശേഷം തിരിച്ച് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെത്തുന്ന കാറ്റ് ഇന്ന് ന്യൂനമർദമായി മാറിയേക്കും. വിശാഖപട്ടണം വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള മിക്ക വിമാനങ്ങളും ഇന്നലെ റദ്ദ് ചെയ്തു.

English Summary: Cyclonic storm Asani likely to weaken, rains may lash Kerala