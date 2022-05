ആകാശഗംഗയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ അതിഭീമൻ തമോഗർത്തം; അദ്ഭുതചിത്രം ലോകത്തിനു മുന്നില്‍

സൗരയൂഥം ഉൾപ്പെടുന്ന താരാപഥമായ ആകാശഗംഗയുടെ കേന്ദ്രഭാഗത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതിഭീമൻ തമോഗർത്തം (സൂപ്പർമാസീവ് ബ്ലാക്ക്ഹോൾ) സജിറ്റേറിയസ് എ സ്റ്റാറിന്റെ ചിത്രം ആദ്യമായി പുറത്തുവിട്ടു. ഇവന്റ് ഹൊറൈസൻസ് ടെലിസ്കോപ് ശൃംഖലയാണ് ഈ അദ്ഭുതചിത്രം ലോകത്തിനു മുന്നിലെത്തിച്ചത്.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 13 സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയും മറ്റ് നിരവധി സംഘടനകളുടെ സഹകരണത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന റേഡിയോ ടെലിസ്കോപ് ശൃംഖലയാണ് ഹൊറൈസൻസ്.

മാനവചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു തമോർഗത്തത്തിന്റെ ചിത്രം പകർത്തിയതിലൂടെയാണ് 2019 ൽ ഇവന്റ് ഹൊറൈസൻസ് പ്രശസ്തമായത്. ജ്യോതിശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിൽ അതീവ ദുഷ്കരമായ വെല്ലുവിളികളിലൊന്നാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ പൂർത്തീകരിച്ചതെന്ന് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

