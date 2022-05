തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം നേരത്തെ കേരളത്തിലേക്ക്; തീവ്രത കുറഞ്ഞ് അസാനി’ ചുഴലിക്കാറ്റ്

‘അസാനി’ ചുഴലിക്കാറ്റ് തീവ്രത കുറഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ കേരളത്തിൽ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷവും എത്തുന്നു. കാലവർഷം ഈ മാസം 15ന് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിൽ എത്തുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ, ആൻഡമാനിൽ കാലവർഷം എത്തിയാൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കേരളത്തിലെത്തും.

അടുത്ത 5 ദിവസം ആൻഡമാനിൽ കനത്ത മഴ പെയ്തേക്കും. 60 കിലോമീറ്റർ വരെ കാറ്റിനും സാധ്യത ഉണ്ട്. സാധാരണ, ആൻഡമാനിൽ മേയ് 22നും കേരളത്തിൽ ജൂൺ ഒന്നിനുമാണു കാലവർഷം എത്താറുള്ളതെന്നു കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ ഡോ.കെ.സന്തോഷ് പറഞ്ഞു.

വരുന്ന 5 ദിവസം കേരളത്തിൽ പരക്കെ മഴ കിട്ടും. ശക്തിയായ മഴ പെയ്യുമെന്ന വിലയിരുത്തലോടെ ഇന്ന് എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും നാളെ ഇടുക്കിയിലും മറ്റന്നാൾ എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂർ ജില്ലകളിലും യെലോ അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

English Summary: Monsoon may reach Kerala early, onset over Andaman likely on May 15