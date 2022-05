തേനീച്ചകൾ ഭൂമുഖത്തു നിന്ന് തുടച്ചുനീക്കപ്പെടുമോ?; ഭീഷണിയായി വിങ് വൈറസ്, മുന്നറിയിപ്പുമായി ഗവേഷകർ

തേനീച്ചകളെ ഭൂമുഖത്തുനിന്നു തുടച്ചുനീക്കാൻ കെൽപുള്ള പുതിയ വിങ് വൈറസുകൾക്കെതിരെ ജാഗ്രതാ നിർദേശവുമായി ശാസ്ത്രജ്ഞർ. പുതിയ വൈറസ് വകഭേദം തേനീച്ചകളുടെ ചിറകുകളെയാണ് ആദ്യം ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുക. ക്രമേണ ഇവയുടെ നാശത്തിനു കാരണമാകും. 2000ന്റെ തുടക്കത്തിൽ യൂറോപ്പിലും ആഫ്രിക്കയിലുമാണ് വൈറസ് സാന്നിധ്യം ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത്. 2015ൽ ഏഷ്യയിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

നിലവിൽ യൂറോപ്പിൽ വ്യാപകമായതായാണു കണ്ടെത്തൽ. നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യവിളകളിൽ 80 ശതമാനത്തോളം തേനീച്ചയുടെ പരാഗണത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ്. പ്രകൃതിയിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ജീവികളിലൊന്നാണു തേനീച്ച. കടന്നലുകളുടെയും ഉറുമ്പുകളുടെയും കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ പറക്കും ഷഡ്പദം നമ്മുടെ അന്നദാതാവാണ്‌. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ആഹാരവും ലഭ്യമാക്കുന്നത് തേനീച്ചയാണ്. ആപ്പിൾ, മാമ്പഴം, പീച്ച്, തേയില, മത്തൻ, ചെറി, തണ്ണിമത്തൻ, വെളുത്തുള്ളി, ബ്രോക്കോളി, സപ്പോട്ട, സൂര്യകാന്തി, കാരറ്റ്, കശുവണ്ടി, കോട്ടൺ.... ഈ പട്ടിക പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല. തേനീച്ച ഇല്ലാതാകുന്നതോടെ മിക്ക ആഹാരസമ്പത്തും നാണ്യവിളകളും നമുക്ക് നഷ്ടമാകും.

ഏതാണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം ഇനം പൂക്കളിൽ തേനീച്ചയുടെ പരാഗണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്. ലോകത്ത് ഒരേയൊരു ഷഡ്പദം മാത്രമേ മനുഷ്യനുള്ള ആഹാരം നേരിട്ട് ‘പാകപ്പെടുത്തി’ തരുന്നുള്ളു, അത് തേനീച്ചയാണ്. ആഹാരമാകട്ടെ തേനും. കീടനാശിനികളുടെ അമിത ഉപയോഗം തേനീച്ചകളുടെ നാശത്തിനു കാരണമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആഹാരസമ്പത്തിന്റെ അപകടകരമായ നാശത്തിലേക്കാണ് ഇതു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. തേൻ തരുന്ന വെറും ജീവി എന്നതിലപ്പുറം പ്രകൃതിയുടെ വലിയ ഒരു കണ്ണിയാണ് തേനീച്ച. ആ കണ്ണി പൊട്ടിപ്പോകാതെ സംരക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ടു തേനീച്ചയെ വെറുമൊരു തേനീച്ചയായി കാണരുത്, പ്രാണവായു പോലെ‌, ജീവജലം പോലെ തേനീച്ചയെയും നാം സംരക്ഷിക്കണം.

English Summary: Honeybee Populations Could Be Wiped Out Worldwide By Wing Virus