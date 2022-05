ആമസോണിലെ കൊടുങ്കാടിനുള്ളിൽ മറഞ്ഞിരുന്നത് വൻനഗരം!

ആമസോൺ മേഖലയി‍ൽ പെടുന്ന ബൊളീവിയൻ കാടുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു വൻനഗരം. ആദിമകാലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ഈ നഗരത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുകൾ ഹെലിക്കോപ്റ്ററിൽ ലേസർ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പര്യവേക്ഷണത്തിലാണു തെളിഞ്ഞത്. നൂറ്റാണ്ടുകളായി കാടും പടലും വളർന്നു വനമേഖലയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ നഗരം. ബൊളീവിയയിലെ ലാനോസ് ഡി മോജോസ് മേഖലയിലാണ് ഈ ആദിമനഗരം വീണ്ടും പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ആദിമ തെക്കൻ അമേരിക്കൻ സംസ്കാരങ്ങളുടെ മുഖമുദ്രയായ പിരമിഡുകൾ, കനാലുകൾ, പ്രത്യേക ദിശയിൽ നിർമിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നു.

ഇവിടെ പാർത്തിരുന്ന കാസറബെ എന്ന ആദിമ നാഗരിക ഗോത്രമാണ് ഇവ നിർമിച്ചത്. എഡി 500 മുതൽ 1400 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് ഈ ഗോത്ര സംസ്കൃതി ഇവിടെ പ്രബലമായിരുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ആമസോൺ വനത്തിന്റെ 1700 ചതുരശ്ര മൈലുകളോളം വിസ്തീർണത്തിൽ ഇവർ അധിവാസമുറപ്പിച്ചിരുന്നു. ലേസറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ലിഡാർ (ലൈറ്റ് ഡിറ്റക്‌ഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ്) സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഹെലികോപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നു പര്യവേക്ഷകർ പ്രയോഗിച്ചത്. ഓട്ടമാറ്റിക് കാറുകളിലും മറ്റും ഗതിനിർണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ സാങ്കേതികവിദ്യ തന്നെയാണ് ഇതും. ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അടിക്കുന്ന ലേസർ രശ്മികൾ തിരികെ എത്താനെടുക്കുന്ന സമയം കണക്കാക്കിയാണു ലിഡാറിന്റെ പ്രവർത്തനം. ഈ മാനദണ്ഡമുപയോഗിച്ച് ഒരു മേഖലയുടെ ഘടന മനസ്സിലാക്കി ചിത്രമെടുക്കും.

ആർക്കയോളജി, പര്യവേക്ഷണ മേഖലകളിൽ ഇപ്പോഴിത് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും കൊടുംകാടുകളിലും എത്തിപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മേഖലകളിലും. ബെർലിനിനെ ജർമൻ ആർക്കയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഹെയ്കോ പ്രൂമേഴ്സ് തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണു പര്യവേക്ഷണത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യവാസം അത്രയ്ക്കു ശക്തമല്ലായിരുന്നെന്നാണു പ്രബലമായ വിശ്വാസം. ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വേട്ടയാടിയും വനവിഭവങ്ങൾ കഴിച്ചും ഉപജീവനം നടത്തിയ ആദിമഗോത്രങ്ങളെ ഉണ്ടാകുള്ളുവെന്നും ചരിത്രകാരൻമാ‍ർ വിചാരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വിശ്വാസത്തിനു കടകവിരുദ്ധമാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ. ഒരൊറ്റ നഗരമെന്നതിനപ്പുറം കറ്റോക, ലാൻഡിവാർ എന്നീ രണ്ട് വൻ നഗരകേന്ദ്രങ്ങളുടെയും നാൽപതോളം ചെറിയ സൈറ്റുകളും അടങ്ങിയതാണ് ഈ നാഗരികമേഖലയെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

മോജോസ് നദീതടമേഖലയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ പ്രളയം പതിവാണ്. ഇപ്പോഴുമത് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. കണ്ടെത്തിയ ഈ ആദിമകാല നഗരത്തിൽ ഇതിനെ തടയാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.

