ഡൽഹിയിൽ ആഞ്ഞടിച്ച കൊടുങ്കാറ്റിൽ കടപുഴകിയത് നൂറുകണക്കിനു തണൽ മരങ്ങൾ

ഡൽഹിയിൽ അരമണിക്കൂർ ആഞ്ഞടിച്ച കൊടുങ്കാറ്റിൽ കടപുഴകിയത് നൂറുകണക്കിനു തണൽ മരങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് നാലരയോടെ ഏകദേശം 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ച കാറ്റിലും മഴയിലും നഗരത്തിലും പരിസരങ്ങളിലുമായി മുന്നൂറോളം മരങ്ങളാണ് ഒടിഞ്ഞു വീണത്.

പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസ്സുകൾക്കു മുകളിലും മറ്റു വാഹനങ്ങൾക്കു മുകളിലും മരങ്ങൾ പതിച്ചു. ഓടിരക്ഷപ്പെടാൻ പോലും സമയം കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ പലരും നിന്ന സ്ഥലത്തു തന്നെ കുടുങ്ങിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. റോഡുകളിൽ നിരത്തിവച്ചിരുന്ന ബാരിക്കേഡുകളും കടകളുടെ മേൽക്കൂരകളുമെല്ലാം കാറ്റിൽ പറന്നതോടെ നഗരവാസികൾ അക്ഷരാർഥത്തിൽ നടുങ്ങി. റോഡുകൾക്കു കുറുകെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും മരങ്ങൾ വീണതോടെ സ്തംഭിച്ച ഗതാഗതം സാധാരണ നിലയിലായത് രാത്രി വൈകിയാണ്. തണൽമരങ്ങൾ ഒട്ടേറെയുള്ള ഡൽഹി നഗരത്തിൽ ശക്തമായ കാറ്റും മഴയുമുണ്ടായാൽ ജനങ്ങളുടെ ജീവനു തന്നെ ഭീഷണിയാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് കഴി‍ഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായത്.

കേരള ഹൗസിനു സമീപം വീണത് വൻമരമാണ്. ലുട്യൻസ് ഡൽഹിയിലും പരിസരങ്ങളിലുമാണ് ഏറെ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായത്. ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ എഴുന്നൂറോളം തൊഴിലാളികളെ നിയോഗിച്ചാണ് നഗരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒടിഞ്ഞുവീണ മരങ്ങൾ മുറിച്ചുനീക്കിയത്. മരങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കുന്നയിടങ്ങളിൽ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കാൻ ട്രാഫിക് പൊലീസും രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു.

നഗരത്തിൽ വ്യാപകമായി മരങ്ങൾ കടപുഴകിയ സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് വിഷയത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് ലഫ്.ഗവർണർ വിനയ് കുമാർ സക്സേന. ശക്തമായ കാറ്റിൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകുന്നതും ഗതാഗതം താറുമാറാകുന്നതും ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് ലഫ്.ഗവർണർ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. വിഷയം ഗൗരവത്തിൽ കാണുമെന്നും പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.നഗരത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വൈദ്യുതി ലൈനുകളിൽ മരങ്ങൾ വീണതോടെ വൈദ്യുതി നിലച്ചു. മരങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കിയാണ് മിക്കയിടത്തും വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്. ജീവനക്കാരുടെ പ്രത്യേക സംഘങ്ങളെ നിയോഗിച്ച് തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ചതായി വൈദ്യുതി കമ്പനികൾ അറിയിച്ചു.

English Summary: Rain fury: At least 300 trees uprooted in Delhi