ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിസ്കി, 311 ലീറ്റർ മദ്യം; വിറ്റത് 10 കോടിക്ക്!

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുപ്പിയിലുള്ള വിസ്കി വിറ്റത് 11 ലക്ഷം ബ്രിട്ടിഷ് പൗണ്ടുകൾക്ക്. ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ കണക്കാക്കുമ്പോൾ 10 കോടി രൂപയുടെ വമ്പൻ വില! 1989 മുതൽ സ്കോട്‌ലൻഡിലെ മക്കല്ലൻ ഡിസ്റ്റിലറിയിലാണ് ഈ വിസ്കി തയാറാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇൻട്രെപിഡ് എന്നറിയപ്പെട്ട ഇത് 2021ൽ ഡങ്കൻ ടെയ്‌ലർ സ്കോച്ച് വിസ്കി എന്ന കമ്പനി കുപ്പിയിലാക്കി. അഞ്ചടി 11 ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ഒരു കുപ്പിയിലേക്കാണ് ഇതു നിറച്ചത്. ഏകദേശം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉയരം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കോച്ച് വിസ്കി കുപ്പി എന്ന റെക്കോർഡ് അതോടെ ഈ കുപ്പിക്കു ലഭിച്ചു.

സ്കോട്‌ലൻ‍ഡിലെ പ്രമുഖ ലേല കമ്പനിയായ ലിയോൺ ആൻഡ് ടേൺബുൾ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഈ കുപ്പി ലേലത്തിൽ വച്ചു. ബ്രിട്ടനു വെളിയിലുള്ള പേരു വെളിപ്പെടുത്താൻ താൽപര്യമില്ലാത്ത ഒരു ധനികനാണ് ഈ കുപ്പി മൊത്തമായി വാങ്ങിയതെന്ന് ലേലക്കമ്പനി പറയുന്നു. ഇൻട്രെപിഡ് ബോട്ടിലിനുള്ളിൽ 311 ലീറ്റർ വിസ്കിയുണ്ട്. കുപ്പിക്കു വെളിയിൽ പ്രമുഖ പര്യവേക്ഷകരായ ഓലി ഹിക്സ്, സർ റാനുൽഫ് ഫെയ്ൻസ്, വിൽ കോപ്സ്റ്റേക്, ഡ്വെയ്ൻ ഫീൽഡ്സ്, കരേൻ ഡാർക് തുടങ്ങിയ 11 പ്രശസ്ത പര്യവേക്ഷകരുടെ ചിത്രങ്ങളുമുണ്ട്.

വമ്പൻ കുപ്പിയിൽ 311 ലീറ്റർ നിറച്ചതിനു ശേഷവും 32 വർഷം പഴക്കമുള്ള വിസ്കി വീപ്പയിൽ വിസ്കി അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് വലിയ കുപ്പിയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന 12 ചെറിയ കുപ്പികളിലാക്കി ആളുകൾക്കായി വിപണനം ചെയ്തു. സ്കോട്‌ലൻഡിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ച സ്കോച്ച് വിസ്കികൾ ലോകമെമ്പാടും പ്രശസ്തി നേടിയ മദ്യങ്ങളാണ്. പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കഥ കൂടി ഇവയ്ക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഇതുവരെ സ്കോട്‌ലൻഡിൽ 134 വിസ്കി ഡിസ്റ്റിലറികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണു കണക്ക്. ആദ്യകാലത്ത് പുളിപ്പിച്ച ബാർലിയിൽ നിന്നാണ് ഇവ നിർമിച്ചത്. പിൽക്കാലത്ത് ഗോതമ്പും മറ്റു ധാന്യങ്ങളും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി.

1494ൽ സ്കോട്ടിഷ് സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ഒരു രേഖയിലാണ് സ്കോച്ച് വിസ്കിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യപരാമർശമുള്ളത്. അയർലൻഡിൽ നിന്നാണു വിസ്കി നിർമാണ രീതികൾ സ്കോട്ലൻഡിലേക്ക് എത്തിയതെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. 1405 മുതൽ തന്നെ അയർലൻഡിൽ വിസ്കിനിർമാണം പൊടിപൊടിച്ചിരുന്നു. ഏതായാലും സ്കോട്ലൻഡിലെത്തിയതോടെ വിസ്കിയുടെ നിർമാണം വ്യാപകമായി. സ്കോട്‌ലൻഡിലെ രാജായവായിരുന്ന ജെയിംസ് നാലാമന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പാനീയമായിരുന്നു സ്കോച്ച് വിസ്കി.

പരിസ്ഥിതിചിന്തയുടെയും സംരക്ഷണത്തിന്റെയും വലിയ പാഠങ്ങളും മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന വ്യവസായമാണ് സ്കോട്‌ൻഡിലെ സ്കോച്ച് വിസ്കി വ്യവസായം. 2009ൽ സ്കോച്ച് വിസ്കി ഇൻഡസ്ട്രി എൻവയോൺമെന്റൽ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന നയം സ്കോട്‌ലൻഡിലെ സ്കോച്ച് വിസ്കി അസോസിയേഷൻ മുന്നോട്ടുവച്ചു. സ്കോട്ലൻഡിൽ ആദ്യമായി രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തിയ ഹരിത, സംരക്ഷണ നയമായിരുന്നു ഇത്. വെള്ളത്തിന്റെ മികച്ച ഉപയോഗവും പുനരുപയോഗവും സ്കോച്ച് വിസ്കി നിർമിക്കാനായി പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന പരിസ്ഥി സൗഹൃദമായ വീപ്പകൾ, കാർബൺ പുറന്തള്ളുന്ന ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരിക്കൽ തുടങ്ങിയവ ഈ നയത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. 2040ൽ കാർബൺ ബഹിർഗമന രഹിതമായ ഒരു വ്യവസായം സാധ്യമാക്കാനാണ് സ്കോച്ച് വിസ്കി അസോസിയേഷന്റെ തീരുമാനം.

