കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന് കാരണം പരിസ്ഥിതിയിലേക്കുള്ള അനിയന്ത്രിതമായ കടന്നുകയറ്റം: ജോസഫ് ആന്റണി

ലോക പരിസ്ഥിതിദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പാലാരിവട്ടം മെട്രോ സ്റ്റേഷനില്‍ വച്ച് കൊച്ചിയിലെ പ്രമുഖ ബഹുരാഷ്ട്ര ഐടി കമ്പനി BEO Software Pvt Ltd പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച ബോധവത്കരണ പരിപാടിയില്‍ വൃക്ഷത്തൈകള്‍ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തു. 'Only One Earth' എന്ന പരിസ്ഥിതിദിന സന്ദേശം മുന്‍നിര്‍ത്തി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് ഓരോ വ്യക്തികളും കൈ കോര്‍ത്തുകൊണ്ടുള്ള കൂട്ടായ പ്രവര്‍ത്തനം മാനവരാശിയുടെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് കമ്പനി CEO ശ്രീ ജോസഫ് ആന്റണി ഓര്‍മിപ്പിച്ചു.