ആദ്യ രാജ്യാന്തര പരിസ്ഥിതി സമ്മേളനത്തിന് 50 വയസ്സ്: സ്റ്റോക്ക്ഹോമിലേക്ക് വീണ്ടുമെത്തുമ്പോൾ

എന്തുകൊണ്ടാണ് ജൂൺ 5 ലോക പരിസ്ഥിതിദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്? ലോകമെമ്പാടും പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ മുളപൊട്ടിത്തുടങ്ങിയ 1960-70 കാലഘട്ടത്തിലെ ആശയങ്ങളുടെയും സംവാദങ്ങളുടെയും തുടർച്ചയായി, 1972 ജൂണ്‍ 5 മുതല്‍ 16 വരെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സ്വീഡനിലെ സ്റ്റോക്ക്‌ഹോമില്‍ നടന്ന പ്രഥമ രാജ്യാന്തര പരിസ്ഥിതിസമ്മേളനത്തിന്റെ ഓര്‍മയിലാണ് ജൂണ്‍ 5 ലോകപരിസ്ഥിതി ദിനമായി ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. 1972 ഡിസംബര്‍ മാസത്തില്‍ നടന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസമ്മേളനമാണ് ദിനാചരണം സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമെടുത്തത്. പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കാന്‍ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ കീഴില്‍ ഐക്യരാഷ്ട്ര പരിസ്ഥിതി പദ്ധതി (UNEP) എന്ന പ്രത്യേക ഏജന്‍സി തുടങ്ങുവാനും അന്നു തീരുമാനമെടുത്തു. 1974-മുതല്‍ തുടക്കമിട്ട ലോകപരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം പാരിസ്ഥിതികാവബോധവും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന്‍ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയെ സഹായിക്കുന്ന മുഖ്യ വാര്‍ഷിക സംഭവമായി രൂപപ്പെട്ടു. പ്രസ്തുത സമ്മേളനത്തിന്റെ സുവർണ ജൂബിലി വർഷമായ 2022 ജൂൺ മാസത്തിൽ സ്റ്റോക്ക്ഹോം + 50 എന്നു പേരിട്ട സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഒത്തുകൂടുന്നത് പരിസ്ഥിതി പ്രേമികൾ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്.

ഇന്ത്യയുടെ സ്വരം ഇന്ദിരയുടേത്

1972-ലെ പരിസ്ഥിതിസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 113 വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളിൽ രാഷ്ട്രത്തലവൻ എന്ന ഉന്നതസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്ന ഒരേയൊരാൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയായിരുന്നു. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തേയും ദാരിദ്ര നിർമാർജനത്തേയും ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഇന്ദിര നടത്തിയ പ്രസംഗം സമ്മേളനത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റായിരുന്നു. വികസിത രാജ്യങ്ങളുടേതിൽ നിന്നു വിഭിന്നമായി സാമ്പത്തികമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥയാണ് വികസ്വരരാജ്യങ്ങളിലെ പാരിസ്ഥിതിക ദയനീയാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമെന്നും ദാരിദ്ര്യം നിലനിൽക്കുന്നിടത്ത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കപ്പെടില്ലെന്നും ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ദിരയുടെ ശബ്ദം മുഴുവൻ മൂന്നാം ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ദരിദ്രജനതയുടെ താൽപര്യങ്ങളെ ഹനിക്കാത്തതും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി കൊണ്ടുവരുന്നതാണെന്നും അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാവണമെന്ന് ഇന്ദിര ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുസ്ഥിര വികസനലക്ഷ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിൽ ഒന്നായി പരിസ്ഥിതിയും വിശപ്പും തമ്മിലുള്ള അഭേദ്യബന്ധം പിന്നീട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടുവെന്നതും ഓർക്കുക.

ലോകം മാറിയ അൻപതുവർഷങ്ങൾ

''ഒരൊറ്റ ഭൂമി ,കുഞ്ഞൻ ഗ്രഹത്തിന്റെ പാലനവും കരുതലും ' എന്ന ഔദ്യോഗിക ആശയം മുന്നോട്ടുവച്ച 1972-ലെ പരിസ്ഥിതി സമ്മേളനത്തിനു ശേഷം കടന്നു പോയ അൻപതു വർഷങ്ങൾ പാരിസ്ഥിതിക വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയുടെ ഓസോൺ കുടയിൽ കാണപ്പെട്ട വിള്ളൽ അടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പെട്രോളിലെ ഈയത്തിന്റെ ഉപയോഗം നാം ക്രമേണ തുടച്ചു നീക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഭൂമിയേയും പ്രകൃതിയേയും ജീവജാലങ്ങളേയും കരുതുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ പാനൽ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേയ്ഞ്ച് (IPCC) ,ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൺ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഇക്കോസിസ്റ്റം സർവീസസ് (IPBES) തുടങ്ങി നിരവധി രാജ്യാന്തര ശാസ്ത്ര സമിതികൾക്ക് രൂപം നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥാമാറ്റം, ജൈവ വൈവിദ്ധ്യസംരക്ഷണം, ഭൂമിശോഷണം തുടങ്ങിയ ഒട്ടുമിക്ക പരിസ്ഥിതികവിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി രാജ്യാന്തര കരാറുകളും ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്. എങ്കിലും കാലാവസ്ഥാമാറ്റം, പ്രകൃതിയുടെയും ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെയും ശോഷണം, മലിനീകരണമാലിന്യപ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അതീവഗൗരവമായ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ വെല്ലുവിളിയായി തുടരുകയാണ്. ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ പരിഹാരിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങളേക്കാൾ അതിവേഗത്തിലാണ് മേൽപറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളുടെ തീവ്രതയിലുണ്ടാകുന്ന വളർച്ച മുന്നേറുന്നത്.

സ്റ്റോക്ക്ഹോം + 50 നൽകുന്ന പ്രതീക്ഷകൾ

ലോകത്തിന് പാരിസ്ഥിതിക ചിന്തയുടെ പുതുവെളിച്ചം ആദ്യമായി പകർന്നു കൊടുത്ത സ്റ്റോക്ക്ഹോം സമ്മേളനത്തിന്റെ സുവർണ ജൂബിലി വർഷത്തിൽ നമ്മുടെ ഭൂമി നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് പുതിയ ദിശാബോധം ലഭിക്കുന്ന ചർച്ചകളും തീരുമാനങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രേമികൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നത്. വിഭവങ്ങളുടെ സുസ്ഥിരമല്ലാത്ത ഉത്പാദന, ഉപഭോഗരീതികളാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രതിസന്ധിയുടെ യഥാർത്ഥകാരണമെന്ന് എല്ലാവർക്കുമറിയാം. പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനുള്ള സാമ്പത്തികസഹായം, ദരിദ്രർക്ക് അനുകൂലമായ പരിസ്ഥിതി സബ്സിഡികൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ വികസിത രാജ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തവും സുതാര്യവും സത്യസന്ധവുമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വ്യക്തികൾ, ബിസിനസ് സമൂഹങ്ങൾ, സർക്കാരുകൾ തുടങ്ങി ഓരോ വിഭാഗത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനം ആവശ്യമാകുന്ന സമയമാണിത്. അവികസിത രാജ്യങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾ, യുവാക്കൾ, ആദിവാസി പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാവരേയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബഹുമുഖമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യവുമാണ്. 1972-ൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ പ്രകടിപ്പിച്ച കൃത്യതയാർന്ന നിലപാട് അൻപതു വർഷക്കൾക്കു ശേഷവും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളും സമൃദ്ധമായ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ ഇന്ത്യയുടെ മുൻ കൈ 50 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷവും ലോകം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്കാൾ 1.2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉയർന്ന ശരാശരി താപനിലയുള്ള ഭൂമിയിലാണ് ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ വർദ്ധനവ് 1.5 ഡിഗ്രിയിലെത്തും. ഉഷ്ണവാതങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ആഗോളതാപനത്തിന്റെ വിപൽഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 1901 മുതൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ താപനില നൽകിയാണ് 2022 മാർച്ച് കടന്നുപോയത്. 1972 ജൂൺ 5ൽ നിന്ന് 2022 ജൂൺ അഞ്ചിലേക്കുള്ള ദൂരം പാരിസ്ഥിതദുരന്തങ്ങളുടെ സ്ഥിരമായ നേർക്കാഴ്ചകളുടേതാണ്.

drsabingeorge10@gmail.com

English Summary: Five decades in, World Environment Day continues to shape a global movement