താപതരംഗം രൂക്ഷം, സ്കൂട്ടറിന്റെ സീറ്റിൽ ദോശചുട്ട് യുവാവ്; 40 ഡിഗ്രിയും കടന്ന് താപനില-വിഡിയോ

Grab Image from video shared on Twitter by Harsh Goenka